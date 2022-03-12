Tử vi Chủ nhật ngày 13/3/2022: tuổi Tuất sự nghiệp tiến triển thuận lợi, tuổi Dần tài lộc hanh thông có người hỗ trợ tiền bạc

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 13/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý cần đề phòng những gì diễn ra bởi nó có thể không giống như bạn đã sắp đặt ban đầu và gây chút rắc rối. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng đôi khi những bất ngờ cũng đem đến cho bạn sự sôi động, mới mẻ cho cuộc sống có phần đang buồn tẻ.

Hôm nay, bạn khát khao được quan tâm. May mắn thay, bạn sẽ có được những gì mà bạn mong muốn, mọi người sẽ chú ý và muốn lắng nghe những cảm xúc chân thành của bạn.

Bản mệnh muốn tài lộc thuận thì nên đầu tư vào mặt học hành, nghiên cứu để giúp tăng hiệu suất công việc.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, đây là lúc người tuổi Sửu bù đắp lại khoảng thời gian phí phạm vừa qua. Hãy tăng tốc và hoàn thành công việc. Khi hòn đá tảng là chướng ngại vật trước mắt bạn đã bị dời đi thì bạn hoàn toàn đủ tự tin để làm được điều mình muốn.

Vận tài lộc không hanh thông, bạn có thể phát huy tinh thần của mình để giúp mặt tiền bạc được thuận lợi.

Hôm nay bản mệnh cảm thấy an tâm hơn với tình cảm mà mình đang trao cho ai đó. Các cặp đôi lúc này bắt đầu bàn tính tới chuyện kết hôn sau một thời gian tìm hiểu.

Xem tử vi con giáp, đây là lúc người tuổi Sửu bù đắp lại khoảng thời gian phí phạm vừa qua. Hãy tăng tốc và hoàn thành công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có nhiều suy nghĩ viển vông, không thực tế nên công việc thường xuyên bị chậm trễ hoặc đứt gánh giữa đường. Đừng chỉ gặp khó là buông bỏ, bạn cần rèn cho mình sự bền bỉ và kiên nhẫn.

Điềm báo thuận lợi cho bản mệnh khi sắp có người hỗ trợ về tiền bạc. Tài lộc hanh thông khi bạn đánh giá đúng được tình hình, thời cuộc.

Về chuyện tình cảm, bạn nên trân trọng những gì mà mình đang có, đừng chạy theo những thú vui bên ngoài kẻo gặp hiểu lầm trong mối quan hệ.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, đây không phải thời điểm thích hợp để người tuổi Mão để cảm xúc quyết đoán trong mọi vấn đề. Bạn nên xem xét mọi việc dưới góc độ logic để biết được mình đang đúng hay sai.

Bản mệnh đã trút bỏ được gánh nặng liên quan tới tiền bạc khi có quyết định khôn ngoan. Lúc này bạn đang rủng rỉnh tiền tiêu. May mắn là bạn đang không có nhu cầu cao trong việc mua sắm nên tiết kiệm được kha khá.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bạn nên tránh tình trạng so đo hơn thua trong mối quan hệ. Dù người thắng cuộc là ai thì bạn cũng không cảm thấy vui vẻ đâu!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn chú tâm vào công việc và kịp thời phát hiện ra những sự cố, không để cho tiểu nhân có cơ hội đắc ý. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ khiến bản mệnh khá vất vả nhưng thành quả đạt được cũng không hề nhỏ. Đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức của bạn.

Bạn là người coi trọng danh tiếng, địa vị và chữ tín nên bạn có khuynh hướng sử dụng uy tín của mình để vay tiền hoặc giúp người khác vay tiền. Nhưng nhớ rằng không được quá tham lam nhé!

Những người đang độc thân có thái độ thoải mái và cởi mở hơn khi được giới thiệu những đối tượng quen biết. Bạn không còn quá phản đối việc tìm bạn đời qua mai mối nữa.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 13/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ có những quyết định sáng suốt trong hôm nay. Đây là thời điểm thuận lợi cho việc học hành, thi cử, bầu cử,...

Đã đến lúc bạn cần phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên rồi hoàn tất những công việc đó nếu không muốn phung phí thời gian của mình.

Về mặt tình cảm, các cặp đôi đang có thời gian hạnh phúc trọn vẹn. Hai bạn có buổi hẹn hò lãng mạn ở nơi thú vị để làm mới tình yêu.

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 13/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ có những quyết định sáng suốt trong hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bận rộn hơn mọi ngày. Tuy nhiên, tinh thần làm việc nhiệt huyết giúp bạn có năng suất cao trong công việc.

Bản mệnh có tài hoa sáng tạo độc đáo nên thường tự đánh giá mình quá cao, gây khó chịu đến mọi người xung quanh nên sẽ hạn chế về các cơ hội kiếm tiền trong hôm nay.

Mối quan hệ của bạn với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 13/3/2022, những người tuổi Mùi đang làm việc tự do hứa hẹn nhận được nhiều dự án hay ho, giúp bản mệnh cải thiện thu nhập. Dự báo một ngày tài lộc lệch lạc, không đi theo chính đạo trong hôm nay.

Những người đã lập gia đình nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho mọi người xung quanh.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phát huy ưu điểm suy nghĩ cẩn mật, tư duy nhanh nhẹn và sự tích cực trong công việc. Năng lực lý giải, sáng tạo và ứng biến nhanh sẽ đem tới thuận lợi về công việc.

Tìm được đúng con đường tài lộc là tương đối khó do chính bản mệnh hay có những suy nghĩ chi tiêu bất ngờ mà không giữ được tiền.

Thời điểm này, đối với người tuổi Thân, gia đình và người thân là trên hết. Đây cũng là động lực để bạn lao động hết mình. Tình yêu với bạn không bao giờ dễ dàng thốt thành lời, nói cách khác, bản mệnh không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, càng trốn tránh, người tuổi Dậu sẽ càng dễ gặp rắc rối. Cách tốt nhất là hãy đối diện với nó!

Trong hôm nay, đừng vì sĩ diện mà chi tiêu hồ đồ. Sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút, một phần vì bạn suy nghĩ quá nhiều mà trở thành tâm bệnh.

Vận trình tình cảm không có nhiều điểm sáng trong khoảng thời gian này. Con giáp này thường hay mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia. Nhưng may mắn, đôi bên biết cách bao dung nên không gặp vấn đề gì to tát.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, càng trốn tránh, người tuổi Dậu sẽ càng dễ gặp rắc rối. Cách tốt nhất là hãy đối diện với nó! Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có một ngày thuận lợi. Công việc hàng ngày của bạn cũng rất yên bình và có trình tự rõ ràng. Nhờ biết phối hợp với đồng nghiệp, bạn hoàn thành tốt các mục tiêu một cách không quá khó khăn.

Những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi tiền bạc nếu tuân thủ luật pháp, đi theo con đường chính đạo.

Về chuyện tình cảm, các cặp đôi tiến triển nhanh chóng. Bản mệnh và đối phương cảm nhận được đây thực sự là người mình đang tìm kiếm và có thể tính tới tương lai xa hơn. Các cặp đôi yêu xa vẫn luôn giữ vững niềm tin dành cho nhau. Người độc thân dễ dàng mở rộng quan hệ xã giao để tìm thấy những đối tượng phù hợp.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 13/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, dự báo có những sai sót đến với người tuổi Hợi. Có vẻ như bạn chỉ để tâm tới tốc độ chứ không lưu tâm đến hiệu quả công việc, thế nên thật khó để có một ngày hiệu quả về chất lượng. Hãy dành thời gian để xem xét thật kỹ các mục tiêu và tập trung vào chúng nhé! Người tuổi Hợi muốn có tiền bạc phải nắm được đại cục, đại quyền trong tay.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang khá tốt đẹp. Đối với người độc thân, nếu ai đó đang có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ấy một cơ hội. Đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!