Paraben trong mỹ phẩm: Có cần phải sợ hãi đến thế?

Trang điểm 10/02/2017 15:16

Chúng ta đã nghe quá nhiều về paraben trong mỹ phẩm và đa số đều cảm thấy sợ hãi với chất này. Tuy nhiên sự thật nó có nguy hiểm đến thế.

Bạn đã có thể nhìn thấy rất nhiều sản phẩm quảng cáo trên nhãn là "paraben-free." Nhưng chính xác điều đó có ý nghĩa gì? Và paraben có hại hay không?

Vì vậy, có thể chúng ta sẽ không bao giờ mua sản phẩm có chứa parabens. Sự thật đắng sau dòng chữ "paraben-free" có thể làm bạn ngạc nhiên.

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Parabens là gì?

Về cơ bản, paraben là chất bảo quản phổ biến có trong khoảng 85 phần trăm các loại mỹ phẩm và đồ dùng vệ sinh để kiểm soát sự tăng trưởng của vi khuẩn. Nó sẽ bản đảm bảo các loại kem và son môi của bạn không bị nấm mốc. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong danh sách thành phần với kết thúc ở đuôi có chữ "-paraben". Những cái phổ biến nhất là methylparaben, ethylparaben, Propylparaben, và butylparaben.

Paraben được sử dụng phổ biến nhờ vào thực tế rằng nó có hiệu quả rất mạnh. Một chút nhỏ (ít hơn 0,3 phần trăm của các công thức cuối cùng) có thể bảo toàn hầu hết các sản phẩm khỏi vi khuẩn. Thêm vào đó, rất ít người bị dị ứng với paraben. Do đó nó được dùng trong nhiều sản phẩm. 

Vậy tại sao người ta lại né tránh paraben?

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Đã có một nghiên cứu chứng minh sự liên quan giữa paraben và ung thư vú. Nhưng chúng ta hãy giải thích: Điều đó chiếm tỷ lệ cực thấp.

Trong cuối những năm 1990, một nghiên cứu cho thấy paraben có ảnh hưởng rất yếu lên hoocmon estrogen ở chuột, và tiếp xúc quá nhiều với estrogen (hormone giới tính nữ) sẽ khiến cơ thể phát triển của ung thư vú. Một nghiên cứu được xuất bản vào năm 2004 bởi các nhà khoa học tại Đại học Reading tìm thấy một số lượng rất nhỏ của parabens trong mô khối u vú ở người. Điều này đã được thông báo rộng rãi trong các phương tiện truyền thông như là bằng chứng rằng parabens có liên quan đến ung thư vú, và các nhóm ủng hộ kêu gọi một lệnh cấm chống lại paraben.

Tuy nhiên, kể từ khi báo cáo được đưa ra, nhiều nhà khoa học đã nhận thấy rằng nghiên cứu không thực sự chứng minh rõ ràng paraben có liên quan đến ung thư vú. Vấn đề lớn nhất với nghiên cứu là nó đã không so sánh các số liệu của parabens trong các khối u với số lượng paraben trong mô vú từ những người không bị ung thư vú. Điều này có nghĩa rằng rất có thể là một lượng tương tự của parabens trong mô lành đã có sẵn chứ không phải ung thư. Vì vậy việc tìm kiếm paraben trong các khối u không chứng minh được điều gì. Nói nôm na cho dễ hiểu là trong khối u có nước, nhưng điều đó không có nghĩa là nước gây ung thư. Ngoài ra, nó có vẻ như các thiết bị được sử dụng trong thí nghiệm đã bị ô nhiễm bởi paraben, vì vậy số đo không chính xác.  

Vậy chúng ta có cần tránh paraben không?

Thứ nhất, không có nhiều sản phẩm được an toàn mà không cần chất bảo quản. Mỗi khi bạn mở một sản phẩm, bạn đã khiến nó tiếp xúc với vi trùng từ không khí, và có thể làm sản phẩm hỏng nhanh chóng. Ngoài ra, tỷ lệ paraben cũng rất ít để có thể gây hại.

Ngoài ra, parabens đã được sử dụng trong gần một thế kỷ (từ năm 1920) mà không có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào, ngoài số ít người bị dị ứng. Mặt khác, hầu hết các chất bảo quản mới chỉ được sử dụng trong một vài năm, do đó ảnh hưởng sức khỏe của chúng chưa được nghiên cứu đầy đủ. 

(Nguồn: Soko Glam)

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