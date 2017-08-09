Cách trang điểm lông mày đơn giản và đẹp nhất

Trang điểm 09/08/2017 10:26

Để tạo điểm nhấn trên gương mặt, lông mày là vị trí bạn cần quan tâm. Cách trang điểm lông mày đơn giản nhưng đẹp sẽ giúp khuôn mặt bạn trở nên hài hòa, cuốn hút hơn.

Một trong những bước làm chị em lao tâm khổ tứ nhất đó là chân mày, vì nếu như không khéo tay sẽ khiến chân mày bị lệch, trông không còn đẹp và tự nhiên nữa. Do vậy, cách trang điểm lông mày rất quan trọng tạo nên điểm nhấn trên khuôn mặt. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể giúp bạn từng bước trang điểm đôi chân mày sắc sảo và đẹp nhất có thể.

Chọn kiểu dáng lông mày

Lông mày mọc tự nhiên thường không đẹp do vậy cần bạn chăm chút cắt tỉa để tạo nên hình dáng đẹp hơn, cuốn hút hơn.

Chọn kiểu chân mày trước khi trang điểm sao cho hợp ý nhất
Chọn kiểu chân mày trước khi trang điểm sao cho hợp ý nhất (Ảnh: Internet)

Hiện tại có nhiều kiểu chân mày cho bạn lựa chọn như kiểu ngang, nhọn, mỏng và dày khác nhau. Tùy vào sở thích, bạn hãy chọn cho mình một kiểu ưng ý nhất để tiến hành định hình nó trước khi trang điểm.

Định hình lông mày

Đối với người mới bắt đầu thì việc định hình tạo kiểu chân mày hơi khó hơn so với đã có kinh nghiệm. Do vậy, trước tiên, bạn cần dùng bút chì vẽ định hình kiểu dáng lông mày như ý rồi theo nét vẽ đó mà cắt tỉa theo.

Nếu tay nghề không khéo, bạn hãy dùng miếng dán định hình dành cho trang điểm rồi tỉa lông mày như mẫu là được. Miếng dán định hình sẽ giữ lại phần lông mày cần tạo kiểu, những lông mày không nằm trong miếng dán thì bạn hãy cạo hoặc tỉa bỏ đi.

Cách trang điểm lông mày đơn giản

Sau khi đã tạo được kiểu mẫu phù hợp, bước tiếp theo là tô vẽ cho chân mày thêm đẹp và thêm quyến rũ hơn.

Để bước này thực hiện thành công, bạn cần chuẩn bị chì kẻ mày, lược chuyên dụng cho chân mày, phấn mày, cây cọ đầu mảnh.

Dùng phần nhọn của chì kẻ mày tô viền chân mày theo định hình trước để đảm bảo khi tô chân mày sẽ không bị lệch ra ngoài. Sau đó mới kẻ mắt đều từ đuôi đến chân của lông mày. Tô đều tay để đảm bảo chân mày trông tự nhiên nhất.

Cách trang điểm chân mày đơn giản mà chuẩn nhất
Cách trang điểm chân mày đơn giản mà chuẩn nhất (Ảnh: Internet)

Dùng cây cọ chấm lấy ít bột màu nâu tô theo đường chân mày để tạo độ đậm và đẹp hơn.

Cuối cùng, dùng lược chảy lông mày theo hướng chếch từ trên xuống để khi nhìn chúng ta sẽ cảm thấy nó tự nhiên hơn.

Sau khi trang điểm lông mày theo cách này, bạn sẽ thấy sự khác biệt to lớn, gương mặt sẽ trở nên xinh đẹp và có hồn hơn. Chúc bạn thực hiện thành công!

Một số lưu ý khi trang điểm

Ngoài việc tô vẽ chân mày thì phần mắt hay gương mặt cũng cần sự tỉ mỉ không kém. Một chút không hài hòa cũng làm gương mặt trông xấu đi, không được hài hòa.

Do vậy, bạn cần đảm bảo tất cả các bước đều thực hiện đúng nhất nếu có thể. Từ khâu chọn mỹ phẩm trang điểm đến dặm phấn, tô son.

Đầu tiên, phối hợp ăn ý là điều quan trọng cho quá trình trang điểm. Tông màu đậm nhạt cần hòa quyện lại với nhau thì mới đảm bảo sau khi trang điểm, gương mặt mới trở nên trắng sáng như ý.

Tô điểm chân mày hay mắt nếu bạn không phải là người chuyên nghiệp thì nên chọn màu nhẹ, không nên quá đậm sẽ khiến bạn mất công mà thành công cốc.

Chọn bộ trang điểm chất lượng để gương mặt đẹp nhất
Chọn bộ trang điểm chất lượng để gương mặt đẹp nhất (Ảnh: Internet)

Muốn có lớp trang điểm đẹp, ngoài việc có kỹ thuật ra thì quá trình chọn bộ trang điểm cũng cần được chú ý nhiều hơn. Sản phẩm làm giả không chất lượng, chứa nhiều hóa chất độc hại sẽ khiến da mặt bị tổn thương và việc trang điểm cũng không đẹp như bình thường. Do vậy, bạn đừng nên tiếc tiền mà hãy chọn những loại mỹ phẩm chất lượng có nguồn gốc rõ ràng. Như vậy thì mới mong da dẻ luôn được trắng hồng, mịn màng và khi trang điểm cũng đơn giản hơn.

Cách trang điểm lông mày nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu không kết hợp hài hòa với tổng thể gương mặt thì sẽ trở thành thảm họa. Do vậy, từng bước cần sự kỹ càng thì sau khi trang điểm, khuôn mặt bạn mới trở nên xinh đẹp, rạng ngời hơn.

Từ khóa:   hướng dẫn trang điểm trang điểm tư vấn trang điểm xu hướng trang điểm 2017 mẹo trang điểm

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 55 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 55 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ