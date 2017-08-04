Tin tưởng bạn thân, đổ nát một gia đình…

Thật sự em đã quá sốc khi biết chồng em và người chị thân thiết anh lén lút sau lưng em. Khi chuyện đổ vỡ, chị ấy chẳng thèm nói gì, mặt cứ bình thản. Còn chồng em dù biết mình có lỗi mà vẫn bao biện rằng đó là tình yêu chân thật. Họ bảo họ yêu nhau 4 năm dài rồi. Em thấy mình quá tủi nhục. Em hận hai con người bạc tình bạc nghĩa này. Em đã nghĩ nếu chồng có người khác em sẽ ly hôn ngay. Nhưng người phụ nữ này lại là người chị em từng quý mến, em sẽ dày vò họ bằng cuộc hôn nhân này.

Em năm nay 37 tuổi, đã lấy chồng được 7 năm. Em có chơi thân với một chị, hơn em 3 tuổi. Chị không được may mắn khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc như em. Sau khi lấy chồng thì chồng chị gặp tai nạn, phải nằm một chỗ. Từ đây mà chị thường bị chồng và gia đình chồng dày vò không ít. Em cũng hay nói với chồng về chuyện buồn của chị. Chồng em cũng thấy thương cho hoàn cảnh của chị, bảo em giúp gì được cho chị thì giúp. Thời gian gần đây thì em nghe nói chị đã ly hôn được chồng. Em thấy cũng mừng cho chị vì có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cũng từ đây chị hầu như không liên lạc với em. Cũng trong thời gian này, em thấy chồng có những biểu hiện lạ, em nghi ngờ anh ấy ngoại tình. Em cũng không làm lớn chuyện, chỉ khéo léo nhắc chồng.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi gắm tâm sự đến Phụ nữ và Gia đình!

Qua thư, chúng tôi hiểu tâm trạng của bạn hiện đang rất đau khổ và rối bời. Băn khoăn của bạn, chúng tôi xin được chia sẻ như sau:

Bạn thân mến!

Cuộc sống luôn có những điều không mong muốn, dù như vậy cũng không có nghĩa rằng ta chưa đủ tốt. Rõ ràng trong câu chuyện này có hai người đã có lỗi với bạn. Một người phản bội chị em, một người phản bội vợ kết tóc se duyên 7 năm dài. Dù rằng họ có lấy tình yêu ra để bao biện cho lỗi lầm của mình thì khi chuyện qua đi, họ cũng không thể sống yên ổn với những lỗi lầm họ gây ra cho bạn.

Sự dối lừa này vốn dĩ đã bắt đầu từ rất lâu, chỉ là bạn biết nó trễ. Nhưng hãy hiểu rằng, bạn chỉ mất đi một người chồng bạc tình, một người bạn bạc nghĩa. Và họ sẽ phải hối hận khi mất người bạn tận nghĩa, một người vợ tận tụy.

Bạn muốn kéo dài cuộc hôn nhân để dày vò họ. Nhưng hãy nghĩ lại, vì như thế em lại càng làm mình tổn thương nhiều hơn. Đã vậy, sao bạn không thử tìm một con đường khác để hạnh phúc hơn?

Hôn nhân bất hạnh, chính là vì ta chọn không đúng nghĩa. Hãy thử cho mình một cơ hội khác để người xứng đáng sẽ đến được với ta. Đau lòng đã qua, hãy xem nó như một bài học. Bạn mất 7 năm, còn hơn là mất một đời vì người không đáng, đúng không?

Mong bạn sáng suốt và tìm được bình yên cho chính mình!