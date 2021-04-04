Đúng ngày mai thứ Hai 5/4/2021: Những con giáp BẬN RỘN kiếm tiền ngay từ đầu tuần, tài lộc rực rỡ, gặp quý nhân cất nhắc

Tuổi Tý

Tử vi thứ Hai ngày 5/4/2021 cho biết, ngày đầu tuần, Tý được cấp trên công nhận năng lực và ưu ái cất nhắc, tạo cơ hội để làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn đổ về nhà. Cuối ngày, rất có thể Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp định hướng đưa ra nhiều lựa chọn tuyệt vời, giúp Tý trong năm nay có công việc viên mãn thăng hoa. Nhìn chung, quý nhân này có thể giúp Tý có cơ hội trở mình trong giai đoạn 3 tháng tới, giúp Tý trở thành đại gia trong chớp mắt, mọi mong muốn đều được thực hiện trước sự kỳ vọng.

Tý có cơ hội trở mình trong giai đoạn 3 tháng tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, chuyện làm ăn kinh doanh của Tỵ đang ngày càng phát triển theo hướng tích cực, chỉ cần nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một thì con giáp may mắn này có thể dễ dàng có được những gì mình muốn. Ngoài ra, nhờ Tam Hội mà tuổi Tỵ may mắn có cơ duyên gặp gỡ quý nhân trong thứ Hai. Người này có thể là họ hàng xa, hoặc một người bạn tình cờ quen biết qua các mối quan hệ xã hội, sẽ hỗ trợ cho bạn trong công việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, Tỵ đừng vì thế mà có tâm lý ỉ lại, hãy tự mình thực hiện những việc cần thiết trước khi muốn nhờ tới ai đó.