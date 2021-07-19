Đúng ngày mai thứ Ba ngày 20/7: 3 tuổi gặp may mắn ngàn năm có một, vận đỏ như son, của nả kéo về chật két, đủ tiêu xài đến cuối tháng

Tử vi hàng ngày 19/07/2021 09:26

Theo tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021, 3 con giáp may mắn này được Thần Tài để mắt, ngồi không của nả cũng tự chảy vào nhà, được dịp hốt tiền của, đủ tiêu xài đến cuối tháng.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi thứ Ba ngày 20/7, trong ngày này, con giáp may mắn tuổi Mão có vận tài lộc khá lớn, tiền đổ về như nước khiến người khác ngưỡng mộ. Trong ngày này, Mão có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi trong việc thể hiện năng lực cá nhân. Tuy nhiên, tử vi hằng ngày lưu ý, Mão cần chú ý tâm lý đề phòng, vì đang có đối thủ cạnh tranh. Con giáp đừng quá kiêu ngạo, nên khiêm tốn một chút để được yêu mến. 

Ngoài ra, tử vi cũng nói rõ, Mão nên dùng nguồn tiền tài có được để tái đầu tư vào kênh phù hợp, giúp tiền đẻ ra tiền. Ngoài ra, chăm chỉ làm việc thiện, chia sẻ cùng những người đang khó khăn để tích tụ đức phúc. 

tu vi thu ba
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Trong ngày thứ Ba, tử vi ngày mới dự đoán Ngọ sẽ được đồng nghiệp và cấp trên để mắt nâng đỡ, công việc vạn sự hanh thông, hợp đồng chạy về liên tiếp nên tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Vì bản tính hoạt bát, năng nổ, làm việc gì cũng trong tâm thế hết mình nên mọi việc được Ngọ tiến hành tương đối thuận lợi, dễ có kết quả tốt. 

Trong chuyện tình cảm, Ngọ có mối duyên lành nên tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chuyện tình đôi lứa dâng trào cảm xúc giúp công việc của bạn cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tiêu phủ phê.

tu vi thu ba 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Ba ngày 20/7 cho thấy, Dậu đón nhiều tin vui, đại cát đại lợi trong ngày. Nhất là những người cầm tinh con Gà đang kinh doanh sẽ gặp cơ hội ngàn năm có một, vận tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Ngoài ra, các dự án đầu tư cũng thu được kết quả. Nhưng tử vi nhắc nhở con giáp phải chú ý quản lý tài chính, tránh việc chi tiêu vội vàng dẫn đến mất công sức kiếm tiền nhưng không tích lũy được bao nhiêu.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của Dậu lại có nhiều trục trặc. Người độc thân không tìm được mối duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu thường xuyên bất đồng quan điểm.

tu vi thu ba 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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