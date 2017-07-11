Tiết lộ những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc

Trang điểm 11/07/2017 10:23

Ở bất kì đâu người đẹp cũng được chú ý và có một lợi thế nhất định, giúp cho công việc thêm phần thuận lợi hơn. Hiện nay, để giúp bạn thêm phần xinh tươi và lung linh mọi lúc mọi nơi thì những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc chính là một làn gió mới thổi hồn cho ngành công nghiệp làm đẹp của toàn Châu Á nói riêng và thế giới nói chung, giúp tôn lên đường nét hài hòa của khuôn mặt, với làn da mịn màng không tì vết, đôi môi nở nhẹ như đoá hoa kết hợp cùng cặp lông mày ngang tạo nên một xu hướng mới của nghệ thuật trang điểm.

Dưới đây là một số những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc được giới trẻ lựa chọn, xứng danh với cái tên "Phù thuỷ trang điểm", giúp bạn ăn gian tuổi tác và vô cùng rạng ngời mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Gradient lips – Một trong những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc

 

Gradient lips – Một trong những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc
Gradient lips – Một trong những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc. Ảnh internet

Một đôi môi căng mịn, tràn đầy sức sống, giúp khuôn mặt luôn xinh tươi và rạng ngời hơn. Khi đôi môi được trang điểm theo phong cách Gradient lips dễ liên tưởng đến những trái đào chín mọng ngọt ngào, ngây thơ, say lòng bao chàng trai. Vì vậy, xu hướng tô son lòng môi vẫn tiếp tục giữ vững sức nóng cho tới thời điểm hiện tại.

Bạn chỉ  cần sử dụng một chút kem che khuyết điểm thoa lên toàn bộ môi, tiếp theo dùng cọ tán màu son vào giữa lòng môi và loang nhẹ ra xung quanh. Thêm vào đó thoa một chút son bóng cho đôi môi mềm và gợi cảm, môi mọng nước đầy sức sống. Cách trang điểm Gradient lips dễ dàng giúp bạn tạo ấn tượng sâu đậm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Dewy Skin - Một trong những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc tuyệt vời

Dewy Skin là cách trang điểm Hàn Quốc tạo hiệu ứng da bóng mượt căng mịn, không tì vết, được rất nhiều sàn diễn chuyên nghiệp trên toàn thế giới áp dụng.

Dewy Skin là cách trang điểm Hàn Quốc tạo hiệu ứng da bóng mượt căng mịn
Dewy Skin là cách trang điểm Hàn Quốc tạo hiệu ứng da bóng mượt căng mịn. Ảnh internet

Cách trang điểm này vó bí quyết nằm ở lớp kem lót hội tụ nhiều dưỡng chất, cùng với đó là kem nền có độ dưỡng ẩm cao, kết hợp cùng một ít kem butter. Đây là hỗn hợp kem nền mang lại cho bạn một làn da mềm mịn, hoàn hảo với vẻ ngoài tươi tắn tự nhiên nhất có thể.

Cách trang Dewy Skin còn có tên gọi khác là trang điểm Hàn Quốc da phủ sương. Vi vậy, muốn có làn da đẹp bạn đừng ngại khi sắm cho mình những sản phẩm kem nền chất lượng với các thành phần dưỡng da và độ ẩm cao, tạo nên một làn da phủ sương tràn đầy sức sống.

Puppy eyes – Cách trang điểm Hàn Quốc đáng yêu

Hiện nay cách trang điểm “Puppy eyes" là phiên bản đáng yêu hơn của trang điểm mắt mèo "Cat eyes" với đường eyeliner cụp xuống đầy tinh nghịch. Đây là kiểu trang điểm mắt khẳng định một thông điệp với những nét ngây thơ và nhẹ nhàng của tuổi trẻ năng động.

Aegyo-sal – Một trong những cách trang điểm đẹp nhất được các ngôi sao KPOP yêu thích

 

Aegyo-sal giúp bạn che giấu bọng mắt tự nhiên.
Aegyo-sal giúp bạn che giấu bọng mắt tự nhiên. Ảnh internet

Aegyo-sal là cách tạo bọng mắt trẻ trung, thu hút tạo nên gương mặt rạng rỡ và đôi mắt to tròn. Giúp giới trẻ không còn phải đau đầu để loại bỏ những bọng mắt mỗi khi thiếu ngủ.

Một trong những cách trang điểm đẹp nhất không thể bỏ qua là Straight brows

Straight brows là cách trang điểm tự nhiên, điểm nhấn ở phần lông mày ngang với phần đuôi thẳng tạo nên sự nổi trội được nhiều chị em yêu thích. Một cặp lông mày ngang theo phong cách Hàn Quốc nhìn thanh thoát, nhẹ nhàng và ngây thơ hơn.

Lưu ý: Bạn cũng cần chú ý đến độ dày và đường cong của chân mày, không nên cố vẽ quá thẳng tắp cứng nhắc, trông thô và mất cân đối giữa các bộ phận của khuôn mặt. 

Hướng dẫn trang điểm tự nhiên đi làm cho các nàng công sở đẹp lung linh

Hướng dẫn trang điểm tự nhiên đi làm cho các nàng công sở đẹp lung linh

Trang điểm tự nhiên đi làm sẽ giúp các nàng thêm phần lung linh và tự tin hơn. Tuy nhiên trang điểm như thế nào cho tự nhiên, tôn lên nét đẹp vốn có, hài hòa với từng khuôn mặt thì bài viết này sẽ giới thiệu cho các chị em nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn trang điểm tư vấn trang điểm trang điểm xu hướng trang điểm 2017 trang điểm hàn quốc xu hướng trang điểm hàn quốc

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 34 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 34 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ