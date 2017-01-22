Thì ra đây là thứ phụ nữ Nhật thoa mỗi tối để 40 tuổi da vẫn đẹp như hồi 20

Ngoài yếu tố không khí trong lành, thức ăn sạch, thì chế độ chăm sóc da và thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng góp phần làm nên nét đẹp của phụ nữ Nhật. Họ coi việc chăm sóc da hàng ngày như một thứ "nghi thức" và không bao giờ lơ là. Và sau đây là một số mí kíp từ chị Misaki, một phụ nữ sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống ở Kyoto.

Trong các nước châu Á, Nhật Bản là nơi sản sinh ra những vẻ đẹp không tuổi. Người ta nói rằng thật khó để bắt gặp một người phụ nữ Nhật có làn da xấu vì ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức chăm sóc và giữ gìn da rất cẩn thận. Một người phụ nữ Nhật ở tuổi 50, có thể sở hữu làn da như chỉ mới 30 tuổi ở nhiều quốc gia khác.

Nhật bản là một trong những nước đầu tiên dấy lên phong trào làm đẹp bằng dầu. Trong khi ở các nước phương Tây, người ta luôn né tránh dầu và chọn mỹ phẩm "oil-free" để sử dụng thì ngành mỹ phẩm Nhật lại cho ra rất nhiều sản phẩm từ dầu tẩy trang, dầu dưỡng da, dưỡng tóc. Công thức bí mật dưới đây là một trong những phương pháp dưỡng cổ truyền của người Nhật hiệu quả hơn các loại kem dưỡng đắt tiên.

Nguyên liệu:

- Dầu dừa hoặc dầu hoa trà (camellia oil), dầu olive

- 3 viên Vitamin E

- Nước vo gạo

- Mật ong

- Bột trà xanh

Cách làm:

Đầu tiên, bạn vo gạo, lấy phần nước để lắng. Sau khi nước chia làm 2 lớp, hãy bỏ phẩn trong đi chỉ lấy phần đục. Trộn nước vo gạo, mật ong, bột trà xanh và dầu trong viên E khuấy đều. Cuối cùng, thêm dầu hoa trà vào và massage lên da mặt sạch. Sau 15 phút, rửa mặt với nước và sữa rửa mặt nhẹ.

Sáng hôm sau, bạn sẽ thức dậy với làn da trắng mịn và tràn đầy sức sống.

2. Uống trà xanh

Trà xanh không chỉ là thức uống truyền thống mà nó còn giúp cơ thể chống lão hóa, làm đẹp da. Mỗi ngày, bạn chỉ cần uông 1 ly trà xanh khoảng 200ml vào buổi sáng. Da sẽ đẹp và trẻ mãi với thời gian.

3. Lotion Mask

Ngày xưa, khi chưa có các loại mỹ phẩm hiện đại như bây giờ, các nàng Geisha Nhật dùng lụa nhúng nước hoa hồng và đắp nó lên mặt. Đây là hình thức đầu tiên của lotion mask. Sau này, chuyên gia làm đẹp, bà Cizu Saeki lại một lần nữa phổ biến phương pháp trên và thay lụa bằng những loại mặt nạ giấy vô cùng tiện dụng. Cách dùng vô cùng đơn giản, lấy 1 miếng mặt nạ giấy, nhúng vào dung dịch toner hoặc lotion để lên mặt 15 phút, làm tuần 3 lần.

(Nguồn: SokoGlam)