Tiết lộ những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc

Dưới đây là một số những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc được giới trẻ lựa chọn, xứng danh với cái tên "Phù thuỷ trang điểm", giúp bạn ăn gian tuổi tác và vô cùng rạng ngời mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc chính là một làn gió mới thổi hồn cho ngành công nghiệp làm đẹp của toàn Châu Á nói riêng và thế giới nói chung, giúp tôn lên đường nét hài hòa của khuôn mặt, với làn da mịn màng không tì vết, đôi môi nở nhẹ như đoá hoa kết hợp cùng cặp lông mày ngang tạo nên một xu hướng mới của nghệ thuật trang điểm.

Một đôi môi căng mịn, tràn đầy sức sống, giúp khuôn mặt luôn xinh tươi và rạng ngời hơn. Khi đôi môi được trang điểm theo phong cách Gradient lips dễ liên tưởng đến những trái đào chín mọng ngọt ngào, ngây thơ, say lòng bao chàng trai. Vì vậy, xu hướng tô son lòng môi vẫn tiếp tục giữ vững sức nóng cho tới thời điểm hiện tại.

Bạn chỉ cần sử dụng một chút kem che khuyết điểm thoa lên toàn bộ môi, tiếp theo dùng cọ tán màu son vào giữa lòng môi và loang nhẹ ra xung quanh. Thêm vào đó thoa một chút son bóng cho đôi môi mềm và gợi cảm, môi mọng nước đầy sức sống. Cách trang điểm Gradient lips dễ dàng giúp bạn tạo ấn tượng sâu đậm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Dewy Skin - Một trong những cách trang điểm đẹp nhất theo phong cách Hàn Quốc tuyệt vời

Dewy Skin là cách trang điểm Hàn Quốc tạo hiệu ứng da bóng mượt căng mịn, không tì vết, được rất nhiều sàn diễn chuyên nghiệp trên toàn thế giới áp dụng.

Cách trang điểm này vó bí quyết nằm ở lớp kem lót hội tụ nhiều dưỡng chất, cùng với đó là kem nền có độ dưỡng ẩm cao, kết hợp cùng một ít kem butter. Đây là hỗn hợp kem nền mang lại cho bạn một làn da mềm mịn, hoàn hảo với vẻ ngoài tươi tắn tự nhiên nhất có thể.

Cách trang Dewy Skin còn có tên gọi khác là trang điểm Hàn Quốc da phủ sương. Vi vậy, muốn có làn da đẹp bạn đừng ngại khi sắm cho mình những sản phẩm kem nền chất lượng với các thành phần dưỡng da và độ ẩm cao, tạo nên một làn da phủ sương tràn đầy sức sống.

Puppy eyes – Cách trang điểm Hàn Quốc đáng yêu

Hiện nay cách trang điểm “Puppy eyes" là phiên bản đáng yêu hơn của trang điểm mắt mèo "Cat eyes" với đường eyeliner cụp xuống đầy tinh nghịch. Đây là kiểu trang điểm mắt khẳng định một thông điệp với những nét ngây thơ và nhẹ nhàng của tuổi trẻ năng động.

Aegyo-sal – Một trong những cách trang điểm đẹp nhất được các ngôi sao KPOP yêu thích

Aegyo-sal là cách tạo bọng mắt trẻ trung, thu hút tạo nên gương mặt rạng rỡ và đôi mắt to tròn. Giúp giới trẻ không còn phải đau đầu để loại bỏ những bọng mắt mỗi khi thiếu ngủ.

Một trong những cách trang điểm đẹp nhất không thể bỏ qua là Straight brows

Straight brows là cách trang điểm tự nhiên, điểm nhấn ở phần lông mày ngang với phần đuôi thẳng tạo nên sự nổi trội được nhiều chị em yêu thích. Một cặp lông mày ngang theo phong cách Hàn Quốc nhìn thanh thoát, nhẹ nhàng và ngây thơ hơn.

Lưu ý: Bạn cũng cần chú ý đến độ dày và đường cong của chân mày, không nên cố vẽ quá thẳng tắp cứng nhắc, trông thô và mất cân đối giữa các bộ phận của khuôn mặt.