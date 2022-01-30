Tử vi thứ Hai ngày 31/1/2022: tuổi Thìn có cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Tuất công danh sự nghiệp xán lạn

Tử vi ngày 31/1/2022 tuổi Tý cho thấy, đường tình duyên của tuổi Tý đón tín hiệu đáng mừng trong ngày 29 tết này. Gia đình hòa hợp êm ấm, vợ chồng con cái bên nhau ấm áp quây quần, không khí Tết dường như đã tràn ngập đến từng con ngõ nhỏ, tâm trạng ai cũng hân hoan, phơi phới.

Về sức khỏe , trong thực đơn nên giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol đều đầu độc gan và mật. Chế độ ăn dưỡng Mộc có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của bạn.

Vận trình tình cảm của người độc thân cũng có phần khởi sắc hơn khi có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mang theo tình duyên đã định sẵn. Hãy cứ vui vẻ đón nhận mọi thứ bạn nhé, đừng sợ sệt hay lo lắng những điều quá xa xôi.

Tuổi Sửu

Trong khi mọi người đã và đang rục rịch chuẩn bị đón năm mới thì con giáp này vẫn chẳng ngơi tay giải quyết những việc còn tồn đọng cho kịp tiến độ. Điều này khiến bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của bạn.

Trong chuyện tình cảm đôi lứa ngày 31/1/2022, tuổi Sửu gặp một vài trục trặc. Cuối năm bận rộn khiến hai bạn ít dành thời gian bên nhau, thế nhưng đừng quên bớt ra vài phút để gọi điện, nhắn tin cho người ấy nhé. Đừng để mấy ngày nghỉ Tết lại buồn phiền vì giận dỗi nhau.

Về sức khỏe, bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn. Ngoài ra, đi lại nên chú ý cẩn thận có điềm va chạm, thương tật bất ngờ.

Trong khi mọi người đã và đang rục rịch chuẩn bị đón năm mới thì con giáp này vẫn chẳng ngơi tay giải quyết những việc còn tồn đọng cho kịp tiến độ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tuổi Dần đánh mất sự bình tĩnh và tập trung của mình nên dễ đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt. Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm phải trả giá bằng rất nhiều tiền bạc.

Không những vậy, tình cảm vợ chồng nảy sinh nhiều bất hoà và mâu thuẫn. Vì không tìm được tiếng nói chung trong lý tưởng sống, cách nuôi dạy con cái nên không dễ để hoá giải khúc mắc hiện tại.

Về sức khỏe, bạn nên dành thời gian luyện tập thể thao. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày sẽ đem lại cho bạn lợi ích vô tận, nó có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, tăng năng lượng và tâm trạng vui vẻ cho bạn.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 31/1/2022 tuổi Mão cho thấy, vận trình tình cảm thiếu hoà hợp. Tuổi Mão và nửa kia cần bình tĩnh ngồi xuống và thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình. Nếu không làm như vậy thì trong lòng hai người sẽ luôn tồn tại những vướng mắc ngổn ngang.

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có những bước tiến đáng kể trên con đường học vấn. Những người đang theo đuổi con đường nghệ thuật cũng đưa ra được ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong hôm nay. Nguồn thu nhập ổn định cộng với các khoản lương thưởng cuối năm đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, sung túc.

Về sức khỏe, tuổi Mão nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương để cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan.

Tuổi Thìn

Hôm nay, đường tình duyên của những chú Rồng khởi sắc vô cùng. Người độc thân chóng tìm được một nửa yêu thương và lấp đầy cảm giác cô đơn trước nay.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Mối quan hệ với đồng nghiệp hoà hợp, có sự kết nối ăn ý lẫn nhau nên đem lại được thành tựu vượt ngoài mong đợi. Cơ hội thăng quan tiến chức của con giáp này cũng thăng hoa không kém.

Về sức khỏe, tử vi tuổi Thìn hôm nay khuyên rằng bạn không nên dùng chung đồ dùng cá nhân, ngay cả với các thành viên trong gia đình. Nhất là trong tình hình dịch bệnh lan tràn thì bạn càng nên cẩn thận hơn với thói quen này của mình.

Hôm nay, đường tình duyên của những chú Rồng khởi sắc vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay tuổi Tỵ có xu hướng dễ trở nên cáu gắt với người xung quanh khi mọi chuyện tiến triển không như ý muốn. Hơn nữa, bạn càng thêm khó chịu khi cảm thấy một mình mình phải cáng đáng quá nhiều việc mà không ai giúp đỡ hay thông cảm.

Sự nóng nảy có thể khiến vận trình tình cảm những chú Rắn sa sút. Do đó, để tránh sự những bất hòa không đang có, bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn.

Về sức khỏe, người tuổi Tỵ nên giảm tối đa thời gian ngồi trước màn hình (tivi, máy tính…) để tránh những tác động tiêu cực tới mắt và sức khỏe tinh thần của bạn.

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông, được cấp trên trọng dụng. Nếu biết tận dụng thời cơ trước mắt để phát huy tối đa khả năng của bản thân, con giáp này hứa hẹn sẽ có bước chuyển mình đáng kể trong hôm nay.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm tuổi Ngọ lại kém sắc. Bởi vì chưa kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân nên tuổi Ngọ không thể dung hoà tốt mối quan hệ tình cảm hiện tại. Cộng với áp lực từ công việc, cuộc sống nên nhiều cuộc tranh cãi gay gắt cứ thế tiếp diễn.

Về sức khỏe, người tuổi Ngọ hôm nay nên đứng dậy ra ngoài đi lại một chút cho giãn cơ và giúp máu huyết lưu thông.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này thể hiện năng lực của mình và từng bước thăng tiến dễ dàng.

Về tình cảm, mâu thuẫn bùng nổ bất ngờ, cả hai lại không ai chịu nhường nhịn và hiểu cho ai nên khó lòng có thể hoá giải được chúng.

Hôm nay sức khỏe tuổi Mùi khá ổn định. Con giáp này đề cao việc rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục và các trò thể thao nên sức đề kháng luôn được duy trì ở mức tốt.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay, người tuổi Thân cần đề phòng họa tiểu nhân. Dù là ngày cuối năm nhưng bạn vẫn phải tỉnh táo, tránh để rơi vào cạm bẫy kẻo thiệt hại đủ đường.

Về tình cảm, những ai đã kết hôn thì ợ chồng lục đục, tranh cãi nhau vì nhiều chuyện có thể hòa giải được. Người độc thân mệt mỏi khi bị thúc giục chuyện kết hôn, khiến ngày nghỉ Tết trở nên vô cùng nặng nề.

Về sức khỏe của người tuổi Thân cũng gặp bất lợi, đặc biệt là hoạt động của dạ dày.

Tuổi Dậu

Hôm nay, người tuổi Dậu có ra ngoài mua sắm, đi lại thì bạn chớ nên mang nhiều tiền, có mang thì bảo quản cẩn thận, không để đồ đạc hớ hênh, cuối năm trộm cắp hoành hành, lơ là một chút thôi là tài chính hao hụt rồi.

Vận đào hoa kém sắc, bản mệnh có thể phải đối mặt với họa tình tay ba. Ngoài ra, kẻ tiểu nhân ghen tị với những niềm hạnh phúc mà con giáp này nên tìm mọi cách để phá hoại mối duyên lành mà bản mệnh đang có.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 31/1/2022 cho thấy, công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Con đường công danh sự nghiệp xán lạn, bản mệnh sắp được tận hưởng thành quả trọn vẹn. Việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn cải thiện đáng kể nguồn thu nhập hiện có.

Con giáp này dễ dàng chiếm được cảm tình nhờ sự thành thật và hào phóng của mình. Bạn cũng nên có kế hoạch để duy trì, phát triển cho các mối quan hệ này sinh ra tài lộc, tạo hiệu quả thiết thực cho công việc của mình trong tương lai.

Về sức khỏe, bạn cần tránh những thói hư tật xấu như rượu chè, cờ bạc... bằng không hôm nay sẽ là một ngày cực thảm bại.

Tử vi ngày 31/1/2022 cho thấy, công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có một ngày 31/1/2022 hanh thông, thuận lợi. Lúc này, việc gì cũng gác lại để đón một mùa xuân mới sang, cả gia đình sum vầy, tụ họp bên nhau tận hưởng không khí Tết.

Tuy nhiên, người tuổi Hợi cũng nên lưu ý, tiền bạc hôm nay dù có dồi dào nhưng không có nghĩa là chi tiêu mua sắm bạt mạng đâu nhé, hãy lên kế hoạch mua bán hợp lý.

Vận trình tình cảm trong ngày này thắm sắc, suôn sẻ. Con giáp này nên tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Tết là dịp vui, đừng để những cảm xúc khó nén trong tim dằn vặt khiến bạn ủ rũ cả ngày dài.

Về sức khỏe, người tuổi Hợi nên dành thời gian của mình cho việc ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, các thực phẩm cay nóng và đồ không tốt cho sức khỏe.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!