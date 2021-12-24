Tử vi thứ Bảy 25/12/2021: tuổi Sửu túi tiền rủng rỉnh, tuổi Dậu công việc thăng tiến và gặt hái được nhiều thành công

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 25/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, nếu không hiểu điều gì trong công việc thì Tý nên hỏi sớm để tránh việc đi đường vòng, tốn công tốn sức. Hôm nay Tý có thể gặp may về tài chính khi bạn có nhiều nguồn lợi để hợp tác, chuyện tình cảm cũng lên ngôi, sức khỏe tăng tiến và bạn sẽ cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn.

Tài lộc trong ngày hôm nay của những người tuổi Sửu tăng tiến, hiệu quả công việc tăng cao nên túi tiền của bạn cũng rủng rỉnh vì bạn có thể được thưởng hậu hĩnh. Chuyện tình cảm giảm sút do cả hai thiếu giao tiếp với nhau, mối quan hệ ngày càng kém sắc. Hôm nay Sửu cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng cố làm việc quá sức.

Tài lộc trong ngày hôm nay của những người tuổi Sửu tăng tiến, hiệu quả công việc tăng cao nên túi tiền của bạn cũng rủng rỉnh vì bạn có thể được thưởng hậu hĩnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, vận trình công việc thăng tiến, bản thân Dần thể hiện rất tốt nên bạn được cấp trên đánh giá cao, người làm ăn kinh doanh cũng có thể thu được khoản lợi lớn. Chuyện tình cảm của Dần không có tiến triển gì, người độc thân không muốn yêu đương gì ở thời điểm hiện tại nên bạn vẫn một thân một mình.

Tuổi Mão

Công việc của những người tuổi Mão diễn ra khá suôn sẻ vì bạn luôn được đồng nghiệp giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Vận trình tài lộc thăng tiến, những người làm ăn kinh doanh sẽ gặt hái được những đơn hàng lớn. Chuyện tình cảm của Mão kém sắc, nếu cứ chần chừ thì bạn có thể bỏ lỡ mối duyên đẹp.

Tuổi Thìn

Hôm nay những người tuổi Thìn dễ dính vào những tin đồn thị phi, có nhiều lời đàm tiếu sau lưng bạn khiến bạn chán nản, khó chịu. Lời khuyên dành cho Thìn là bạn nên bỏ ngoài tai những lời này, chỉ cần mình ngay thẳng thì tin đồn sẽ tự khắc tiêu tan thôi. Sức khỏe của Thìn giảm sút, bạn nên đề phòng huyết áp cao, đặc biệt là những người cao tuổi.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 25/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên bạn làm việc gì cũng suôn sẻ, thu nhập tăng cao, thậm chí bạn còn có địa vị vững chắc tại nơi làm việc. Chuyện tình cảm kém sắc vì Tỵ làm theo ý mình, không thèm bàn bạc với đối phương nên cả hai dễ xảy ra tranh cãi. Tỵ nên chia sẻ với đối phương, lắng nghe ý kiến của họ, có như vậy thì mối quan hệ của cả hai mới bền chặt được.

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 25/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên bạn làm việc gì cũng suôn sẻ, thu nhập tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay những người tuổi Ngọ có một ngày kém may mắn khi tài lộc giảm sút, thậm chí bạn còn phải đi vay mượn khắp nơi. Về tình cảm, Ngọ nên quan tâm hơn tới người yêu của mình nhé. Sức khỏe của Ngọ chỉ ở mức trung bình, buổi trưa bạn có thể nghỉ ngơi một chút để bổ sung năng lượng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 25/12/2021, vận trình công việc của Mùi thăng tiến, với sự chỉ dẫn của quý nhân nên bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tài chính của Mùi lại sa sút, bạn dễ bị phạt tiền vì vi phạm luật an toàn giao thông. Đường tình duyên cũng u ám, người độc thân khó tìm thấy ý trung nhân của mình, trong khi người đang yêu lại dễ bị cám dỗ bởi mối quan hệ ngoài luồng.

Tuổi Thân

Thân chưa xác định mục tiêu của bạn là gì nên bạn khá bối rối, chưa biết phải làm sao. May mắn thay, việc kinh doanh ngoài lề của bạn lại phát triển, mang về cho bạn khoản thu nhập kha khá. Về sức khỏe, Thân nên chú ý, cẩn thận bị va quệt, bầm dập trong ngày hôm nay.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, vận trình công việc thăng tiến, Dậu kiên nhẫn giải quyết công việc nên bạn có thể gặt hái được một số thành tựu khiến người xung quanh ngưỡng mộ. Về tài chính, Dậu có ý thức tiết kiệm tiền nên bạn sẽ tích cóp được một khoản kha khá. Sức khỏe của Dậu giảm sút, ăn uống dễ bị trào ngược axit.

Theo tử vi hôm nay, vận trình công việc thăng tiến, Dậu kiên nhẫn giải quyết công việc nên bạn có thể gặt hái được một số thành tựu khiến người xung quanh ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay là một ngày kém may mắn với những người tuổi Tuất khi bạn liên tục gặp rắc rối trong công việc lẫn cuộc sống. Chuyện làm ăn giảm sút thấy rõ khiến bạn có thể bị thua lỗ nghiêm trọng, công việc cũng khó có bước tiến. Sức khỏe của Tuất giảm sút, bạn không nên ăn những thực phẩm chứa quá nhiều đường.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 25/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, công việc của Hợi sa sút do bạn quá chú trọng kết quả mà bỏ qua quá trình. May thay, việc làm ăn buôn bán của Hợi lại rất thuận lợi, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn khoản thu nhập kha khá. Chuyện tình cảm kém sắc, Hợi dễ vướng vào tình cảm sai trái khiến mối quan hệ hiện tại của bạn bị ảnh hưởng.

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