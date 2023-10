Đúng ngày mai thứ Hai 5/4/2021: Những con giáp BẬN RỘN kiếm tiền ngay từ đầu tuần, tài lộc rực rỡ, gặp quý nhân cất nhắc

Theo tử vi ngày mới , chuyện làm ăn kinh doanh của Tỵ đang ngày càng phát triển theo hướng tích cực, chỉ cần nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một thì con giáp may mắn này có thể dễ dàng có được những gì mình muốn. Ngoài ra, nhờ Tam Hội mà tuổi Tỵ may mắn có cơ duyên gặp gỡ quý nhân trong thứ Hai. Người này có thể là họ hàng xa, hoặc một người bạn tình cờ quen biết qua các mối quan hệ xã hội, sẽ hỗ trợ cho bạn trong công việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, Tỵ đừng vì thế mà có tâm lý ỉ lại, hãy tự mình thực hiện những việc cần thiết trước khi muốn nhờ tới ai đó.

Chuyện làm ăn kinh doanh của Tỵ đang ngày càng phát triển theo hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngay từ những ngày đầu tuần, con giáp may mắn tuổi Thân đã được Chính Ấn che chở, tài lộc của con giáp này sẽ càng vượng. Có thể nói, thời gian này là lúc người tuổi Thân rất bận rộn với việc kiếm tiền. Với người làm công ăn lương, Thân không những được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều trọng trách mà còn tìm được cơ hội thăng quan tiến chức. Từ nay đến cuối năm, tiền lương tiền thưởng được dịp "tăng vèo vèo". Với người làm kinh doanh, họ sẽ vượng lộc hơn so với người làm công ăn lương. Thần may mắn giúp sức mang đến các mối làm ăn lớn hoặc hợp đồng tiền tỷ về tay trong phút chốc mà không cần quá bận tâm để thuyết phục. Cũng từ thời gian này, nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thể hiện bản thân, Thân có cơ hội đổi đời sang trang mới, nhà cửa, xe cộ đề huề, tiền bạc tiêu hoài không hết.