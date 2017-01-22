Thì ra đây là thứ phụ nữ Nhật thoa mỗi tối để 40 tuổi da vẫn đẹp như hồi 20

Trang điểm 22/01/2017 14:46

Nếu bạn từng nhìn thấy làn da người Nhật, chắc hẳn bạn sẽ phải ghen tị vì độ trẻ trung và căng mướt của họ. Đây là bí kíp giúp người Nhật có được điều đó.

Trong các nước châu Á, Nhật Bản là nơi sản sinh ra những vẻ đẹp không tuổi. Người ta nói rằng thật khó để bắt gặp một người phụ nữ Nhật có làn da xấu vì ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức chăm sóc và giữ gìn da rất cẩn thận. Một người phụ nữ Nhật ở tuổi 50, có thể sở hữu làn da như chỉ mới 30 tuổi ở nhiều quốc gia khác. 

Ngoài yếu tố không khí trong lành, thức ăn sạch, thì chế độ chăm sóc da và thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng góp phần làm nên nét đẹp của phụ nữ Nhật. Họ coi việc chăm sóc da hàng ngày như một thứ "nghi thức" và không bao giờ lơ là. Và sau đây là một số mí kíp từ chị Misaki, một phụ nữ sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống ở Kyoto.

Thì ra đây là thứ phụ nữ Nhật thoa mỗi tối để 40 tuổi da vẫn đẹp như hồi 20 - Ảnh 1

Dưỡng da bằng dầu

Nhật bản là một trong những nước đầu tiên dấy lên phong trào làm đẹp bằng dầu. Trong khi ở các nước phương Tây, người ta luôn né tránh dầu và chọn mỹ phẩm "oil-free" để sử dụng thì ngành mỹ phẩm Nhật lại cho ra rất nhiều sản phẩm từ dầu tẩy trang, dầu dưỡng da, dưỡng tóc. Công thức bí mật dưới đây là một trong những phương pháp dưỡng cổ truyền của người Nhật hiệu quả hơn các loại kem dưỡng đắt tiên.

Nguyên liệu:

- Dầu dừa hoặc dầu hoa trà (camellia oil), dầu olive

- 3 viên Vitamin E

- Nước vo gạo

- Mật ong

- Bột trà xanh

Cách làm:

Đầu tiên, bạn vo gạo, lấy phần nước để lắng. Sau khi nước chia làm 2 lớp, hãy bỏ phẩn trong đi chỉ lấy phần đục. Trộn nước vo gạo, mật ong, bột trà xanh và dầu trong viên E khuấy đều. Cuối cùng, thêm dầu hoa trà vào và massage lên da mặt sạch. Sau 15 phút, rửa mặt với nước và sữa rửa mặt nhẹ.

Sáng hôm sau, bạn sẽ thức dậy với làn da trắng mịn và tràn đầy sức sống.

Thì ra đây là thứ phụ nữ Nhật thoa mỗi tối để 40 tuổi da vẫn đẹp như hồi 20 - Ảnh 2

 

2. Uống trà xanh

Trà xanh không chỉ là thức uống truyền thống mà nó còn giúp cơ thể chống lão hóa, làm đẹp da. Mỗi ngày, bạn chỉ cần uông 1 ly trà xanh khoảng 200ml vào buổi sáng. Da sẽ đẹp và trẻ mãi với thời gian. 

3. Lotion Mask

Ngày xưa, khi chưa có các loại mỹ phẩm hiện đại như bây giờ, các nàng Geisha Nhật dùng lụa nhúng nước hoa hồng và đắp nó lên mặt. Đây là hình thức đầu tiên của lotion mask. Sau này, chuyên gia làm đẹp, bà Cizu Saeki lại một lần nữa phổ biến phương pháp trên và thay lụa bằng những loại mặt nạ giấy vô cùng tiện dụng. Cách dùng vô cùng đơn giản, lấy 1 miếng mặt nạ giấy, nhúng vào dung dịch toner hoặc lotion để lên mặt 15 phút, làm tuần 3 lần.

(Nguồn: SokoGlam) 

     

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết làm đẹp của phụ nữ nhật phụ nữ nhật

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn