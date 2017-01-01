Khỏi cần đi phun thêu, cứ bôi thứ này là lông mày tự mọc dày đẹp chỉ sau 1 tuần

Trang điểm 01/01/2017 17:15

Đây là phương pháp giúp bạn có hàng chân mày đẹp và dày như ý muốn.

Hàng chân mày quyết định vẻ đẹp trên gương mặt phụ nữ. Thế nhưng đa phần con gái châu Á, thường có chân mày mỏng và nhạt màu. Để làm chân mày trông dày hơn, nhiều cô gái tìm đến biện pháp phun thêu, xăm chân mày bằng mực. Thế nhưng đây là cách ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm nếu bận không làm ở ở sở uy tín. Ngoài ra nó còn gây cảm giác đau đớn cho người xăm.

Có một số yếu tố khiến chân mày ngày càng yếu và rụng đi như thiếu hụt? vitamin, mất cân bằng nội tiết tố, dùng mỹ phẩm kẻ mày kém chất lượng. Tuy nhiên, chúng ta có rất nhiều biện pháp giúp lông mày mọc dài hơn, được chứng minh có hiệu quả và vô cùng an toàn với sức khỏe cũng như làn da.  

Tốc độ tăng trưởng tiêu chuẩn của các sợi lông mày là 0.16mm cho mỗi ngày. Vì thế, để hàng chân mày mọc ra dài hơn, bạn có thể làm những liệu trình dưới đây liên tục từ 1-2 tuần. 

Khỏi cần đi phun thêu, cứ bôi thứ này là lông mày tự mọc dày đẹp chỉ sau 1 tuần - Ảnh 1

Các phương pháp giúp lông mày mọc dày:

1. Dầu Castor (thầu dầu)

Chỉ cần thoa một vài giọt dầu thầu dầu lên đầu ngón tay hoặc một miếng bông và thấm lên toàn bộ chân mày của bạn. Sau đó, masssage trong vòng từ 3-4 phút cho dầu ngấm.Rửa sạch bằng nước ấm sau 30 phút và làm đều đặn mỗi ngày. 

2. Dầu dừa 

Đổ 4-5 giọt dầu dừa tinh khiết lên ở đầu ngón tay của bạn và thoa đều lên lông mày. Massage bằng cách di chuyển các ngón tay theo chuyển động tròn một vài phút và để qua đêm. 

3. Tinh dầu

Tinh dầu là phần chiết xuất từ những loại hoa quả, thảo mộc có mùi thơm dễ chịu. Bạn có thể dùng các loại tinh dầu như hoa hồng, chanh, oải hương, trộn với dầu nền như dầu dừa, dầu olive và bôi hàng ngày lên lông mày. 

4. Chanh và nước ép hành

Chanh chứa hàm lượng Vitamin C cao, giúp lông mày tăng trưởng tự nhiên, khỏe mạnh. Nước ép hành tây là nguồn cung cấp kali và lưu huỳnh dồi dào, ngăn lông mày bị rụng.

Cách làm: Pha chanh với nước ép hành tây tỷ lệ 1:1 sau đó bôi lên lông mày nhiều lần trong ngày. Bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt chỉ sau 1-2 tuần. Khi đó, bạn cần dùng nhíp hoặc dao cạo tỉa lông mày cho ngay hàng thẳng lối và không cần đi xăm nữa.

(Nguồn: HomeRemedy)

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