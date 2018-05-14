Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày

Trang điểm 14/05/2018 08:43

Tô son môi là bước trang điểm nhanh chóng, đơn giản giúp chị em tươi tắn, rạng rỡ hơn. Tuy nhiên sau mỗi lần ăn uống, nói chuyện màu son lại nhanh trôi. Trong nhiều hoàn cảnh, bạn cảm thấy cực bất tiện và ngại khi tô lại son môi. Phải làm sao để lâu trôi son và đôi môi luôn bám son? Đừng lo, sau đây là hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai và không gây khô môi. Cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 1

Làm sao để giữ màu son trên môi lâu hơn điều mà hầu hết các chị em rất quan tâm

-Ảnh: Internet

Cách đánh son môi lâu phai gồm 6 bước như sau:

Bước 1: Tẩy tế bào chết cho môi

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 2
Tẩy tế bào chết cho môi bằng kem đánh răng -Ảnh: Internet

Ngoài cách dùng dung dịch tẩy da chết chà nhẹ trên môi, bạn có thể dùng bàn chải đánh răng, hỗn hợp đường+ mật mong để giúp tẩy tế bào chết trên môi hiệu quả.

Bước 2: Dưỡng ẩm cho môi

Môi khô là nguyên nhân dẫn đến hỏng màu son đẹp của bạn, do đó bạn đừng quên dưỡng ẩm cho môi nhé!

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 3
Dưỡng ẩm cho môi bằng son dưỡng -Ảnh: Internet

Bạn hãy thoa son dưỡng lên khắp môi. Sau đó, tô son lót, nhớ thoa nhẹ nhàng để lớp son không bị vượt ra khỏi viền môi.

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 4
Tô son lót để môi mềm và dễ bắt màu-Ảnh: Internet

Bước này sẽ có hiệu quả làm mềm môi, giúp son dễ bắt màu hơn.

Bước 3: Tô son thành nhiều lớp

Giống như việc sơn móng, khi bạn tô son thành nhiều lớp khác nhau sẽ giúp lâu trôi hơn. Tô son thành nhiều lớp vẫn tốt hơn so với tô son thành một lớp dày.

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 5
Tô son thành nhiều lớp để lâu trôi hơn -Ảnh: Internet

Bạn lau nhẹ lớp son dưỡng đi để lớp son sau dễ bám màu hơn. Sau đó thoa một lớp kem nền mỏng để giúp son lên màu đúng chuẩn.

Sau khi kẻ viền môi xong, bạn dùng cọ tô một lớp son nhẹ lên môi. Sau đó, thấm bớt son bằng khăn giấy và lại tiếp tục tô một lớp khác.

Bước 4: Tô son bóng

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 6
Tô son bóng giúp son trên môi lâu phai -Ảnh: Internet

Cách đánh son môi lâu phai đó là bôi thêm một lớp son bóng. Bạn nên tập trung song bóng ở giữa môi dưới và ngậm môi lại để lớp son ăn lên môi trên.

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 7
Không nên tô son bóng quá nhiều -Ảnh: Internet

Nếu không thích trang điểm đậm, bạn có thể chỉ dùng son bóng có tone màu nhẹ nhàng để lên màu thật tự nhiên. Lưu ý dùng son ở mức vừa phải để không tạo cảm giác nặng nề cho đôi môi.

Bước 5: Thấm đều son và thoa lại

Để có màu son đều và lâu phai bạn thấm môi và tiếp tục thoa một lớp son khác.

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 8
Tô son thật đều và đậm rồi dùng một lớp khăn giấy mỏng làm sạch - Ảnh: Internet

Đầu tiên, bạn thoa son môi thật đậm rồi dùng khăn giấy để làm sạch lớp son dư thừa này và loại bỏ dầu trong son. Còn lại trên môi là màu son sẽ giúp lâu trôi hơn.

Bước 6: Dặm kem nền hoặc phủ phấn

Dùng phấn nền dạng bột dặm lên môi  hoặc thêm một ít kem nền lên môi là bí quyết để giúp son bám lâu hơn và làm nhạt bớt màu môi.

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 9
Phủ một lớp phấn cho môi để màu son lâu nhạt và tự nhiên -Ảnh: Internet

Phấn bột có tác dụng giúp môi khô và cân bằng hiệu quả lượng dầu trong son. Nhờ đó, ngay cả sau khi bạn ăn uống thì màu son vẫn không bị lem. Với cách này, màu son của bạn sẽ lâu nhạt và trông rất tự nhiên.

Hướng dẫn cách đánh son môi lâu phai cực hay giúp chị em tự tin cả ngày - Ảnh 10
Màu son trông rất đều, tự nhiên và lâu phai -Ảnh: Internet

Các quý cô hãy lưu ý cách đánh son môi lâu phai cực hay vừa chia sẻ để có màu môi đẹp, bền và có thể tự tin cả ngày nhé!

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