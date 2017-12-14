Phật nói: Con xác định chắc chắn người phụ nữ này là người con yêu duy nhất và là người cuối cùng con yêu trong cuộc đời này chứ?

Người đàn ông hỏi: Đức Phật từ bi, con là một người đã kết hôn nhưng bây giờ con phát hiện con yêu một người phụ nữ khác, con không biết mình nên làm gì cho đúng.

Phật nói: Vậy con hãy ly hôn ngay đi rồi sau đó cưới cô gái đó.

Người đàn ông: Nhưng vợ con là người phụ nữ dịu dàng, lương thiện, hiền thục. Con làm như vậy có tàn nhẫn và không có đạo đức không?

Phật nói: Hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và vô đạo đức, bây giờ con đã yêu người phụ nữ khác rồi chứ không còn yêu cô ấy nữa, làm như vậy là chính xác.

Người đàn ông: Nhưng vợ con rất yêu con.

Phật nói: Vậy thì đó là hạnh phúc của cô ấy!

Người đàn ông: Con ly hôn với cô ấy để lấy người khác, cô ấy phải đau khổ mới đúng, vì sao cô ấy lại hạnh phúc?

Phật nói: Trong hôn nhân cô ấy vẫn còn yêu con nhưng con lại không thể yêu cô ấy nữa. Trên thực tế, “có được” mới là hạnh phúc còn “mất đi” lại là đau khổ. Chính vì thế người đau khổ là con chứ không phải cô ấy.

Người đàn ông: Nhưng con là người muốn ly hôn với cô ấy để lấy người khác, người đánh mất con là cô ấy chứ.

Phật nói: Con sai rồi, con chỉ là một biểu hiện cụ thể của tình yêu đích thực trong cuộc sống hôn nhân của cô ấy. Khi cái cụ thể này không còn nữa thì tình yêu đích thực của cô ấy sẽ tìm đến một cái cụ thể khác. Bởi vì tình yêu đích thực trong hôn nhân của cô ấy chưa từng mất đi cho nên cô ấy sẽ hạnh phúc, con mới là người đau khổ.

Người đàn ông: Cô ấy đã từng nói kiếp này chỉ yêu mình con, cô ấy sẽ không yêu người khác đâu.

Phật nói: Câu nói này con đã từng nói chưa?

Người đàn ông: Con…

Phật nói: Bây giờ con hãy nhìn 3 cây nến trên kia, cây nến nào sáng nhất?

Người đàn ông: Con không phân biệt được, hình như đều sáng như nhau.

Phật nói: 3 cây nến này tượng trưng cho 3 người phụ nữ, trong 3 cây đó có một cây tượng trưng cho người phụ nữ hiện nay con đang yêu, vậy mà con không tìm được sao? Trong thế giới rộng lớn này có vô vàn phụ nữ, đến 3 cây nến cây nào sáng nhất con cũng không phân biệt được, vậy thì làm sao có thể chắc chắn được người phụ nữ con đang yêu sẽ là người phụ nữ duy nhất và cuối cùng con yêu trong cuộc đời này?

Người đàn ông: Con…

Phật nói: Bây giờ con lấy một cây nến để trước mắt mình, hãy cảm nhận bằng trái tim mình cây nến nào sáng nhất.

Người đàn ông: Tất nhiên là cây nến ở gần con nhất.

Phật nói: Vậy thì con hãy để nó về lại chỗ cũ rồi xem cây nào sáng nhất?

Người đàn ông: Con lại không phân biệt được.

Phật nói: Vừa nãy cây nến con để gần xem như người phụ nữ con đang yêu, khi con cảm thấy con yêu cô ấy thì cũng giống như cây nến này đặt trước mặt con vậy, được phóng lớn lên là do cảm nhận sai lầm của đôi mắt con. Khi con để nó về lại vị trí cũ, con sẽ không tìm được cảm giác sáng nhất đó nữa. Cái cảm giác tình yêu duy nhất và cuối cùng này thực tế không tồn tại.

Người đàn ông: Con hiểu rồi, Người không muốn con ly hôn với vợ con. Bây giờ con mới thực sự hiểu mình nên yêu ai, cô ấy chính là vợ con!

Phật nói: A di đà phật!