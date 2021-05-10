Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của 12 con giáp: Hợi muốn gì được nấy, Thân hung tinh chiếu mạng, Tỵ hết nợ nần

Theo tử vi ngày mới, trong ngày thứ Ba 11/5 này, Tý sẽ gặp khá nhiều chuyện buồn lẫn vui trong một ngày. Công việc của người tuổi Tý khá thuận lợi, suôn sẻ do được đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt thành. Thế nhưng, chuyện tình cảm của các Tý lại rối ren hơn lúc nào hết. Tý độc thân và người ấy thường xuyên bất đồng quan điểm. Trong khi Tý đã có gia đình sẽ xuất hiện một vài mâu thuẫn nhỏ với chồng/con liên quan tới chuyện học hành của con cái.

Theo tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021, con giáp tuổi Sửu nên cẩn thận tiểu nhân hãm hại, đâm chọt sau lưng khiến Sửu đánh mất nhiều cơ hội tiến thân. Trong ngày, Sửu sẽ gặp khá nhiều khó khăn vì một mình giải quyết công việc mà không ai giúp đỡ. Tử vi nhắc bạn, đầu ngày, trước khi làm gì, Sửu cũng phải suy nghĩ tính toán thấu đáo, đừng vội vàng mà hại thân, hại việc.

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Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Dần

Ngay từ đầu ngày, Dần bước ra đường với nhiều suy nghĩ tiêu cực nên ảnh hưởng đến công việc. Những dự án cấp trên giao cho Dần không được hoàn thành đúng hẹn nên Dần dễ bị khiển trách, giảm lương thưởng. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của các chú Hổ cũng khá đen đủi, thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Mão

Theo tử vi 12 con giáp, qua ngày đầu tuần, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão đẹp đẽ, thăng hoa sau những chuỗi ngày chiến tranh lạnh. Công việc của Mão cũng gặp khá nhiều khởi sắc, Thần Tài chỉ điểm, làm gì cũng thuận lợi, Mão có tiền đổ về tiêu xài không hết. Trong ngày, Mão có thể được cấp trên để mắt, trao cho cơ hội tiến thân, thăng chức.

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Thìn

Theo tử vi hàng ngày, cuối ngày thứ Ba, Thìn có cơ may gặp được mối tơ hồng trời cho, chuyện tình duyên được viên mãn. Tuy nhiên, trong ngày, công việc của Thìn gặp khá nhiều trục trặc, bị tiểu nhân gièm pha hãm hại. Có nhiều việc tồn đọng khiến Thìn cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì không thể nào giải quyết hết được.

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Tỵ

Sách tử vi chỉ rõ, trong thứ Ba, tài lộc của các Tỵ có nhiều điềm báo suôn sẻ hanh thông, tiền về bất ngờ, giúp Tỵ có thể thanh toán hết những khoản nợ trước đây. Những người kinh doanh tuổi Tỵ lại nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, hàng ra vào liên tục. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng hoặc trúng hợp đồng giá trị sau một thời gian dài cố gắng vì công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Ngọ

Ngày hôm nay, Ngọ dễ có nhiều hành động và lời nói làm tổn thương người khác, khiến con giáp này không chỉ bị bạn bè xa lánh mà còn khiến nhiều người không dám đến gần. Đồng nghiệp né tránh nên công việc của Ngọ không mấy suôn sẻ. Ngọ cần cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tránh nóng tính thái quá dẫn đến mất lòng người. Trong chuyện tình cảm, các Ngọ có gia đình thì không khí gia đình ngọt ngào, viên mãn.

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Mùi

Trong ngày thứ Ba, Mùi sẽ phải đau đầu vì được cấp trên giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Được tín nhiệm nhưng Mùi không tự tin vào năng lực của mình, điều này khiến Mùi dễ đánh mất cơ hội thăng tiến, tăng lương của mình. Về phương diện tình cảm, đừng quá tập trung thời gian vào công việc, Mùi nên dành thời gian để trò chuyện lắng nghe nửa kia nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, trong ngày 11/5, Thân sẽ gặp nhiều chuyện bất ngờ, buồn vui lẫn lộn. Trong chuyện tình cảm, Thân độc thân dễ bị cắm sừng nhưng bản thân lại không biết. Trong công việc, người tuổi Thân bị hung tinh chiếu, đồng nghiệp hoặc chính cấp trên thân thiết có hành động chơi xấu nhưng Thân lại không nhận ra. Điều này khiến vận trình sự nghiệp của Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vô cùng lận đận.

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Dậu

Dậu vướng phải họa thị phi ngay từ giữa ngày, từ đó rước nhiều việc xui xẻo, rối rắm cả ngày vào người. Trong công việc, Dậu dù cố gắng hết sức nhưng lại bị tiểu nhân chơi xấu, khiến kết quả không được công nhận đúng với hiệu quả đạt được. Trong chuyện tình cảm, công việc ảnh hưởng khiến Dậu không được vui vẻ, thường xuyên tranh cãi với người còn lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Tuất

Ngày thứ Ba, trong công việc, Tuất bị đồng nghiệp ngáng đường, kiếm chuyện nên thường xuyên nóng giận vô cớ, ảnh hưởng đến chất lượng công việc trong ngày. Đặc biệt, với các hoạt động liên quan tới giấy tờ, hãy chú ý từng li từng tý, cẩn trọng thông tin. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ Tuất độc thân sẽ vô cùng nhạt nhẽo, gặp nhiều chuyện không vui. Tuất đã có gia đình thì vận trình không buồn nhưng cũng không có gì quá vượng sắc.

Tử vi thứ Ba ngày 11/5/2021 của Hợi

Vốn là con giáp chăm chỉ, phúc khí đầy mình, Hợi đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Trong ngày thứ Ba, Hợi muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, vạn sư như ý. Hãy tha hồ tận hưởng cuộc sống của mình mà không còn vướng bận hay lo toan chuyện tiền bạc nhé. Tuy nhiên, Hợi nên thận trọng trong giao tiếp, đừng vì một phút bốc đồng khoe mẽ mà bị kẻ xấu để ý, hãm hại làm mất tiền mất việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả