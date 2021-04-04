Tử vi 12 con giáp thứ Hai ngày 5/4/2021: Mão vướng điều tiếng, Thân - Hợi thu nhập rủng rỉnh, Tý được công nhận năng lực

Ngoài ra, trong ngày thứ Hai, nhờ sự chỉ dẫn, giúp đỡ của quý nhân, con giáp tuổi Chuột dù là nam hay nữ đều sẽ đạt được những bước tiến rất lớn trên con đường sự nghiệp, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Tý được cấp trên công nhận năng lực và ưu ái cất nhắc, tạo cơ hội để làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn đổ về nhà.

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 chỉ rõ, Tý dường như đang đặt mục tiêu sự nghiệp lên trên đời sống cá nhân. Việc này đang gây ra sự mất cân bằng trong cuộc sống của bạn, đây có thể là nguyên nhân khiến bạn bị lao lực quá sức, dẫn đến stress và bệnh tật liên quan tới thần kinh.

Trong ngày đầu tuần, Chính Quan sẽ xuất hiện hỗ trợ cho Dần công việc thuận lợi hơn so với trước. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà chủ quan Dần nhé, hãy để ý từng chi tiết nhỏ vì vẫn có những sự cố xảy ra bất ngờ nếu bạn lơ là đấy. Chuyện tình cảm của Dần đang không được tốt, thời gian này nếu giận dỗi thì nên làm lành sớm, tránh để cơ hội cho kẻ thứ 3 xen ngang. Với con giáp tuổi Hổ đang độc thân, có thể bạn sẽ gặp đối tượng làm bạn cảm thấy khó chịu, dễ gây bực mình.

Theo tử vi ngày mới, Lục Xung cho biết tuổi Sửu đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục một ai đó ngày hôm nay vì đối phương chưa thực sự bị ấn tượng bởi bạn, dù bạn có chuẩn bị kỹ đến đâu. Do vậy, nếu có buổi hẹn thuyết trình hoặc họp hành với khách hàng, bạn có thể dời kế hoạch lại vào ngày khác. Tử vi 12 con giáp cũng chỉ rõ, sức khỏe của Sửu hôm nay không được tốt, chớ nên nóng giận, bực tức kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Mão

Nhờ Tam Hợp, trong ngày thứ Hai, tuổi Mão có cơ hội sửa chữa những sai sót của mình nhằm cải thiện đời sống tình cảm hiện tại của vợ chồng hoặc quan hệ với người còn lại. Ngoài ra, tử vi ngày mới cho biết, hôm nay, Mão dễ vướng vào điều tiếng không hay trong công việc cho dù bạn đã nỗ lực khá nhiều trong thời gian qua để thể hiện bản thân. Cần lưu ý đừng tự trách mình vì dù sao bạn cũng đã cố gắng hết sức, chắc chắn không phải ai cũng đủ thấu hiểu và ghi nhận công lao của bạn đâu. Hãy tiếp tục cố gắng và chờ đợi thời cơ vươn lên Mão nhé!

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Thìn

Ngày đầu tuần, Thìn cần tránh đặt bản thân vào những tình huống có thể gây ra sự căng thẳng về mặt cảm xúc. Theo tử vi 12 con giáp, tốt nhất, Thìn nên tự tháo gỡ mình khỏi những rắc rối không mong muốn bằng cách tập trung vào công việc cá nhân thì hơn. Việc ôm đồm quá nhiều thứ không mang lại kết quả tốt lúc này.

Sức khỏe của Thìn không được tốt. Suốt nhiều ngày qua, vì công việc và một số rắc rối trong gia đình, bạn đã đủ mệt mỏi, căng thẳng rồi. Tuần mới, Thìn nên dành chút thời gian cho bản thân, đừng cố lao đầu ra ngoài kia mà tranh đấu hơn thua.

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Tỵ

Theo tử vi ngày mới, chuyện làm ăn kinh doanh của Tỵ đang ngày càng phát triển theo hướng tích cực, chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì con giáp may mắn này có thể dễ dàng có được những gì mình muốn. Sự nghiệp thuận lợi hanh thông, Tỵ nên chủ động đưa ra các kế hoạch phát triển trong từng thời điểm. Tử vi khuyên bạn cần dũng cảm dám nghĩ dám làm, đừng chỉ ngồi yên 1 chỗ chờ quý nhân tới giúp đỡ.

Ngoài ra, nhờ Tam Hội mà tuổi Tỵ may mắn có cơ duyên gặp gỡ quý nhân sẽ hỗ trợ cho bạn trong công việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, Tỵ đừng vì thế mà có tâm lý ỉ lại, hãy tự mình thực hiện những việc cần thiết trước khi muốn nhờ tới ai đó.

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Ngọ

Tử vi thứ Hai chỉ rõ, Thiên Ấn đang mang lại năng lượng sáng tạo không ngừng cho tuổi Ngọ, giúp con giáp thực hiện những công việc tưởng như “khó nhằn”. Ngọ trở nên nhạy cảm hơn với thời cuộc và đánh giá vấn đề khá chuẩn xác trước mỗi kế hoạch, dự án. Hôm nay, Ngọ có sức khỏe dồi dào, tài lộc cũng trở nên rực rỡ hơn. Riêng với người làm kinh doanh, chuyện làm ăn nhiều phần suôn sẻ hơn những con giáp khác. Bản mệnh còn có thể được quý nhân đem đến những cơ hội làm ăn tốt đẹp trong tương lai.

Hôm nay, Ngọ có sức khỏe dồi dào, tài lộc cũng trở nên rực rỡ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Mùi

Hôm nay, Mùi sẽ thường xuyên có cảm giác bất an, hay nóng ruột và nói lời khó nghe với những người xung quanh, thậm chí là người thân trong gia đình. Tử vi khuyên Mùi nên tránh tiếp xúc mọi người, nhất là những nơi đông người để tránh cãi cọ, tranh chấp hay gây căng thẳng với mọi người.

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Thân

Ngay từ những ngày đầu tuần, con giáp may mắn tuổi Thân đã được Chính Ấn che chở, tài lộc của con giáp này sẽ càng vượng. Có thể nói, thời gian này là lúc người tuổi Thân rất bận rộn với việc kiếm tiền. Người làm kinh doanh có phần vượng lộc hơn so với người làm công ăn lương. Về tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa chính là báo hiệu tin mừng cho con giáp tuổi Khỉ. Người độc thân tuổi Khỉ sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn, người có gia đình vợ chồng thêm hoà thuận.

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 5/4 cho biết, Thực Thần xuất hiện sẽ giúp cho danh tiếng của Dậu được tăng cường, Dậu sẽ có thêm những cánh cửa cơ hội được, là thời cơ để bạn có những bước tiến mới tích cực trong đời sống, trong sự nghiệp, vì thế đừng bỏ lỡ chúng nhé. Theo Nhị thập bát tú, hôm nay là ngày tốt cho Dậu có thể tiến hành xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, mọi việc đều thuận lợi.

Thực Thần xuất hiện sẽ giúp cho danh tiếng của Dậu được tăng cường - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Tuất

Theo tử vi, đầu tuần là khoảng thời gian rất thuận lợi để tuổi Tuất khẳng định bản thân mình trong sự nghiệp. Tuất hãy tập trung vào những việc mình cảm thấy tự tin. Có kiến thức, có kinh nghiệm, có nhiệt huyết, cộng thêm sự may mắn, Tuất sẽ ghi được dấu ấn, khiến cấp trên và đồng nghiệp phải bất ngờ. Điều con giáp này cần chú ý trong khoảng thời gian này là việc giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp. Lời khuyên dành cho bản mệnh là mọi ý kiến, quan điểm cá nhân nên được thể hiện một cách tế nhị, tránh quá thẳng thắn sẽ dẫn đến mất lòng người đối diện.

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 của Hợi

Tử vi ngày mới cho hay, Tam Hợp mang lại tín hiệu tích cực giúp Hợi có tinh thần lạc quan trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Cả hai cần dành thời gian tìm hiểu nhau kỹ trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ. Về tài chính, thu nhập rủng rỉnh, Hợi có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ công việc ngoài luồng. Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn thận hơn trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc kẻo bị kẻ gian lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm