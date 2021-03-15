Đúng ngày mai thứ Ba 16/3/2021: 3 con giáp may mắn được Thần Tài ưu ái, kiến tiền siêu khủng, quyền lực nâng hạng

Tử vi hàng ngày 15/03/2021 14:15

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Ba ngày 16/3/2021, 3 con giáp may mắn có cơ hội phất lên rõ rệt. Sự nghiệp thăng tiến, tiền tài, quyền lực gia tăng đến mức không ngờ.

Tuổi Mão

Vốn là con giáp lanh lợi, nhạy bén, Mão không bao giờ bỏ qua cơ hội tiến thân nào. Một khi đã quyết tâm làm gì, bạn sẽ dồn toàn lực, cố gắng thực hiện bằng mọi giá. Chính vì điều đó mà con giáp may mắn này luôn được mọi người ngưỡng mộ, tin tưởng.

con giap may man 1
Tuổi Mão gặp nhiều điều cát lành vào thứ Ba ngày 16/3/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão gặp nhiều điều cát lành vào thứ Ba ngày 16/3/2021, vận trình công danh diễn biến suôn sẻ. Với nhân viên văn phòng, bản mệnh có dịp thể hiện bản thân, phát huy thế mạnh, thu về một khoản tiền kha khá. Ở những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, mang đến thành công vang dội, tài lộc nhân lên nhiều lần.

Tuổi Thìn

Thìn vốn nổi tiếng với kiếp số “ngậm thìa vàng” sung sướng. Tuy nhiên, không vì thế mà con giáp ngày không cố gắng vươn lên. Bản mệnh luôn hết lòng vì công việc, không nề hà bất cứ điều gì. Cũng chính vì tinh thần “lăn xả” đó mà bạn luôn được giao những vị trí trọng yếu trong công việc.

con giap may man 2
Tuổi Thìn liên tục gặp điều tốt lành trong tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

May mắn sẽ đến với tuổi Thìn trong thứ Ba ngày 16/3/2021 khi con giáp liên tục gặp điều tốt lành trong tài lộc. Tiền của, tài sản con giáp kiếm được trong giai đoạn này nhiều lên trông thấy. Có vẻ như sau một thời gian cần mẫn, Thìn đã thu về “trái ngọt” xứng đáng. Nếu có chí “cày cuốc”, tin rằng, con giáp may mắn này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Mùi

Vào thứ Ba ngày 16/3/2021, tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực về tài lộc. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, buôn bán khiến tiền tài, của cải “chất đầy trong túi”. Con giáp còn biết mở rộng mối quan hệ, giúp cho sự nghiệp thăng tiến thuận lợi trong tương lai.

con giap may man 3
Cơ hội làm ăn mới lũ lượt kéo đến với những người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn này, niềm vui cũng đến với những người tuổi Mùi khi các cơ hội làm ăn mới lũ lượt kéo đến, góp phần củng cố tiền tài và lý tưởng phát triển việc kinh doanh sau này của bạn. Con giáp này được dự đoán là sẽ có cuộc “lột xác” ngoạn mục vào độ cuối năm. Hãy biết nắm bắt khi thời cơ đến nhé.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp mệnh nữ phượng hoàng, tài lộc rộng mở, phúc đức tề thiên

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp mệnh nữ phượng hoàng, tài lộc rộng mở, phúc đức tề thiên

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới, 3 con giáp mệnh nữ này sẽ gặp được nhiều may mắn, thăng hạng tài lộc, rộng mở công danh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi 16/3 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất