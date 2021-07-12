Đúng ngày mai thứ Ba ngày 13/7: 3 con giáp vượt khó vươn lên, tiền đồ xán lạn, làm 1 hưởng 10, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Sửu là con giáp chịu thương chịu khó, tính tình cần cù, hễ gặp việc gì cũng không ngại khó ngại khổ để thử sức mình. Chính điều này khiến Sửu được cấp trên để mắt trọng dụng, đồng nghiệp thương mến. Với người buôn bán tự thân, họ được khách hàng quý mến, tiếng lành đồn xa.

Tử vi thứ Ba ngày 13/7 cho biết, Sửu nên nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra trong thời gian này bởi Thần Tài đang để mắt, Cát tinh đang chiếu rọi kiến may mắn đổ về ầm ầm. Đặc biệt với người đi làm, cấp trên cũng có ấn tượng khác hơn về bạn. Hãy tận dụng thời cơ khó khăn này để bộc lộ hết khả năng của bản thân, đạt thành tựu lớn nhất. Tuy nhiên, Sửu nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo bị kẻ xấu đâm sau lưng.

Khôn ngoan, lanh lợi, luôn kiểm soát được tình hình công việc nên Ngọ luôn làm chủ tình hình và cuộc sống, vươn lên làm chủ vận mệnh bản thân.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, trong ngày thứ Ba, Ngọ được sao may mắn đeo bám suốt thời gian dài. Trong ngày này, những dự án bạn phụ trách được đánh giá cao. Tuy nhiên bạn khá khiêm tốn, dù có thành công đến mấy cũng không bao giờ xem thường người xung quanh. Điều này giúp Ngọ càng ghi điểm tốt trong mắt mọi người xung quanh. Nhiều đối tác đánh giá cao việc này và luôn đề bạt bạn trong các dự án mới để hợp tác. Đây là cơ hội để Ngọ nâng cao cấp bậc, vị thế bản thân và thăng tiến, từ đó gia tăng thu nhập bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm, tuổi Thân khá chênh vênh, khó khăn vì liên tiếp nhiều sự kiện ập đến khiến con giáp này phải xoay xở liên tục. Vận may chưa tìm đến khiến đường tài chính con giáp này khá chông chênh.

Trong ngày 13/7, tử vi Tân Sửu dự báo quý nhân sẽ đến gần, giúp Thân giải tỏa mọi căng thẳng, soi đường chỉ lối để con giáp này tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, thậm chí là công việc phụ ngoài lề. Thời gian này, Thân nên tập trung hết sức vào sự nghiệp để có thể hốt tiền hốt bạc của thiên hạ. Đây là thời điểm để bạn gầy dựng sự nghiệp lớn, vượt qua nhiều khó khăn trước đây. Hãy tận dụng cơ hội trời cho này để được mọi người tôn trọng, xóa bỏ những định kiến không tốt về mình.

Ảnh minh họa: Internet

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