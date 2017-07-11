Dạy cách trang điểm đẹp cho mắt tạo điểm nhấn cho khuôn mặt

Trang điểm 11/07/2017 10:24

Đôi mắt là bộ phận rất khó để trang điểm và cần sự khéo léo cao. Do đó, những người thầy dạy cách trang điểm đẹp cho đôi mắt là một nghệ nhân tuyệt vời, chuyển tải hết được tính cách, chiều sâu tâm hồn của con người thông qua đôi mắt.

Thấu hiểu được sự khó khăn gặp phải khi làm đẹp cho đôi mắt, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách trang điểm mắt đẹp tự nhiên và lung linh hơn nhé!

Các dụng cụ cần thiết để dạy cách trang điểm đẹp cho mắt

Dạy cách trang điểm mắt phải có một số dụng nhất định, bạn cần chuẩn bị:

Bút kẻ mắt màu trắng nhũ.
Bút kẻ mắt màu trắng nhũ. Ảnh internet

  • Phấn mắt màu be, hồng ánh nhũ.
  • Phấn mắt màu đồng.
  • Bút kẻ mắt nước.
  • Bút kẻ mắt màu trắng nhũ.
  • Chì kẻ mày màu nâu hoặc đen hoặc bất kì màu nào phù hợp với tóc của bạn.
  • Mi giả và keo gắn mi.
  • Mascara.

Sau khi chuẩn bị xong những dụng cụ này thì bạn bước ngay vào giai đoạn trang điểm cho đôi mắt.

Bút kẻ mắ nước giúp mắt trông to và sâu hơn.
Bút kẻ mắt nước giúp mắt trông to và sâu hơn. Ảnh internet

 

Hướng dẫn cách trang điểm đẹp cho đôi mắt

Học cách trang điểm đẹp cho mắt giúp bạn tỏa sáng hơn, che đi những khuyết điểm như: mắt 1 mí, mí sụp, mí lót, lông mi thưa và ngắn… đồng thời làm tăng chiều sâu cho “cửa sổ tâm hồn” của bạn.

Dạy cách trang điểm đẹp cho mắt gồm có các bước đơn giản sau:

Bước 1: Bạn chọn phấn mắt màu sáng, giúp đôi mắt luôn rực rỡ, to tròn, nhìn đáng yêu hơn. Bạn tuyệt đối đừng nên chọn những màu phấn quá rực rỡ như tím, xanh… khiến cho đôi mắt nhìn có vẻ già nua, thiếu tự nhiên.

Đầu tiên, bạn dùng phấn màu be, phủ toàn bộ mắt và dùng cọ tán ra thật đều. Bạn cần tán đều để các lớp tiếp theo dễ thực hiện hơn.

Bước 2: Sau đó, bạn dùng phấn màu hồng nhũ tán lên phần mí mắt và sát chân mi giúp cho màu trên chân mi đậm hơn, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt.

Dạy cách trang điểm đẹp giúp đôi mắt có chiều sâu.
Dạy cách trang điểm đẹp giúp đôi mắt có chiều sâu. Ảnh internet

Bước 4: Tiếp theo, bạn nhấn nhá cho đôi mắt bằng phấn màu đồng để tạo chiều sâu. Bạn dùng cọ tán đều phấn màu đồng ở mí mắt trên khoảng từ giữa con ngươi kéo xuống cuối đuôi.

Ngoài ra, bạn cũng nên đánh phấn màu đồng kéo ra ngoài mí mắt một chút để tạo nên vẻ quyến rũ và giúp mắt bạn trông to, đen hơn.

Bước 4: Bạn dùng bút kẻ mí mắt, nhớ là kẻ một đường thật dài và chính xác từ đầu khóe mắt đến tận đuôi mắt. Đường kẻ nên mảnh ở phần đầu và đuôi, rộng ở vùng giữa, tạo độ sắc sảo cho mắt.

Lưu ý:

Điểm mấu chốt giúp mắt bạn trông thanh thoát và to tròn hơn là phải kẻ phần đuôi mắt thật mảnh. Độ mảnh của đường kẻ càng lớn thì mắt càng to và rõ hơn. Đây cũng là phần vô cùng quan trọng của cách trang điểm mắt bạn không thể bỏ qua.

Bước 5: Sau khi kẻ mắt xong, bạn sử dụng phấn mắt màu đồng tán thêm một chút vào mí mắt dưới và khoảng 1/3 mí mắt kéo về phía đuôi mắt, giúp nhấn cho đôi mắt của bạn cuốn hút hơn rất nhiều.

Bước 6: Để giúp đôi mắt đẹp tự nhiên và long lanh, bạn nên sử dụng bút chì màu trắng tô nhẹ lên ở nửa đầu mí mắt dưới của bạn, nhìn đôi mắt sâu và bắt sáng tuyệt vời.

Bước 7: Nếu lông mi ngắn, bạn nên gắn mi mắt giả vào. Đây cũng là công đoạn cuối cùng trang điểm cho đôi mắt.

Ngoài ra, bạn chỉ cần chú ý thêm đến chân mày một chút nữa là được. Bạn vẽ hàng lông mày thật chuẩn và phù hợp với màu mắt đã trang điểm, nhìn đồng màu và dịu mắt.

Chỉ với 7 bước đơn giản để thực hiện cách trang điểm đẹp cho mắt, hy vọng đã giúp các bạn giải quyết hết khó khăn khi trang điểm cho “cửa sổ tâm hồn” , giúp quá trình trang điểm diễn ra thuận lợi hơn. 

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