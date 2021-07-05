Đúng ngày mai thứ Ba ngày 6/7/2021: 3 con giáp vượt khó vượt khổ, Thần Tài chỉ điểm, may mắn ập đến bất ngờ, tiền vàng đè chật cửa

Tử vi hàng ngày 05/07/2021 09:26

Theo tử vi thứ Ba ngày 6/7, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất ngày khi vượt được tai ương, may mắn liên tiếp ập đến khiến tài tài khởi sắc.

Tuổi Tý

Theo tử vi thứ Ba ngày 6/7, Tý là con giáp may mắn nhất ngày khi có thể mở rộng hầu bao đón tin vui về đường tài lộc, tiền cứ hết rồi lại đầy trong ngày. Trong ngày mai, bạn được cao nhân chỉ đường soi lối, mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được gỡ rối, nhường đường cho sự may mắn, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. 

Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở, bạn lại bị họa tiểu nhân, bạn bè người thân có nguy cơ lừa gạt đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn khiến bạn mất tiền. Hãy chú ý làm giàu bằng con đường chân chính, tránh quá tin tưởng vào những lời đường mật trước khi bỏ tiền vào một lĩnh vực nào đó. 

tu vi thu ba ngay 6 7 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi chỉ rõ, ngày thứ Ba Mão gặp kiếp nạn khá lớn nhưng được quý nhân nâng đỡ nên vận trình của bạn hanh thông, tai ương được quét sạch. Từ đây, bạn có thể thuận lợi làm ăn, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết từ đây đến cuối tuần. Vượt qua kiếp nạn lớn, con giáp may mắn này bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhât của cuộc đời mình.

Tử vi ngày mới nhắc nhở Mão nên quan tâm tới người thân trong gia đình, tránh việc lao đầu vào công việc mà bỏ bê chuyện tình cảm dẫn đến mâu thuẫn dễ xảy ra. 

tu vi thu ba ngay 6 7 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chốn công sở, Mùi đang ngày càng được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nển phục. Hiệu suất công việc của Mùi đang được cải thiện khá nhiều khiến cho mọi người có cái nhìn khác về bạn. Từ đây, tài vận nhuận sắc, vấn đề tiền bạc đã không còn là nỗi lo của bạn, tiền về ào ào khiến bạn tiêu hoài không hết, tha hồ mua nhà sắm xe.

Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở Mùi cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh khoe khoang hoặc khoa trương thành tích khiến tiểu nhân ganh ghét hãm hại.

tu vi thu ba ngay 6 7
Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Chúc mừng 3 con giáp bước vào thời kỳ cực vượng, vận may bủa vây, cuối năm thăng tiến, tương lai hưng thịnh

Chúc mừng 3 con giáp bước vào thời kỳ cực vượng, vận may bủa vây, cuối năm thăng tiến, tương lai hưng thịnh

3 con giáp may mắn bước vào thời kỳ cực vượng, vận may bủa vây, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tương lai hưng thịnh vào cuối năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Ba tử vi 6/7 tử vi ngày 6/7

TIN MỚI NHẤT

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'