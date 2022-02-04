Tử vi thứ Bảy ngày 5/2/2022: tuổi Dậu gặp vận may về tiền bạc, tuổi Tỵ công việc suôn sẻ hanh thông

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý đừng nên bộp chộp nói hết những gì mà bạn nghĩ vì có thể sẽ gây rắc rối cho chính mình. Thậm chí có những thông tin bạn rất tự tin về nó nhưng nói ra vẫn gây thiệt cho bản thân, do đó nhất định phải cẩn trọng.

Hôm nay chuyện tình cảm mệnh gặp không ít bất lợi. Những hiểu lầm giữa hai người cứ ngày một lớn dần lên, không cách nào hóa giải. Nếu đôi bên không ai chịu nhún nhường thì sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ xấu hơn.

Ngoài ra, Thiên Ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý khám phá năng lực của bản thân, tìm ra ưu thế của mình. Thế nhưng khi muốn đạt tới đỉnh cao mới cần mạnh mẽ và tỉnh táo, không thể mơ mộng mà vượt ra khỏi thực tế. Ngày này tuổi Tý cần có tầm nhìn thực tế và sống vững vàng hơn.

Tuổi Sửu

Ngày có Thiên Tài cũng là ngày người tuổi Sửu nhìn ra cơ hội để cải thiện tài lộc của mình trong năm mới. Thế nhưng với những bước khởi động nên sử dụng ít tiền, hạn chế tối thiểu rắc rối có thể xảy ra khi chưa có nhiều kinh nghiệm.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt, lúc ốm lúc bạn mệt thì nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, tránh tham công, tiếc việc. Hôm nay tuổi Sửu sẽ khó có thể thoát khỏi cảm giác cô độc trong ngày Tỷ Kiên chiếu mệnh.

Nếu không chịu mở lòng mình thì sẽ chẳng có ai có thể thấu hiểu được tâm tư suy nghĩ của bạn. Mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, anh chị em trong nhà cũng không mấy thuận hòa êm ấm.

Đôi bên có thể chỉ vì những câu nói vô tình mà khiến cho đối phương bị tổn thương. Trong ngày Thổ khí vượng mệnh chủ cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Có thể mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, máu huyết, bệnh về mắt mũi hay tiêu hóa, cần hết sức lưu ý.

Ngày có Thiên Tài cũng là ngày người tuổi Sửu nhìn ra cơ hội để cải thiện tài lộc của mình trong năm mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Với tinh thần trách nhiệm cao, dù là ngày nghỉ nhưng con giáp này vẫn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những phát sinh trong công việc nhanh chóng được xử lý một cách gọn gàng. Đó chính là lý do mà cấp trên tín nhiệm và giao cho bạn những trọng trách vô cùng quan trọng này.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Dần lại chẳng mấy suôn sẻ. Dù đã tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng lại chẳng thể bày tỏ với đối phương. Tình đơn phương sẽ còn mãi tiếp diễn nếu bạn không chịu mở lời.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trong cách hành xử của mình trong ngày có Thiên Quan chiếu mệnh như hôm nay. Nhất là trong các mối quan hệ với cấp trên hay người có chức có quyền, cần khiêm tốn, tránh đối đầu trực diện kẻo mang thiệt vào thân.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hài hòa trong ngày Thổ Mộc xung khắc. Những bất đồng từ những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống lại đang ngấm ngầm chia rẽ tình cảm giữa mọi người với nhau.

Khi đôi bên không chịu nhún nhường để có được tiếng nói chung thì những căng thẳng sẽ phá hỏng bầu không khí của những xuân năm mới. Người độc thân cũng nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Tuổi Thìn

Dưới sức ảnh hưởng của cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn trong ngày 5/2/2022 này phải đối diện với không ít rắc rối phát sinh. Tốt nhất nên tránh những chuyện bao đồng kẻo rước họa vào thân lúc nào chẳng hay.

Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này cần hết sức đề phòng, chớ dễ dàng tin lời người khác mà bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tiền trong tay hãy giữ chặt, đừng để cho ai có cơ hội dòm ngó.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 5 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này trong ngày này.

Dưới sức ảnh hưởng của cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn trong ngày 5/2/2022 này phải đối diện với không ít rắc rối phát sinh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tỵ có thể yên tâm đón Tết Nhâm Dần mà không phải lo lắng quá nhiều về công việc. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã lập ra trước đó.

Có Chính Ấn che chở, với tài năng của mình, bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Những công việc mà bạn đảm trách đều mang lại những thành tích và hiệu quả rất cao.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ, người độc thân có gặp được mối nhân duyên tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Bạn có thể gặp lại người bạn cũ lâu năm hay gặp được người tâm đầu ý hợp cùng chia sẻ những dự định tương lai của mình.

Tuổi Ngọ

Cục diện Sửu Ngọ Tương Hại ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Ngọ. Dường như có kẻ xấu bụng đang nhắm vào bạn, buông lời dèm pha nhằm hạ uy tín của bạn trong những ngày Tết này.

Bạn đừng nên nổi nóng, tốt nhất hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình, hãy dùng hành động thiết thực để chứng minh. Khi ấy Thiên Ấn sẽ đồng hành cùng bạn, mang đến cho bạn cơ hội để thể hiện bản thân và tỏa sáng với năng lực của mình.

Với hầu hết những người đi làm thì những ngày nghỉ Tết này, bạn được trở về với gia đình sau một khoảng thời gian xa cách. Hãy cùng nhau vun vén tình thân thêm nồng ấm trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cần phải hết sức bình tĩnh trong ngày Sửu Mùi Tương Xung này. Dù có bất đồng ý kiến đến thế nào cũng đừng nên to tiếng kẽo ảnh hưởng đến hòa khí chung.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, bản mệnh chớ nên mạo hiểm khi đầu tư tiền bạc trong thời điểm này. Những dự án nhiều rủi ro tuy có thể mang về nguồn lợi lớn nhưng nguy cơ tiềm ẩn thì lại rất cao. Nếu xảy ra sai sót, bạn có thể trắng tay ngay trước khi năm mới đến đó.

Tuổi Mùi cần phải hết sức bình tĩnh trong ngày Sửu Mùi Tương Xung này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thương Quan giáng mệnh, sẽ có không ít rắc rối tìm tới người tuổi Thân trong ngày hôm nay. Những vấn đề phát sinh khiến con giáp này phải vất vả ngược xuôi nhưng kết quả mong đợi lại chẳng được như ý muốn. Có lẽ bạn sẽ cần nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh mới có thể nhanh chóng xử lý những rắc rối này.

Trong ngày Thổ sinh Kim này, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có những bước tiến triển khá rõ rệt. Cả hai có thể đi đến quyết định về nên duyên đôi lứa trong khoảng thời gian này.

Tuổi Dậu

Hôm nay Tam Hợp trợ mệnh giúp cho vận trình của người tuổi Dậu thêm phần thuận lợi hơn trước khá nhiều. Các mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa hơn, trong những ngày cận Tết này, bạn còn có cơ hội ký kết những hợp đồng mới, hứa hẹn sẽ mang về những khoản lợi lớn trong tương lai.

Sự xuất hiện của Thực Thần như lời khẳng định chắc nịch về vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, những nguồn thu cứ liên tiếp đổ về túi bạn khiến không ít người phải ghen tị.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng trở nên hài hòa tốt đẹp hơn trong ngày Thổ Kim tương sinh.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay chịu ảnh hưởng của Tương Hình, tâm trạng của người tuổi Tuất trở nên ảm đạm hơn thường ngày. Mọi việc chẳng diễn ra như kỳ vọng của con giáp này là nguyên nhân khiến bạn muộn phiền.

Sự xuất hiện của Kiếp Tài còn là dấu hiệu cho họa phá tài đang đến rất gần. Bạn cần chú ý hơn đến chuyện chi tiêu trong khoảng thời gian này.

Vị trí của Thai thần trong ngày này ở hướng chính Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi hôm nay chịu ảnh hưởng của Tương Hình, tâm trạng của người tuổi Tuất trở nên ảm đạm hơn thường ngày. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết có quý nhân Tương Hội ở bên trợ mệnh, người tuổi Hợi chẳng phải lo phiền về công việc thêm. Có thể yên tâm đón Tết bình yên thuận lợi. Nếu tiếp tục củng cố các mối quan hệ xã giao thêm phần tốt đẹp, sẽ có nhiều cơ hội tìm đến với bạn hơn nữa trong tương lai nữa đó.

Sự xuất hiện của Chính Quan cho thấy, tinh thần trách nhiệm của bạn trong suốt thời gian qua đã được cấp trên đánh giá rất cao. Bạn có thể chờ đón những tin vui bất ngờ, những phần thưởng cho sự cống hiến của mình trong khoảng thời gian này.

Thủy Thổ bất dung, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình lại không mấy hài hòa. Có vẻ như bạn đang quá lơ là chuyện nhà cửa gia đình.

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