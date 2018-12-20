Những sai lầm khi dùng kem mắt thường gặp nhất

So với dưỡng da mặt hay dưỡng thể, dưỡng da mắt cũng có vai trò rất quan trọng và là công việc hàng ngày của phái đẹp. Nếu không có cách chăm sóc phù hợp, đôi mắt sẽ trông mệt mỏi, thiếu sức sống và khiến vẻ ngoài kém xinh đi rất nhiều.

Dùng kem mắt đúng cách là cách giúp sở hữu một đôi mắt khỏe đẹp tự nhiên. Vùng da mắt khá mỏng manh, nhạy cảm là nơi biểu hiện rõ dấu hiệu tuổi tác và thời gian một cách rõ ràng nhất. Tuy nhiên, nhiều người rất đầu tư, chăm chút cho làn da và cơ thể nhưng lại bỏ qua chăm sóc cho “cửa sổ tâm hồn” này.

Tất nhiên, dùng kem dưỡng mắt có vai trò quan trọng nếu không muốn đối mặt với những “nếp nhăn tuổi tác”. Tuy vậy, không có nghĩa rằng dùng sản phẩm đắt tiền thì vùng da mắt sẽ được chăm sóc hoàn hảo và đẹp hơn. Không phải loại kem dưỡng mắt nào cũng phù hợp và cách dùng kem dưỡng mắt nào cũng đúng.

Làn da mắt vô cùng mỏng và nhạy cảm. Vì vậy, nếu không thử kích ứng trước khi sử dụng thì có thể bị mẩn đỏ hoặc ngứa.

Tuy nhiên, không phải bất kì loại kem dưỡng mắt nào cũng phù hợp. Do đó, hãy chắc chắn thử kích ứng bằng nhiều cách. Tốt nhất là nên thử thoa kem lên vùng da cánh tay gần phía nách vì đây là vùng da gần giống với da mắt nhất.

2. Kem dưỡng mắt nào cũng như nhau

Đừng lầm tưởng rằng kem dưỡng mắt nào cũng như nhau và lựa chọn loại kem dưỡng một cách qua loa.

Cần biết cách lựa chọn kem dưỡng da mắt phù hợp

Trên thực tế, kem dưỡng da mắt rất đa dạng về chủng loại và ở mỗi độ tuổi khác nhau thì nhu cầu sử dụng kem dưỡng cũng không giống nhau. Do đó, khi muốn lựa chọn sản phẩm hoàn hảo để dưỡng mắt, cần tìm hiểu kỹ càng và nên xin ý kiến tư vấn để có thể yên tâm khi sử dụng.

3. Sau 25 tuổi mới nên dùng?

So với những vùng da khác trên mặt và cơ thể, vùng da quanh mắt có nhiều đặc thù hơn. Hầu hết phụ nữ Việt thường đợi đến khi bước qua tuổi 25 hay lúc khóe mắt có nếp nhăn, vết chân chim xuất hiện mới tá hỏa sử dụng kem dưỡng mắt.

Áp dụng cách chăm sóc mắt và mí mắt hợp lý sẽ giúp chị em đạt kết quả như ý và sở hữu đôi mắt khỏe đẹp nhất

Tuy nhiên, trong độ tuổi trưởng thành, chúng ta sẽ khó tránh phải đối mặt với những áp lực, căng thẳng trong cuộc sống nên các nếp nhăn xuất hiện nhiều và rất khó kiểm soát.

Hãy sử dụng kem dưỡng da mắt ngay từ tuổi 20 để bổ sung dưỡng chất duy trì độ căng mịn cho vùng da mắt

Hãy sử dụng kem dưỡng da mắt ngay từ tuổi 20 để bổ sung dưỡng chất duy trì độ căng mịn cho vùng da mắt. Đừng đợi đến lúc quá muộn mới tá hỏa tìm hiểu.

4. Bôi càng nhiều càng tốt?

Dùng quá nhiều kem khi thoa là lỗi mà nhiều người mắc phải

Dùng quá nhiều kem khi thoa là một trong những sai lầm khi dùng kem mắt mà nhiều người mắc phải. So với các loại kem dưỡng thông thường, kem dưỡng mắt có tính chuyên biệt cao hơn. Dùng lượng kem quá nhiều có thể gây tích tụ và vô tình gây nên những vết thâm đen trên khuôn mặt. Bôi với liều lượng “3 hạt đỗ” kem dưỡng da mỗi bên là tốt nhất.

5. Dùng sai thứ tự

Thứ tự khi sử dụng các sản phẩm dưỡng da rất quan trọng. Nhiều bạn gái thấy bối rối không biết "Dùng kem mắt trước hay kem dưỡng trước?"

Nên dùng sản phẩm kem dưỡng da theo độ dày của chúng

Một mẹo nhỏ cho các nàng là có thể sắp xếp thứ tự sử dụng sản phẩm dựa vào độ dày của chúng. Với kem mắt trông dày và nặng nề hơn kem dưỡng ẩm da thì nên chọn làm lớp được apply sau. Sẽ khó tránh có những ngoại lệ nhất định, vậy nên cần kiểm tra cẩn thận hướng dẫn trên bao bì sản phẩm để xem thứ tự thực hiện trước hay sau bước dưỡng ẩm.

6. Massage không đúng cách

Thoa kem quá mạnh tay sẽ khiến sản phẩm khó có thể phát huy hết tác dụng và còn khiến đôi mắt dễ có nguy cơ lão hóa hơn.

Không nên tán kem quá mạnh tay

Khi thoa kem, nên kết hợp massage nhẹ nhàng để giúp máu lưu thông, đánh tan mệt mỏi và giúp cho đôi mắt được thư giãn. Đồng thời, dưỡng chất sẽ dễ dàng thấm vào vùng da quanh mắt hơn. Khi massage cần lưu ý vuốt nhẹ nhàng để không khiến da bị nhăn. Tránh kéo hoặc miết da dãn ra, chỉ cần dùng đầu ngón tay thoa và vỗ nhẹ nhàng lên vùng da mắt.

7. Dùng kem dưỡng da để dưỡng da vùng mắt

Không nên dùng kem dưỡng da để dưỡng da vùng mắt

Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng dưỡng ẩm cho da mặt là vùng da mắt cũng sẽ được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vùng da mắt nhạy cảm hơn các vùng da khác rất nhiều. Không nên dùng kem mắt cho da mặt và nên có sản phẩm chuyên biệt cho vùng mắt để đạt được nhiều hiệu quả.

8. Chỉ thoa ở một vị trí

Phần đuôi mắt là nơi được phát hiện nếp nhăn đầu tiên nên tập trung được sự chú ý nhiều hơn cả. Chính vì vậy, phái đẹp thường chỉ thoa kem cho vùng da này mà không bận tâm đến những vị trí “nguy hiểm” khác.

Phái đẹp thường chỉ thoa kem cho phần đuôi mắt mà không bận tâm đến những vị trí “nguy hiểm” khác

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vùng da bên trên mi mắt lại là nơi có tốc độ lão hóa phát triển nhanh hơn cả. Do đó, đừng nên chỉ “ưu ái” một vị trí mà nên dùng kem chống nhăn để chăm sóc các vùng da xung quanh mắt như nhau.

9. Dùng chung kem dưỡng da mắt cho cả ban đêm và ban ngày

Vùng da mắt cần được chăm sóc ban đêm và ban ngày riêng biệt.

Môi trường, nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác sẽ có sự khác nhau giữa đêm – ngày. Do đó, cũng tương tự như các vùng da khác, vùng da mắt cần được chăm sóc ban đêm và ban ngày riêng biệt.

10. Dùng kem mắt sẽ giúp xóa tan thâm quầng, bọng mắt

Hoàn toàn không phải vậy. Đơn giản là vì kem mắt chỉ có công hiệu ngăn ngừa lão hóa vùng da quanh mắt.

Kem mắt chỉ có công hiệu ngăn ngừa lão hóa vùng da quanh mắt

Chưa có công trình nghiên cứu nào cho thấy thành phần trong sản phẩm kem dưỡng da mắt có thể loại bỏ và giảm quầng thâm, bọng mắt hay vùng da nhăn nheo quanh mắt cả.

11. Nghĩ rằng đã chăm sóc da mắt là có thể thức khuya

Nếu đầu tư những loại kem đắt tiền và thoa kem thường xuyên mà lại thường xuyên thức đêm thì chăm sóc bảo vệ vùng da mắt khó mà thành công.

Khi dùng kem dưỡng da mắt, cần kết hợp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và lối sống lành mạnh

Do đó, khi dùng kem dưỡng da mắt, cần kết hợp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và lối sống lành mạnh.

12. Ngại dùng kem dưỡng da mắt vì đeo kính cận

Dù đeo hay không đeo kính thì làn da vẫn khó tránh sư lão hóa như thường. Vết nhăn trên khóe mắt và vùng da mắt lộ rõ theo thời gian sẽ “tố cáo” nét già nua trên khuôn mặt. Người đối diện chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận thấy rõ những điều này.

Cần tránh những sai lầm khi dùng kem mắt

Trên đây là chi tiết những sai lầm khi dùng kem mắt phái đẹp nên tránh mắc phải và cần kịp thời chỉnh đốn. Chăm sóc mắt và mí mắt đúng cách sẽ giúp cải thiện sắc đẹp một cách đáng kể, tránh được những hậu quả đáng tiếc cũng như sở hữu đôi mắt khỏe đẹp nhất.