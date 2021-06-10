Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 11/6/2021: 3 con giáp XÒE TAY CÓ TIỀN, cát khí mạnh mẽ, vận đỏ như son

Tử vi hàng ngày 10/06/2021 00:24

Bước sang ngày mai, thứ Sáu ngày 11/6/2021, 3 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên dưới đây sẽ ngay lập tức hốt trọn tài lộc, quơ hết vận may vào người.

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày đã gọi tên Mão đầu tiên trong danh sách các con giáp may mắn nhất của ngày mai. Theo đự doán thì trong ngày mai, thứ Sáu ngày 11/6/2021, những ai thuộc tuổi Mão đều sẽ nhận ngay tiền thưởng lớn, nếu làm ăn kinh doanh tự chủ thì có cơ may gặp được quý nhân, ký kết hợp đồng khủng.

tu vi hang ngay 1
 Cơ may đổi đời sẽ đến với Mão vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão được Thiên Đình ưu ái ghi tên vào sổ vàng, cho hưởng hết lộc này đến lộc khác. Ngoài những khoản chắc chắn mà con giáp này được thu về, thì còn rất nhiều khoản tiền khác đột nhiên vào túi giúp Mão phất lên trong núi tiền.

Tuổi Mùi

Ngày mai chính là một ngày tốt của những người tuổi Mùi. Vận trình tài lộc của con giáp này đang bắt đầu khởi sắc, khi kim đồng hồ chính thức điểm sang ngày mai thì tài khoản của Mùi sẽ bắt đầu tăng lên vèo vèo. Trong ngày, Mùi liên tục nhận được tin vui tài chính, không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Về phương diện sự nghiệp, Mùi được cấp trên và cả đồng nghiệp yêu mến, hậu thuẫn cho công việc suôn sẻ thuận lợi vô cùng.

tu vi hang ngay 2
 Đây đích thị là một ngày cực may mắn dành cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vừa mới mở mắt ra, những ai tuổi Tuất đã nhận ngay tài lộc siêu khủng. Không chỉ có khoản tiền lương cố định, Tuất còn nhận ngay được phần thưởng giá trị đền đáp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong suốt thời gian vừa qua. Con giáp này sẽ bắt đầu một cuộc sống dư dả, tiền bạc trong người lúc nào cũng rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái.

tu vi hang ngay 3
 Tuất được nhà trời ban cho lộc bất ngờ, chỉ vừa mở mắt ra đã nhận ngay tin vui tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Tuất khá ổn định trong ngày mai, dù có một vài rắc rối nhỏ xảy ra nhưng tất cả đều nằm trong khả năng của con giáp này nên đều được giải quyết một cách ổn thỏa. Tử vi có nói, để phát triển sự nghiệp hơn nữa, Tuất nên chủ động thể hiện năng lực bản thân, đột phá thêm nữa, thay vì chỉ làm những việc làng nhàng, ai cũng có thể làm như hiện tại.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng giữa tháng 5 âm lịch, 3 con giáp vận may lấn át chuyện xui, tai qua nạn khỏi, thu nhập chót vót

Đúng giữa tháng 5 âm lịch, 3 con giáp vận may lấn át chuyện xui, tai qua nạn khỏi, thu nhập chót vót

Xin chúc mừng 3 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên dưới đây bởi không phải ai cũng được may mắn như vậy khi có cát tinh chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ và Thần Tài dẫn lối.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực