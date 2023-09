Hút thuốc là nguyên nhân chính khiến cho phái mạnh gặp vấn đề trong chuyện vợ chồng do các chất trong thuốc lá làm giảm sản xuất tinh trùng, tinh trùng bị dị dạng, khả năng di chuyển của tinh trùng bị giảm và nguy hiểm hơn là hút thuốc khiến máu lưu thông đến dương vật bị chặn, một số trường hợp gây liệt dương.

Qua kết quả xét nghiệm 1 số nam giới sử dụng thuốc lá, các nhà nghiên cứu đã phát hiện các chất cotinine, trans 3 hydroxycotinin là thành phần chính của thuốc lá bị tích tụ lại trong tinh dịch của những người này.

Các chất này chính là nguyên nhân chính làm kìm hãm sự hoạt động của hệ thống enzym choline acetyltransferase, enzym rất cần thiết để tinh trùng có thể hoạt động được.

Có thể liệt kê ra một số tác hại của việc hút thuốc lá đối với nam giới như sau:

Hút thuốc làm giảm số lượng tinh dịch: Tuỳ thuộc vào lượng thuốc hút số lượng tinh trùng giảm nhiều hay ít, với những người nghiện thuốc càng nặng thì điều này càng rõ. Hút thuốc còn gây nên sự viêm hệ thống sinh dục làm tinh trùng khó xâm nhập vào trứng.

Hút thuốc gây liệt dương: Những người hút thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần so với những người không hút thuốc do các chất chưa trong thuốc lá làm xơ vữa động mạch ở dương vật khiến máu không thể bơm vào các thể hang gây ra hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” hay còn gọi là liệt dương do mạch máu. Theo thống kê, 82% - 97% nam giới có liệt dương do mạch máu có hút thuốc.

Hút thuốc làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng, giảm chất lượng của tinh trùng, giảm khả năng di chuyển, biến dạng tinh trùng gây vô sinh: Nhiều bằng chứng cho thấy hút thuốc làm tăng tỉ lệ phần trăm số tinh trùng bị thay đổi hình dạng. Điều này là nguyên nhân dẫn đến sẩy thai, dị tật bẩm sinh.

