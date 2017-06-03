Gái Hàn dùng thứ này bôi lên mặt để trang điểm 7 ngày/ tuần da vẫn khỏe đẹp

Trang điểm 03/06/2017 19:56

Biết mẹo này, bạn sẽ không bao giờ lo lắng việc mỹ phẩm trang điểm ảnh hưởng đến da nữa.

Tuần lễ thời trang mùa thu Hàn Quốc năm 2016 vừa diễn ra tại Seoul đã đem đến cho giới yêu thích thời trang những bộ sưu tập cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng với sự trình diễn của hàng loạt siêu mẫu nổi tiếng. Trong đó, điều khiến người ta ấn tượng với tuần lễ này ngoài các trang phục đó chính là gương mặt vô cùng xinh đẹp với làn da rạng rỡ của dàn người mẫu. Chúng ta đều biết rằng, với cường độ trang điểm nhiều và liên tục, nghề người mẫu là một trong những nghề khiến cho làn da trở nên xấu xí nhanh chóng. Tuy nhiên với Hàn Quốc, đất nước nổi tiếng với ngành công nghệ dưỡng da và làm đẹp, thì vấn đề này dường như không làm cho các người mẫu e ngại. Ngược lại, họ còn cho thấy một làn da vô cùng khỏe mạnh, căng tràn sức sống khiến nhiều người phải ghen tỵ. 

Gái Hàn dùng thứ này bôi lên mặt để trang điểm 7 ngày/ tuần da vẫn khỏe đẹp - Ảnh 1

Có rất nhiều phương pháp làm đẹp được bật mí tại Tuần lễ thời trang Seoul 2016, trong đó, người mẫu Jung Su Jin, cô nàng sinh năm 1995 với chiều cao 1m73, đã chia sẻ một mẹo giúp cô có làn da khỏe mạnh rạng rỡ cho dù trang điểm với tần suất khủng khiếp. 

Cô cho biết, khi đã chọn ngành này, cô xác địnht? việc mình sẽ phải trang điểm hàng ngày và liên tục. Nếu không quan tâm chăm sóc da cẩn thận, làn da sẽ xuống cấp và lão hóa nhanh chóng cho dù dùng mỹ phẩm cao cấp và đắt tiền cỡ nào. 

Bí quyết của Jun Su Jin cực kỳ đơn giản, đó là trộn kem dưỡng vào sữa rửa mặt theo 1 tỷ lệ nhất định và dùng nó để rửa mặt.

Gái Hàn dùng thứ này bôi lên mặt để trang điểm 7 ngày/ tuần da vẫn khỏe đẹp - Ảnh 2

B1: Làm ướt da mặt với nước

B2: Trộn kem dưỡng và sữa rửa mặt theo tỷ lệ 1 kem 2 sữa

B3: Thêm chút nước rồi đánh tan hỗn hợp trong lòng bàn tay

B4: Rửa mặt với hỗn hợp trên bình thường

B5: Rửa sạch với nước ấm

B6: Rửa bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông

Gái Hàn dùng thứ này bôi lên mặt để trang điểm 7 ngày/ tuần da vẫn khỏe đẹp - Ảnh 3

Cách này có 2 ưu điểm lớn, giúp loại bỏ bã nhờn, lớp trang điểm còn sót trên bề mặt da và trong lỗ chân lông mà không gây bít tắc da cho những ai không quen dùng dầu tẩy trang. Đồng thời, nó cũng giúp làm sữa rửa mặt trở nên "mềm mại" hơn, không làm khô da bởi tác động của xút trong thành phần nguyên liệu.

 

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