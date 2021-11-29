Tử vi thứ Ba 30/11/2021: tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ, tuổi Tý gặp may mắn về tiền bạc

Tử vi hàng ngày 29/11/2021 14:35

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, trong ngày thứ Ba 30/11/2021 tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ, tuổi Tý gặp may mắn về tiền bạc.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 30/11/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý có Chính Tài chiếu mệnh nên bạn gặp may mắn về tiền bạc, có thể nhận được các khoản lương thưởng. Tuy nhiên, các mối quan hệ xã giao lại không tốt lắm do bạn không kiềm chế được cảm xúc của mình, dẫn đến tranh cãi khó hòa giải.

Tuổi Sửu

Hôm nay Sửu có khả năng sẽ bị tiểu nhân vây quanh và chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là bạn cũng sẽ tạo cơ hội cho tiểu nhân chen chân vào phá hoại, hạ bệ danh dự cũng như công việc của bạn. Không chỉ vậy, bạn cũng có điềm báo hao tài tốn của, nhưng may mắn là bạn luôn có một người đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tử vi thứ Ba 30/11/2021: tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ, tuổi Tý gặp may mắn về tiền bạc - Ảnh 1
Hôm nay Sửu có khả năng sẽ bị tiểu nhân vây quanh và chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là bạn cũng sẽ tạo cơ hội cho tiểu nhân chen chân vào phá hoại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, công việc của Dần diễn ra không mấy suôn sẻ do bạn dễ gặp rắc rối bất ngờ. Không chỉ vậy, bạn còn có thể dính vào những tin đồn thị phi gây tổn hại danh dự và tài vận của bạn. Nhưng bù lại, chuyện tình cảm lại tốt đẹp, các cặp đôi có thể dần tiến đến mối quan hệ sâu sắc hơn.

Tuổi Mão

Hôm nay Mão gặp may mắn về công việc, năng lực làm việc của bạn dễ được cấp trên đánh giá cao, trao cho những nhiệm vụ quan trọng. Thế nhưng, bản mệnh nên chú ý tới việc bảo quản tài sản cá nhân trong ngày hôm nay, cẩn thận bị kẻ gian lừa gạt, thất thoát tiền bạc.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thìn có thể gặp phải một vài rắc rối khiến bạn khó chịu và mệt mỏi, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì bạn hãy cố giữ vững lập trường của mình nhé. Chuyện tình cảm hài hòa, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái gần gũi hơn, mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa cũng được hóa giải.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 30/11/2021 của 12 con giáp cho thấy, không có gì có thể làm khó được những người tuổi Tỵ, những khó khăn trước đó đều được bạn giải quyết dễ dàng, các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp hơn, thậm chí bạn còn được giới thiệu cho những mối làm ăn đầy hứa hẹn. Hôm nay Tỵ nên chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân, nhất là những ai có bệnh sử về xương khớp, bệnh thần kinh.

Tử vi thứ Ba 30/11/2021: tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ, tuổi Tý gặp may mắn về tiền bạc - Ảnh 2
Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 30/11/2021 của 12 con giáp cho thấy, không có gì có thể làm khó được những người tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ cát thần giúp đỡ mà hôm nay Ngọ có thể gặt hái được những thành công vang dội trong công việc, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà kiêu ngạo, sống khiêm tốn sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn tốt hơn. Chuyện tình cảm vẫn cứ ảm đạm như vậy khiến Ngọ rất phiền muộn, bạn nên tìm ai đó để trút bầu tâm sự, họ có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn đấy.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 30/11/2021, công việc của Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bạn được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhưng những người đầu tư kinh doanh thì cần phải cẩn trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Chuyện tình cảm khởi sắc, mâu thuẫn giữa các cặp đôi được hóa giải, cả hai lại sống hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Thân

Công việc của Thân diễn ra ổn định, hôm nay Thân có thể được nhận lương nhận thưởng nên những ngày tháng thiếu thốn cuối cùng cũng đã qua. Mối quan hệ giữa các cá nhân lại không được tốt lắm, xung đột ngày càng lớn dần lên đến mức khó vãn hồi, thậm chí đứng bên bờ vực rạn nứt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu dễ mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc khiến bạn khó lòng giữ được vị trí hiện tại, các mối quan hệ cá nhân cũng giảm sút, thu nhập kém sắc, thậm chí bạn còn phải bỏ tiền ra để bù đắp lỗi lầm do mình gây ra. Chuyện tình cảm cũng ảm đạm, đôi bên vẫn chưa hóa giải được hiểu lầm, xung đột trước đó. Đối mặt với một loạt chuyện không vui, Dậu sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và dễ có suy nghĩ tiêu cực.

Tử vi thứ Ba 30/11/2021: tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ, tuổi Tý gặp may mắn về tiền bạc - Ảnh 3
Theo tử vi hôm nay, Dậu dễ mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc khiến bạn khó lòng giữ được vị trí hiện tại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc hanh thông, Tuất có thể gặt hái được thành tựu vang dội khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ. Trong chuyện tình cảm, sức hút của bạn khiến đối phương chẳng thể cưỡng lại được, người ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để khiến bạn vui.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 30/11/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi có thể được Thần Tài ghé thăm, các khoản thu phụ ngày một tăng lên không khỏi vui mừng và nhờ vậy mà bạn không cần phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Về tình cảm, Hợi nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đồng thời chăm chỉ tập thể dục để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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