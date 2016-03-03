“Tuyệt chiêu” giúp lớp phấn trang điểm không trôi suốt 1 ngày

Sau đây là bí quyết giúp lớp phấn trang điểm lâu phai màu mà bạn nên áp dụng ngay.

Đây là bước làm quan trọng mà bạn cần phải thực hiện trước khi trang điểm . Nó không chỉ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh mà còn giữ lớp phấn trang điểm lâu phai màu nữa. Sau khi rửa sạch da, bạn nên thoa lên da một lớp kem dưỡng ẩm, hãy để vài phút cho kem dưỡng ẩm thấm sâu vào da, giúp cho da dễ tiếp thu các sản phẩm trang điểm khác.

Sau khi thoa kem dưỡng ẩm da được khoảng 10 phút, bạn mới bắt đầu thoa thêm một lớp phấn nền dạng lỏng. Hãy sử dụng miếng bọt biển để đánh phấn nền vì nó sẽ loại bỏ phấn thừa để da bạn mịn màng hơn.

Sau khi đánh phấn nền xong, hãy đợi vài phút, sau đó thoa một lớp phấn phủ để có được một làn da hoàn hảo.

Bí quyết giúp phấn nền được bền lâu là dùng bàn tay ướt nhẹ nhàng vỗ trên da sau khi thoa phấn nền. Bằng cách này, bạn sẽ giúp phấn thấm vào làn da nhanh chóng và bám trên da tốt hơn.

Trang điểm mắt

Trước tiên, hãy rửa sạch mặt và dưỡng ẩm vùng mắt để chuẩn bị chot? việc trang điểm. Kem dưỡng ẩm sẽ làm mềm da, giúp da vùng mắt sáng hơn và phấn mắt bám dính tốt hơn.

Sử dụng kem lót cho mắt và tán đều để phấn mắt dễ bám dính. Khi tán kem lót và kem nền, nên dùng ngón tay thoa nhẹ đều khắp bầu mắt, đồng thời bạn cũng nên sử dụng tông màu lót và nền trùng với màu da tự nhiên. Sau khi hoàn thiện phần nền cho mắt, bạn hãy dùng cọ trang điểm màu mắt theo ý muốn. Chú ý, phấn mắt bằng bột màu với các hạt mỏng, mịn sẽ bám tốt hơn loại hạt lớn, trang điểm mỏng nhưng nhiều lớp phấn sẽ lâu phai màu hơn hơn ít lớp phấn mà dày.

Đối với phần viền mắt, bạn nên sử dụng chì kẻ viền mắt dạng lỏng không thấm nước thay vì bút chì, viền mắt sẽ đậm nét và lâu phai hơn. Mascara cũng nên là loại không thấm nước, nếu không màu đen có thể lem xuống mí dưới khiến màu mắt khu vực này bị sẫm lại.

Trang điểm môi

Để son môi lâu phai màu, trước hết bạn phải chú ý tẩy tế bào chết cho môi, sau đó thoa sáp dưỡng ẩm để đôi môi tránh bị khô nứt. Tiếp đến, bạn hãy dùng bút chì màu sơn môi để làm màu nền, sau đó dùng son môi trang điểm rồi nhẹ nhàng mím đôi môi lại trên một mảnh giấy mỏng và quét một lớp phấn mỏng lên đôi môi, cuối cùng là bạn thoa thêm một lớp sơn môi nữa.

Bằng cách này, màu son môi của bạn sẽ rất lâu phai màu. Bạn có thể thoa lên vùng trung tâm của đôi môi một lớp son bóng để đôi môi trông căng mọng, đầy đặn và quyến rũ hơn.