Tử vi thứ Ba ngày 8/2/2022: tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tuổi Hợi tiền bạc rủng rỉnh đầy túi

Dưới sự nâng đỡ của Tam Hợp, người tuổi Tý có một ngày vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới. Nhờ vậy, có thể thoải mái với kế hoạch du xuân, chúc Tết. Thậm chí trong ngày cát khí lan tràn này, những chú Chuột cũng gặp nhiều may mắn khi xuất hành.

Kiếp Tài xuất hiện là điềm báo hao tài, có thể là các khoản lì xì, mừng tuổi ngày Tết khiến bạn hao hụt kha khá nhưng nhìn chung nguồn thu vẫn không bị tác động quá nhiều. Cũng may là đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước Tết.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Ngày Tết tươi vui nên tình cảm gia đình, vợ chồng gắn kết. Với những người còn độc thân, ngày Tết cũng không có nhiều điều bất ngờ. Nhưng nếu bản mệnh có hẹn với bạn bè thì đừng quên dành thời gian cho gia đình.

Tuổi Sửu

Ngày này, Thìn Sửu Tương Phá có thể khiến người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không được như ý. Chuyện tình cảm có thể sẽ xảy ra trục trặc, cãi vã to tiếng.

Cần phải bình tĩnh để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Một điều nhịn là chín điều lành, trong những ngày Tết này đừng để những chuyện vụn vặt phá hủy bầu không khí tươi vui.

Thổ khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy con giáp này có thể gặp một vài vấn đề bất ổn về sức khỏe.

Ngày này, Thìn Sửu Tương Phá có thể khiến người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không được như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày này tuổi Dần hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với bản mệnh. Tình duyên mở lối, mới đầu năm đã được cát thần che chở, có thể cảm nhận hạnh phúc ngay trước mắt.

Các cặp đôi tình cảm có phần xa cách trước đó nay càng trở nên nồng nàn thắm, có thể sẽ đi đến những quyết định quan trọng, tiến tới mối quan hệ bền chặt. Nếu có thời gian hãy ghé qua nhà nhau chúc Tết để tình cảm thêm khăng khít.

Thực Thần còn mang tới lộc đầu năm với những chú Hổ. Trong ngày này hướng Chính Tây hoặc Chính Nam là hướng tốt để xuất hành, giờ hoàng đạo là giờ Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h).

Tuổi Mão

Thìn Mão Tương Hại gây ra không ít khó khăn và trắc trở cho người tuổi Mão trong ngày đầu xuân năm mới. Vận trình tình cảm bị hung tinh đe dọa, vợ chồng khắc khẩu vì những chuyện nhỏ nhặt, đồng sàng nhưng dị mộng, hòa khí trong nhà bị phá vỡ. Bên ngoài mọi chuyện có vẻ như vẫn ổn nhưng thực chất nội bộ gia đình lục đục.

Ngày này bản mệnh còn dễ gặp chuyện bực mình bởi những lời nói thiếu ý nhị từ người khác. Đó là những người tới chơi nhà hoặc người mà bạn tới chúc Tết nhưng nói lời không tốt lành, gợi ra những vấn đề khó xử.

Cuối ngày, mọi chuyện sẽ dần bình ổn lại. Bạn có thể hẹn bạn bè để tâm sự, quên đi chuyện khó chịu lúc trước.

Tuổi Thìn

Dưới tác động của cục diện Thìn – Thìn Tự Hình, người tuổi Thìn đang tự làm khó mình với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Có đôi khi chỉ là những lời nói vui đùa của người khác.

Hãy suy nghĩ thoáng hơn, mỉm cười để thấy khá hơn. Tốt hơn hãy nghĩ theo hướng tích cực, vui vẻ.

Ngày Thổ khí đương vượng, con giáp này cũng nên chú ý hơn về sức khỏe, nhất là trong chuyện ăn uống.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Ngày này Tài thần ở hướng Chính Tây, thuận cho cầu tài lộc.

Hỏa sinh Thổ cho thấy nhân duyên tuổi Tỵ vô cùng tốt trong ngày hôm nay. Những người độc thân biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình nhằm thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn trong ngày này.

Những người đã lập gia đình có một ngày đầm ấm với đầy đủ các thành viên trong nhà. Cả năm bận rộn ngược xuôi chỉ có dịp Tết là các thành viên quây quần với nhau, bạn cảm thấy rất trân trọng những giờ phút sum họp.

Tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có Chính Tài nhập cục trong ngày này nên không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu mấy ngày Tết có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải căn đo đong đếm.

Ngũ hành tương sinh mang đến những niềm vui tinh thần cho mệnh chủ khi chuyện tình cảm, gia đạo bình ổn.

Ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Tuổi Mùi

Ngày này, Thìn Mùi Tương Hình tác động khá rõ đến tâm trạng của người tuổi Mùi độc thân. Bản mệnh không khỏi cảm thấy cô đơn buồn bã. Vốn dĩ con giáp này không phải là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Thổ khí vượng nhắc nhở tuổi Mùi cần quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, nhất là người có tiền sử bệnh dạ dày. Ngày Tết ăn uống nhiều lại sử dụng rượu bia, ngủ nghỉ không đúng với nhịp sinh hoạt bình thường nên rất dễ khiến bệnh tái phát.

Tuổi Thân

Nhờ có Tam Hợp che chở, vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, đầu xuân phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn.

Các mối quan hệ từ tình thân đến xã giao đều tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể tranh thủ ngày hôm nay để đi chúc Tết cấp trên, đồng nghiệp, đối tác nhằm tăng thêm tính gắn kết trong mối quan hệ, rất có lợi cho tương lai sau này.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cũng báo tin vui về đường tình duyên của các cặp đôi. Dù ngày Tết hai bạn không thể luôn ở bên nhau nhưng đôi trái tim yêu vẫn luôn hướng về nhau.

Thực Thần đem lại cơ hội phát tài cho những người làm nghề tự do. Bạn đã cố gắng hết sức mình và nay chính là lúc bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Dậu

Hôm nay Lục Hợp xuất hiện của người tuổi Dậu mang tới những tin đáng mừng cho con giáp này. Hỉ khí ngập tràn, tình cảm lứa đôi càng ngày càng thêm bền chặt, có thể sẽ đón ngày vui sắp tới.

Với người đã có gia đình, bản mệnh hạnh phúc khi được người ấy yêu thương và chăm sóc, tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng trở nên thắm thiết hơn. Dù đôi lúc vẫn khó tránh được khắc khẩu và quan điểm trái ngược nhưng cả hai đều tôn trọng ý kiến và bao dung cho đối phương nên mối quan hệ vô cùng bền chặt.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 8 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Hôm nay Lục Hợp xuất hiện của người tuổi Dậu mang tới những tin đáng mừng cho con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày này Thìn Tuất Tương Xung khiến vận trình của người tuổi Tuất trong thứ 3 này vấp phải không ít gian nan, trắc trở. Bất kể tiến hành công việc gì bản mệnh cũng gặp phải nhiều chướng ngại vật hoặc tiểu nhân cản đường che lối.

Khó mà giữ tư tưởng thoải mái du xuân hay đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Ngày này cũng không thích hợp khai bút, bắt đầu công việc lấy may hay tiến hành các việc quan trọng như cầu tài lộc hoặc xuất hành, bạn nên hết sức thận trọng.

Thổ khí vượng còn nhắc nhở mệnh chủ chú ý tới những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Tuổi Hợi

Ngày này, tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên còn giúp thu hút vận may về tài lộc. Đầu năm bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ.

Mọi hành trình du xuân, chúc tết người thân, bạn bè của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ. Thậm chí trên hành trình ấy người độc thân còn gặp được đối tượng ưng ý.

Đầu năm mới vạn sự sinh sôi, nhân duyên tốt đẹp như vậy hứa hẹn những trải nghiệm thú vị đang đón chờ bạn phía trước.

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