Tránh tình trạng da khô khốc mốc meo, chị em cần "cấp cứu" cho làn da khô ráp từ bằng những mẹo nhỏ này khi mùa đông đến

Không chỉ da khô mới cần sự chăm sóc đặc biệt, ngay đến cả da dầu, da hỗn hợp cũng cần được lắng nghe và đáp ứng. Chăm sóc da dầu mùa hanh khô là cực kỳ quan trọng nếu bạn không muốn gặp phải hàng loạt những vấn đề về da như chúng tôi đã đề cập đến ở trên, thậm chí là khiến da trở nên yếu đi, dễ tổn thương và lão hóa sớm.

Khi nhiệt độ giảm xuống và gió lạnh thổi qua, không khí sẽ trở nên khô hơn và điều này là một thảm họa đối với làn da. Làn da cần độ ẩm để duy trì trạng thái mềm mại, ngăn ngừa sự bong tróc. Ngoài ra, làn da còn bị tổn hại bởi không khí nóng, khô trong phòng gây ra bởi các thiết bị sưởi ấm. Sự kết hợp này là quá sức chịu đựng ngay cả đối với làn da nhiều dầu. Hậu quả là làn da trở nên mất nước, nhạy cảm, đỏ, căng rát.

Khi nhiệt độ giảm xuống và gió lạnh thổi qua, không khí sẽ trở nên khô hơn và điều này là một thảm họa đối với làn da. Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ đủ nước

Cách giữ cho cơ thể luôn đủ nước, làn da sẽ đảm bảo tính đàn hồi tự nhiên vốn có, ngay cả trong thời tiết lạnh và khô của mùa đông. Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách giữ cho cơ thể luôn đủ nước, làn da sẽ đảm bảo tính đàn hồi tự nhiên vốn có, ngay cả trong thời tiết lạnh và khô của mùa đông.

Tuy nhiên, nhu cầu nước của cơ thể sẽ có khuynh hướng giảm nhiều trong thời gian này và hầu hết mọi người đều không có cảm giác khát. Trong trường hợp cảm thấy khó nhớ thời điểm cần uống nước như mọi thói quen trong ngày, hãy học cách tạo phản xạ bằng cách đặt lời nhắc trong điện thoại hoặc thậm chí thử làm những việc tưởng chừng không liên quan - chẳng hạn như nhấp một ngụm nước mỗi khi tình cờ nhìn vào đồng hồ kỹ thuật số trên điện thoại và chữ số cuối cùng là một số lẻ.

Sử dụng máy tạo độ ẩm

Không khí lạnh trong thời tiết mùa đông thường đi kèm với độ ẩm thấp. Chính điều kiện này sẽ làm cho da bị mất tính ẩm tự nhiên, dẫn đến khô ráp và nứt nẻ. Ảnh minh họa: Internet

Không khí lạnh trong thời tiết mùa đông thường đi kèm với độ ẩm thấp. Chính điều kiện này sẽ làm cho da bị mất tính ẩm tự nhiên, dẫn đến khô ráp và nứt nẻ.

Chính vì vậy, môi trường trong nhà có thể cần được chủ động làm ẩm bằng máy tạo độ ẩm. Một số gia đình có thể đầu tư vào một máy tạo độ ẩm tốt hoặc một vài chiếc đặt khắp nhà để giữ độ ẩm trong nhà. Một số loại máy điều hòa không khí còn có thêm chức năng làm ẩm có thể trở thành một lựa chọn tốt.

Ăn nhiều chất xơ

Các loại rau lá xanh đậm cũng rất hữu ích để tăng cường tiêu thụ vitamin A, B và E, cũng như chất sắt và omega-3. Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn nhiều hoa quả, rau củ cũng là một cách bổ sung nước cho nhu cầu hằng ngày. Hơn thế nữa, nguồn thực phẩm này còn giúp cân bằng các khoáng chất, sinh tố vi lượng và chất xơ cần thiết. Điều này khiến chúng trở thành một món ăn nhẹ hoàn hảo khi cơ thể vừa cần cố gắng giữ nước cho bản thân và vừa muốn duy trì làn da khỏe mạnh của mình.

Ngoài ra, các loại rau củ có màu sắc tự nhiên là cam và vàng, như khoai lang, cà rốt, ớt đỏ và bí đỏ, cũng rất tốt cho làn da. Đây là một nguồn chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên là beta-carotene. Đồng thời, các loại rau lá xanh đậm cũng rất hữu ích để tăng cường tiêu thụ vitamin A, B và E, cũng như chất sắt và omega-3.

Chọn loại sữa tắm có chức năng dưỡng ẩm

Việc ngâm mình trong dòng nước ấm quá lâu là nguyên nhân khiến da khô nứt nẻ. ãy tắm thật nhanh, sử dụng thêm các sản phẩm sữa tắm có tác dụng làm mềm da, dưỡng ẩm để tăng cường độ ẩm cho da. Ảnh minh họa: Internet

Mùa mưa lạnh, có thể ngâm mình trong làn nước ấm thì còn gì tuyệt vời hơn phải không nào? Thế nhưng các nhà khoa học đã chỉ ra, việc ngâm mình trong dòng nước ấm quá lâu là nguyên nhân khiến da khô nứt nẻ. Hãy tắm thật nhanh, sử dụng thêm các sản phẩm sữa tắm có tác dụng làm mềm da, dưỡng ẩm để tăng cường độ ẩm cho da từ bên ngoài. Cách này giúp da được chăm sóc sâu, giảm khô da.