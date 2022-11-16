Sở hữu đôi môi đỏ hồng, căng mọng, đánh bay viền thâm dễ dàng với bí quyết đơn giản ai cũng nên biết

Trang điểm 16/11/2022 13:14

Một đổi môi khỏe mạnh tương đương với một nụ cười tuyệt đẹp! Đôi môi căng mọng và ngậm nước không chỉ là mong muốn để trông đẹp mà còn ngụ ý rằng cơ thể bạn khỏe mạnh và khi đôi môi của bạn bị khô, nứt nẻ có thể gây cảm giác khá khó chịu. Độ pH của da trên môi khác với độ pH của da bao bọc phần còn lại của cơ thể. Do đó, bạn có thể thấy rằng đôi môi của mình dễ bị khô hơn ngay cả khi loại da của bạn là da dầu.

Sở hữu đôi môi đỏ hồng, căng mọng, đánh bay viền thâm dễ dàng với bí quyết đơn giản ai cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với đôi môi được nuôi dưỡng tốt, bạn có thể thoải mái cười tươi hết mức có thể và thưởng thức các món ăn cay mà không cảm thấy bỏng rát. Vì vậy, nếu bạn gặp rắc rối với làn da khô, nứt nẻ và nứt nẻ trên môi, những mẹo này sẽ giúp bạn chữa lành và đưa đôi môi của bạn trở lại vẻ rạng rỡ trước đây.

 

Uống nước

Sở hữu đôi môi đỏ hồng, căng mọng, đánh bay viền thâm dễ dàng với bí quyết đơn giản ai cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước hàng ngày là rất quan trọng để có được một đôi môi ngậm nước, khỏe mạnh.

Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết cho môi

Sở hữu đôi môi đỏ hồng, căng mọng, đánh bay viền thâm dễ dàng với bí quyết đơn giản ai cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là bước quan trọng để loại bỏ da chết và làm mịn vùng da bị nứt nẻ. Đảm bảo sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết có thành phần tự nhiên tốt để chăm sóc cho đôi môi của bạn. Một cách tự làm hay là kết hợp đường nghiền với dầu dừa và nhẹ nhàng chà hỗn hợp lên môi theo chuyển động tròn. Lau sạch tẩy tế bào chết và làm theo với kem dưỡng ẩm.

Thoa son dưỡng môi

Son dưỡng môi bạn chọn để thoa phải được dưỡng kỹ lưỡng, nếu không, bạn sẽ phải liên tục thoa lại sản phẩm mà vẫn không đạt được kết quả. Hãy chọn loại dầu dưỡng được đánh giá tốt, không chứa hóa chất mạnh và tốt nhất là có chứa SPF, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và đồng thời bị khô.

Đắp mặt nạ môi

Sở hữu đôi môi đỏ hồng, căng mọng, đánh bay viền thâm dễ dàng với bí quyết đơn giản ai cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ môi nên được đưa vào quy trình chăm sóc môi của bạn vì đây là một phương pháp điều trị kỹ lưỡng, trong đó đôi môi của bạn được chăm sóc bằng các thành phần dưỡng ẩm sẽ thấm sâu để khắc phục mọi vấn đề rắc rối như sắc tố, da nứt nẻ, v.v.

 

 

Tránh Son Matte quá khô

Son lì có thể trông bắt mắt nhưng tốt nhất bạn nên đọc danh sách thành phần trước khi chọn. Một số loại son lì có bản chất quá khô và có thể khiến tình trạng môi của bạn trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Có một vài lựa chọn tốt hơn như son môi dạng lỏng có thành phần dưỡng như dầu dừa. Những thứ này nuôi dưỡng và giữ thoải mái trên môi của bạn mà không làm khô và nứt nẻ chúng.

Thoa lại son dưỡng môi 

Sở hữu đôi môi đỏ hồng, căng mọng, đánh bay viền thâm dễ dàng với bí quyết đơn giản ai cũng nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn phải đánh son môi, hãy nhớ thoa một lớp son dưỡng trước và chờ thấm. Điều này sẽ đảm bảo đôi môi của bạn mịn màng và sẵn sàng cho một lần thoa son khác. Nếu bạn tránh dùng son dưỡng trong khi thoa lại son môi, bạn có nguy cơ bị nứt nẻ đôi môi và có màu không hấp dẫn theo bất kỳ cách nào.

Theo Femina

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Từ khóa:   chăm sóc môi hồng hào bí quyết dưỡng môi trị thâm môi

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