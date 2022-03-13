Tử vi thứ Hai ngày 14/3/2022: tuổi Mùi tài lộc dồi dào, tuổi Sửu công việc thuận lợi suôn sẻ

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 14/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra dễ dàng. Con giáp này đang được đánh giá cao và ngợi khen hết lời nhờ thái độ cầu tiến trong quá trình làm việc. Bản mệnh cũng luôn đề cao sự học hỏi, nỗ lực hết mình.

Chuyện tình cảm êm ấm, người độc thân sớm tìm được nửa kia sau những lần tìm hiểu. Còn các cặp đôi nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho bạn đời của mình.

Tài lộc khởi sắc nhờ các khoản thu nhập khác ngoài công việc chính mang lại. Tuy nhiên, đừng để đồng tiền che mắt rồi bỏ quên những điều thật sự giá trị ngay bên mình.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, công việc của người tuổi Sửu hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, bắt tay vào việc gì cũng suôn sẻ, dễ dàng. Có điều bạn nên tập trung vào việc sắp xếp lại khối lượng công việc hợp lý cũng như lên kế hoạch cho các mục tiêu sắp tới.

Tài lộc dồi dào, bản mệnh tự tin với nguồn thu nhập hiện có và không cần phải lo đến vấn đề chi tiêu trong ngày.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại chưa được trọn vẹn. Dường như bạn chỉ đang có xu hướng nhận tình cảm về mình và không biết cho đi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì e rằng mối quan hệ của hai người sẽ sớm rơi vào bế tắc.

Xem tử vi con giáp, công việc của người tuổi Sửu hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, bắt tay vào việc gì cũng suôn sẻ, dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đây là cơ hội tốt để người tuổi Dần thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp, con giáp này có thể mau chóng hoàn thành các nhiệm vụ khó nhằn, thậm chí gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bạn sự thoải mái trong chi tiêu ngày hôm nay.

Vận trình tình cảm có nhiều thăng trầm. Đời sống vợ chồng có chút căng thẳng và nặng nề vì lời qua tiếng lại. Bạn không mấy hài lòng vì cho rằng đối phương vô lý, trong khi nửa kia lại không thích cách áp đặt này.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, công việc của người tuổi Mão hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Điềm báo bạn dễ nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với các mối quan hệ xung quanh. Dù trong tình huống nào thì bạn cũng cần cố gắng kiểm soát tính nóng nảy của mình.

Bằng khả năng quản lý chi tiêu khéo léo mà con giáp này vẫn có thể thoải mái chi tiêu trong hôm nay.

Chuyện tình lại gặp lục đục khi các cặp đôi nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm. Đôi bên không ai chịu nhường nhịn ai mà cứ cố chấp giành phần thắng về mình. Bạn nên học cách cân bằng tốt giữa công việc và gia đình.

Tuổi Thìn

Dự báo hôm nay người tuổi Thìn sẽ phát huy được tối đa năng lực của mình và nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hạn chế trong giao tiếp khiến bản mệnh gặp phải không ít rắc rối trong quan hệ với đồng nghiệp.

Bạn cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xung quanh mình, tránh cho người khác mượn tiền mà không có bằng chứng ghi lại. Bạn cũng cần đề phòng mất của do tính cách sơ ý, cẩu thả.

Vận trình tình cảm khởi sắc, các cặp đôi yêu nhau nồng nàn, mãnh liệt.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 14/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, cơ hội nghề nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều triển vọng nếu con giáp này biết tận dụng tốt các mối quan hệ xã hội. Đặc biệt, những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, quảng cáo sẽ có được sự đáp trả công sức xứng đáng.

Vận trình tài lộc có sự thay đổi khả quan, bản mệnh có thể an tâm trút bỏ gánh nặng tiền bạc vì khoản dư dôi hiện có.

Chuyện tình cảm vượng sắc, mối quan hệ của cặp đôi trở thăng hoa hơn bao giờ hết. Bạn vui vẻ đón nhận tình yêu chân thành của đối phương.

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 14/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, cơ hội nghề nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều triển vọng nếu con giáp này biết tận dụng tốt các mối quan hệ xã hội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Điềm báo người tuổi Ngọ dễ làm mất lòng đồng nghiệp vì những lời nói vô ý, vì vậy vận trình công việc trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Bạn cần phải sớm đặt ra giới hạn cho bản thân, tránh vui đùa quá trớn. Bạn cũng nên học cách từ chối những cuộc nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè.

Tài lộc trì trệ, nguồn thu nhập chỉ đủ để bản mệnh chi trả cho sinh hoạt trong ngày. Vậy nên đừng tiêu xài hoang phí!

Ngược lại, chuyện tình cảm lại vô cùng ngọt ngào. Đây lại cơ hội hiếm có để người độc thân tìm thấy một nửa và khả năng có thể tiến tới hôn nhân khá cao. Bạn hãy cứ thả lỏng bản thân mình vì hạnh phúc đã cận kề trước mắt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 14/3/2022, vận trình công việc của người tuổi Mùi diễn ra khởi thuận. Dù là người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng có được những cơ hội thăng tiến tốt trong ngày. Tuy nhiên, bạn chớ nên trông chờ vào vận may mà không nỗ lực tự mình tạo ra cơ hội.

Tình hình tài lộc dồi dào, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Chuyện tình cảm không được như mong đợi. Các cặp đôi dần cảm thấy tình cảm nguội lạnh vì không có sự thấu hiểu, cảm thông thật sự. Hai bạn hãy sắp xếp ổn thỏa công việc để dành thời gian nhiều hơn cho nhau.

Tuổi Thân

Đây là thời điểm tốt để người tuổi Thân mạnh dạn đảm nhận những dự án mới. Dù công việc đó mang nặng trách nhiệm hay mức độ khó cao thì cũng nên thử sức một lần để khám phá được thế mạnh của bản thân.

Vận trình tài lộc kém sắc, bạn cần thận trọng hơn trước mỗi quyết định đầu tư hay làm ăn trong ngày.

Chuyện tình cảm đang đi vào quỹ đạo ổn định. Đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng tình yêu diễn ra đều đều như vậy lại giữ được sức sống lâu dài.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Dậu luôn vững vàng tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp dù đứng trước khó khăn và thách thức. Bản mệnh từng bước chinh phục được mục tiêu của mình.

Vận trình tài lộc không tệ, tuy nhiên, tính ỷ lại và lười biếng sẽ dẫn tới việc khó tụ tài.

Chuyện tình cảm tồn tại nhiều vấn đề. Con giáp này không giỏi kiểm soát cảm xúc tiêu cực mà có những lời lẽ thiếu chừng mực gây tổn thương cho nửa kia. Mối quan hệ tình cảm có dấu hiệu rạn nứt nếu bạn không sớm thay đổi điều này.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Dậu luôn vững vàng tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp dù đứng trước khó khăn và thách thức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay, sự nghiệp vững vàng dễ tạo cho người tuổi Tuất tâm lý chủ quan, xao nhãng và lơ là trong quá trình làm việc. Bản mệnh khó tránh khỏi những quyết định sai lầm và buộc phải gánh chịu nhiều hậu họa khôn lường.

Vận trình tài lộc có chút biến động. Tuy nhiên nếu có kế hoạch quản lý chi tiêu tốt hơn thì sẽ không có điều gì có thể làm khó được bạn.

Chuyện tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Đào hoa mặc dù không quá vượng nhưng bằng tình cảm chân thành, nhiệt tình, bạn có được hạnh phúc cho mình.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 14/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, dự báo người tuổi Hợi sẽ được nâng đỡ rất nhiều trong công việc, từ cấp trên cho tới những người chưa từng gặp mặt. Được cân nhắc lên vị trí cao hơn cũng đòi hỏi bản mệnh cần phải cố gắng, nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập vững vàng mang tới cho bạn cuộc sống tương đối thoải mái và dư dả. Tuy nhiên, điềm báo bạn dễ vướng vào họa thị phi và tranh chấp.

Chuyện tình cảm vô cùng khởi sắc, đời sống gia đình hòa thuận, ấm êm sau tất cả những khúc mắc và hiểu lầm.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!