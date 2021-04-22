Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 23/4/2021: 3 con giáp mở mắt là thành đại gia, biệt thự siêu xe chỉ cần búng tay là có

Tử vi hàng ngày 22/04/2021 00:30

Cùng tử vi hàng ngày dự đoán 3 con giáp nào giàu có nhất trong thứ Sáu ngày 23/4/2021, tiền của chật nhà, không có chỗ chứa phải đem đi cho bớt.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày đã nói rõ, chỉ cần bước sang ngày mai, thứ Sáu ngày 23/4/2021, những người tuổi Tỵ sẽ ngay lập tức bước vào thời vận hoàng kim rực rỡ của mình. Không chỉ kiếm ra nhiều tiền từ công việc chính mà Tỵ còn kiếm được rất nhiều tiền từ những khoản đầu tư riêng bên ngoài của mình. Đây chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Tỵ trong suốt thời gian trước đó.

tu vi hang ngay 1
 Đúng ngày mai, Tỵ sẽ chính thức bước vào thời vận hoàng kim rực rỡ của mình -
Ảnh minh họa: Internet

Đi đôi với sự giàu có bất ngờ, nhanh chóng, Tỵ sẽ phải đối mặt với một vài vấn đề như bị kẻ tiểu nhân ghen ghét, nói xấu và tìm cách hãm hại. Tuy không quá nghiêm trọng, nhưng Tỵ cũng cần chú ý, bảo vệ sự nghiệp và tài sản của mình trước sự dòm ngó của thiên hạ.

Tuổi Thân

Lá số tử vi của Thân trong ngày mai cho biết đây chính là con giáp hút cạn may mắn của nhà trời. Thân không những liên tục gặp may trong công việc, được quý nhân giúp đỡ cho làm ăn phát đạt, mà còn nhận được rất nhiều tin vui trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, chuyện tình duyên của Thân cũng sẽ khởi sắc rực rỡ giúp con giáp này có được niềm vui trọn vẹn trong ngày mai.

tu vi hang ngay 2
Ngày mai Thân sẽ liên tục gặp may mắn trong cả công việc, tình yêu và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày mai, tử vi đã chỉ rõ, khó ai có thể giàu sang sánh bằng Dậu. Con giáp này vốn đã có một vận mệnh giàu sang, cuộc sống hưởng thụ. Nhưng chưa là gì cả so với những gì mà Dậu sắp nhận được trong ngày mai.

tu vi hang ngay 3
 Độ giàu có của Dậu là không ai có thể sánh bằng, nhất là trong ngày mai -
Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán của chuyên gia tử vi thì ngày mai, Dậu sẽ phát tài rất lớn, có thể là một khoản tiền thưởng đột xuất từ công việc hiện tại, hoặc cũng có thể là từ đầu tư kinh doanh của Dậu. Khi đã phát tài, Dậu nên cẩn trọng với những người xung quanh, hãy nhớ đến và trả ơn những người đã giúp đỡ, và đừng để mình bị lợi dụng bởi người đã từng coi thường, không ủng hộ mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 đồ vật sát khí nặng nề, đặt trên đầu giường khác nào tự phá hủy vận may, rước đầy xui xẻo

3 đồ vật sát khí nặng nề, đặt trên đầu giường khác nào tự phá hủy vận may, rước đầy xui xẻo

Đầu giường nhà bạn mà đặt 3 món đồ dưới đây, thể nào cũng sẽ chạm trúng đại kỵ phong thủy nhà ở, khiến gia chủ làm ăn lụi bại, cả đời chỉ sống trong nghèo khổ, chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi 2021

TIN MỚI NHẤT

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 5 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 13 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 21 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 27 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG