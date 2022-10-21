Nguyên nhân khiến mi gãy rụng và 3 công thức chăm mi cong vút tại nhà

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" đừng quên chăm sóc cho hàng mi để tạo nên một ánh nhìn thu hút mọi sự chú ý nhé.
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Những nguyên nhân khiến hàng mi rụng, chậm phát triển
Biết được nguyên nhân gây ra tình trạng rụng lông mi sẽ giúp chúng ta có biện pháp phòng tránh tốt hơn. Ngoài nguyên nhân rụng lông mi vì quá trình tự nhiên thì đây là những tác động bên ngoài khiến mi gãy rụng, chậm phát triển:
- Dị ứng mascara
Mascara thường chứa rất nhiều thành phần hóa học. Những thành phần này có thể sẽ tác động làm rụng lông mi.
- Tẩy trang không kỹ
Đây là nguyên nhân có thể làm cho lông mi rụng và cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng do vi khuẩn.
- Lạm dụng dụng cụ kẹp mi
Dụng cụ kẹp mi sẽ giúp lông mi trở nên cong hơn. Tuy nhiên nếu kẹp chặt mi quá và uốn mi không đúng khách sẽ dễ dàng khiến lông mi bị yếu và rụng.
- Thường xuyên dùng mi giả
Để lông mi đẹp hơn, cong hơn các nàng thường sử dụng mi giả. Nhưng đây là việc làm khiến hàng mi của bạn trở nên yếu và rụng nhanh hơn đấy. Đặc biệt là lúc bạn tháo mi ra vội vàng, sẽ dễ làm cho lông mi thật của mình cũng “bay theo gió”.
3 Công thức dưỡng mi cong vút tự nhiên tại nhà
1. Cách làm dài mi bằng vitamin E từ viên dầu cá
Dầu cá không chỉ giúp bạn cải thiện thị lực, đôi mắt sáng rõ hơn. Hơn hết đây còn là nguyên liệu chăm sóc da làm đẹp da rất hiệu quả. Nhắc đến nguyên liệu này, các chuyên gia còn khẳng định vitamin E làm dài mi cực nhanh cực an toàn. Chính vì thế thường được bổ sung vào các dòng sản phẩm thuốc dài lông mi.
Chuẩn bị nguyên liệu: 1 viên dầu cá, miếng cotton.
Cách thực hiện: Làm sạch sơ vùng mắt với nước ấm và để khô tự nhiên. Dùng miếng cotton chấm dầu rồi thoa đều lên hàng mi. Kết hợp massage nhẹ nhàng cho dầu thấm đều từ gốc đến ngọn.
Với cách làm dài mi tại nhà này thì khoảng 2 tuần; bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của lông mi. Nên áp dụng vào mỗi tối trước khi ngủ để kéo dài thời gian hấp thụ dưỡng chất. Đẩy nhanh quá trình làm dài mi và sợi mi chắc khỏe hơn.
2. Làm mi cong tự nhiên với trà xanh
Trà xanh được biết đến là loại nguyên liệu được dùng trong thực uống, nguyên liệu làm đẹp cũng như giữ dáng. Không chỉ vậy, trong nước trà xanh có chứa hàm lượng caffeine cùng với flavonoids. Đây là 2 chất có công dụng dưỡng mi, giúp mi cong tự nhiên nhờ việc kích thích làm cho mì mới. Trà xanh giúp lông mi mọc nhanh, giãn nở và hấp thu các
- Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 1 tách trà xanh đã pha và để nguội.
- Tiếp đến bạn sử dụng 1 cây tăm bông, đem nhúng vào trong trà xanh và thoa lên hàng lông mi theo chiều trong ra ngoài.
- Sau đó, bạn giữa nguyên như vậy trong vòng 30 phút và dùng nước để rửa lại.
- Với cách làm lông mi cong tự nhiên cùng nước trà xanh, bạn cần thực hiện liên tục hằng ngày với tần suất 1 – 2 lần.
3. Dưỡng mi dài và cong vút bằng Vaseline
Nếu bạn có 1 lọ Vaseline dưỡng môi, dưỡng ẩm, làm dịu da thì giờ đây bạn cũng có thể tận dụng để giúp lông mi dày, khỏe, cong vút tự nhiên và giảm gãy rụng.
Cách thực hiện:
- Chuẩn bị 1 cọ chuốt mi và 1 thìa vaseline
- Dùng đầu ngón tay lấy vaseline xoa xoa nhẹ để vaseline tan nhằm tránh tình trạng vón cục trên lông mi
- Dùng cọ chuốt mi lấy vaseline sau đó thoa đều lên các sợi lông mi hai bên mắt, cả trên lẫn dưới tương tự như đang dùng mascara.
- Quá trình chuốt vaseline lên mi hãy cẩn thận để tránh vaseline bị dính vào mắt.