Công việc: Ngày 5/3, người tuổi Tý vận trình công việc trong trạng thái không quá căng thẳng. Những sự cố bất ngờ phát sinh trong công việc cũng không làm bạn nao núng hay hoảng loạn.

Tình cảm: Trái lại với chuyện công việc, tình cảm của tuổi Tý hôm nay (5/3) lại tồn tại nhiều khúc mắc. Bạn và nửa kia trở vẫn chưa thể nói chuyện với nhau nên càng làm cho mối quan hệ căng thẳng hơn. Trên thực tế, vấn đề của bạn và đối phương không quá nghiêm trọng, do đó, hãy cố gắng bình tĩnh và thẳng thắn chia sẻ điều mình nghĩ trong lòng.

Công việc: Hôm nay là một ngày thuận lợi trong công việc của con giáp này. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này đang nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ cấp trên và đồng nghiệp. Do đó, công việc có "ngập đầu" thì bạn vẫn xử lý ổn thỏa, thậm chí hoàn thành tốt ngoài mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm đẹp. Tuổi Sửu dễ dàng tìm được sự sẻ chia, cảm thông từ người bạn đời của mình. Người độc thân cũng sớm tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng thông qua các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác.

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Sửu đang nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ cấp trên và đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Hôm nay (5/3), người tuổi Dần sẽ gặp những rắc rối trong công việc, điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Bên cạnh đó, người tuổi Dần vẫn nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao vì điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám.

Tình cảm: Tưởng chừng công việc không suôn sẻ thì tình cảm sẽ thăng hoa để vớt vát, thế nhưng, mọi điều lại hoàn toàn trái ngược. Thậm chí, hôm nay, (5/3), người tuổi Dần còn dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên đùa giỡn có chừng mực, nếu không sẽ gây tổn thương không đáng có cho đối phương.

Tuổi Mão

Công việc: Xem tử vi tuổi Mão hôm nay (5/3) cho thấy, con giáp này chưa có được sự hài lòng tuyệt đối trong công việc vì khó hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Cấp trên yêu cầu cao, trong khi tuổi Mão lại không tìm được sự đồng thuận với đối tác nên việc làm ăn dễ nảy sinh cản trở.

Tình cảm: Sự ôn hoà, tinh tế của con giáp này giúp cho mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có thêm tiếng nói chung. Người độc thân được mai mối cho những đối tượng hẹn hò ưng thuận, có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai gần.

Tuổi Thìn

Công việc: Những biểu hiện tốt trong quá trình xử lý công việc đem lại cho con giáp này những đánh giá cao của cấp trên. Từ đó, con giáp này sẽ có những cơ hội nhảy vọt rõ rệt trên bước đường công danh sự nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Tuổi Thìn có được sự tin cậy và cảm tình tốt từ những người khác phái mới quen. Bạn sẽ nhận được sự ngọt ngào, lãng mạn từ đối phương.

Tuổi Tỵ

Công việc: Người tuổi Tỵ sẽ không gặp khó khăn trong công việc. Trước những tình huống phát sinh bất ngờ, tuổi Tỵ nên cố gắng giữ bình tĩnh vì sớm muộn gì cũng tìm được cách giải quyết thỏa đáng.

Tình cảm: Sự tức giận và ghen tuông vô cớ dễ khiến bản mệnh nói ra những lời khó nghe gây tổn thương cho nửa kia của mình.

Người tuổi Tỵ sẽ không gặp khó khăn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Tuổi Ngọ đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái nên dễ dàng tìm được nguồn cảm hứng làm việc bất tận. Những ý tưởng đề bạt sáng tạo, độc đáo giúp bản mệnh củng cố được giá trị, năng lực của mình trong mắt cấp trên.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình cảm gia đình trở nên gắn kết và khăng khít hơn trước nhờ có sự cảm thông của những người trong cuộc.

Người độc thân đừng quá khó tính hay khắt khe để rồi bỏ lỡ những cơ hội tìm hiểu tình yêu tốt.

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, có một vài vấn đề trong ngày đòi hỏi khả năng nhạy bén của bản mệnh mới có thể giải quyết hợp tình hợp lý.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa được như mong đợi. Điềm báo có bất hoà và cả xung đột xảy ra trong mối quan hệ giữa các cặp đôi vì thiếu đi sự sẻ chia, thấu hiểu.

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Con giáp này nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao khi mà có sự giúp đỡ của quý nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chuyển biến khả quan. Tuổi Thân dần thông suốt và nghĩ thấu được những sự đã rồi. Bản mệnh không còn cố chấp chạy theo thứ tình cảm một phía mà dần có sự mở lòng, sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới.

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không quá gian nan. Hạn chế duy nhất hôm nay mà tuổi Dậu mắc phải chính là tự tin quá mức, không muốn lắng nghe hay tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác.

Tình cảm: Người độc thân cảm thấy áp lực ngày càng nặng nề hơn khi mà người thân cứ thúc ép chuyện tình cảm của mình.

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không quá gian nan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc: Những tưởng công việc đang tiến triển thuận lợi lại phát sinh những rắc rối bất ngờ. Người tuổi này nhất định phải nhìn tới đại cuộc, có thể sẽ phải hy sinh lợi ích trước mắt để tránh đi những tai hoạ ngoài ý muốn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ấm êm, hài hoà. Tình cảm gia đình trước nay vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bản mệnh vượt qua những giai đoạn khó khăn. Tuổi Tuất độc thân chớ vội tính chuyện yêu đương, hãy tập trung cho công việc vẫn hơn.

Tuổi Hợi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Con giáp này không có quá nhiều vấn đề cần lo lắng đối với các kế hoạch đang tiến hành.

Tình cảm: Tuổi Hợi và nửa kia mặc dù vẫn có tranh cãi và hiểu lầm, nhưng may mắn là cả hai luôn biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình để không gây tổn thương cho đối phương.

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