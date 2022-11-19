Xóa tan vết nhăn, "bài trừ" lão hóa bằng những thủ thuật làm đẹp kinh điển này

Trang điểm 19/11/2022 11:57

Nếp nhăn và quầng mắt là dấu hiệu phổ biến của lão hóa, làn da bị "ngược đãi" và lựa chọn lối sống kém. Mặc dù chúng ta không thể đảo ngược quá trình lão hóa nhưng với một chút chăm sóc, chúng ta có thể trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn và quầng mắt, hoặc ít nhất là làm cho chúng trở nên kém nổi bật hơn ngay cả khi chúng đã xuất hiện.

Mặc dù có nhiều loại kem chống nhăn, huyết thanh và thực phẩm chức năng, nhưng những cách tự nhiên để loại bỏ nếp nhăn luôn được ưu tiên hơn cả. Áp dụng một lối sống lành mạnh cũng có ích cho bạn.

Một số biện pháp tự nhiên sau đây có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và quầng mắt hiệu quả.

Xóa nếp nhăn

Xóa tan vết nhăn, 'bài trừ' lão hóa bằng những thủ thuật làm đẹp kinh điển này - Ảnh 1

Da nhăn chủ yếu do lão hóa và các yếu tố khác như thói quen biểu hiện trên khuôn mặt, tác hại của ánh nắng mặt trời, hút thuốc và dưỡng ẩm kém. Không có cách nào có thể ngăn chặn sự xuất hiện của các nếp nhăn, nhưng bằng cách sống một lối sống lành mạnh và sử dụng một số biện pháp tự nhiên, sự xuất hiện của chúng có thể được trì hoãn và ngụy trang chúng.

Lòng trắng trứng

Xóa tan vết nhăn, 'bài trừ' lão hóa bằng những thủ thuật làm đẹp kinh điển này - Ảnh 2

Lấy một vài lòng trắng trứng và đánh bông chúng trong một cái bát nhỏ. Massage hỗn hợp này lên khắp mặt và để khô trong ít nhất 15 phút. Sau khi khô, rửa sạch bằng nước ấm. Vitamin A và vitamin B giúp làm giảm và xóa dần các nếp nhăn.

Dầu ô liu

Xóa tan vết nhăn, 'bài trừ' lão hóa bằng những thủ thuật làm đẹp kinh điển này - Ảnh 3

Dầu ô liu giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại và dẻo dai. Trước khi đi ngủ, massage da mặt nhẹ nhàng với vài giọt dầu ô liu và dùng khăn mềm rửa sạch. Bạn sẽ thức dậy với làn da mềm mại và khỏe mạnh.

Nước chanh

Xóa tan vết nhăn, 'bài trừ' lão hóa bằng những thủ thuật làm đẹp kinh điển này - Ảnh 4

Xoa bóp nước cốt 1 quả chanh vào các nếp nhăn trên khuôn mặt trước khi ngủ. Tính axit của chanh làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và làm cho làn da trở nên tươi sáng hơn.

Hoa quả và rau

Xóa tan vết nhăn, 'bài trừ' lão hóa bằng những thủ thuật làm đẹp kinh điển này - Ảnh 5

Trái cây tươi và rau quả chứa nhiều Vitamin A và D. Đây là những chất vô cùng tuyệt vời với làn da, vì thế bạn nên ăn hoa quả và rau mỗi ngày nhé.

Loại bỏ bọng mắt

Xóa tan vết nhăn, 'bài trừ' lão hóa bằng những thủ thuật làm đẹp kinh điển này - Ảnh 6

Sự xuất hiện của quầng mắt có thể khiến bạn già đi và mệt mỏi. Mặc dù chúng chủ yếu liên quan đến tuổi tác, chúng cũng có thể xảy ra do ngủ kém và mệt mỏi.

Trà có chứa tannin tự nhiên từ lâu đã được các bà và các người mẫu đường băng sử dụng để giảm bọng mắt. Ngâm 2 túi trà vào nước ấm và để lạnh vài phút trong tủ lạnh. Đặt 1 túi trà lên mỗi bên mắt trong 5 phút và đôi mắt của bạn sẽ cảm thấy sảng khoái.

Theo Brightside

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