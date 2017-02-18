Môi thâm đen và nứt nẻ cỡ nào, chỉ bôi hỗn hợp này là hồng hào, căng mọng như vừa đi xăm

Một phương pháp khắc phục môi thâm nhiều người nghĩ đến đầu tiên đó là phun xăm. Tuy nhiên phun xăm khá nguy hiểm nếu bạn làm ở những cơ sở không uy tín, điều kiện vệ sinh không chuẩn và dễ gây nhiễm trùng. Chưa kẻ, khi phun xăm môi bạn sẽ phải chịu nhiều đau đớn cho dù có các phương pháp giảm đau.

Con gái ai cũng muốn có bờ môi hồng hào quyến rũ. Thế nhưng mỗi ngày, có rất nhiều yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài như cơ địa bẩm sinh, sắc tố da mỗi người, môi trường ô nhiễm, khí hậu khô hanh hay đơn giản là việc dùng quá nhiều son chứa chì cũng khiến môi bị khô hoặc thâm sạm. Khi môi thâm , bạn vừa thiếu tự tin, vừa khó dùng các loại son phấn trang điểm vì son không lên màu chuẩn. Điều này thật phiền phức và khó chịu.

Thay vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp làm đẹp tự nhiên ngay từ những nguyên liệu tại nhà như mật ong, đường, chanh và dầu dừa để làm hồng môi.

Đường: Là chất tẩy tế bào chết vật lý, lấy đi lớp tế bào bên ngoài khiến môi thâm và không hề độc hại khi nuốt phải.

Mật ong: Vừa làm giảm ma sát của hạt đường, vừa sát khuẩn và giữ ẩm bảo vệ tế bào môi mỏng manh.

Dầu dừa: Chứa lượng Vitamn E dồi dào, làm hồng môi tự nhiên và cũng vô cùng lành tính.

Nguyên liệu:

- Mật ong

- Đường cát

- 1/2 quả chanh

- Dầu dừa

- Khăn ướt

Cách làm:

Bước 1: Để làm hồng môi, chúng ta sẽ chuẩn bị 2 hỗn hợp tẩy tế bào chết và dưỡng. Với hỗn hợp tẩy tế bào chết, bạn cần trộn đường với mật ong, thêm chút nước cốt chanh sao cho thu được hỗn hợp sệt. Dùng ngón tay thoa đều lên môi, massage thật nhẹ nhàng để các hạt đường bám đều lên môi và cuốn đi tế bào chết. Sau 5 phút dùng khăn ướt lau sạch.

Bước 2: Làm hỗn hợp dưỡng. Bạn trộn dầu dừa và mật ong tỷ lệ 1:1 sau đó vắt thêm vài giọt chanh và khuấy đều. Tiếp theo, dùng tăm bông bôi hỗn hợp lên môi để qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau. Trong ngày bạn có thể đem theo hỗn hợp để bôi lên môi mỗi khi cảm thấy môi bị khô.

Mỗi tuần, làm liệu trình này 2-3 lần để môi giảm thâm và trở nên hồng hào. Với những ai có môi thâm nhiều, bạn nên làm nhiều hơn từ 4-5 lần mỗi tuần. Trong quá trình điều trị tránh ánh nắng, tránh hút thuốc và uống rượu bia để màu môi trở nên đẹp nhanh nhất.

(Nguồn: Home Remedies)