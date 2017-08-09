Cách trang điểm lông mày đơn giản và đẹp nhất

Lông mày mọc tự nhiên thường không đẹp do vậy cần bạn chăm chút cắt tỉa để tạo nên hình dáng đẹp hơn, cuốn hút hơn.

Hiện tại có nhiều kiểu chân mày cho bạn lựa chọn như kiểu ngang, nhọn, mỏng và dày khác nhau. Tùy vào sở thích, bạn hãy chọn cho mình một kiểu ưng ý nhất để tiến hành định hình nó trước khi trang điểm.

Định hình lông mày

Đối với người mới bắt đầu thì việc định hình tạo kiểu chân mày hơi khó hơn so với đã có kinh nghiệm. Do vậy, trước tiên, bạn cần dùng bút chì vẽ định hình kiểu dáng lông mày như ý rồi theo nét vẽ đó mà cắt tỉa theo.

Nếu tay nghề không khéo, bạn hãy dùng miếng dán định hình dành cho trang điểm rồi tỉa lông mày như mẫu là được. Miếng dán định hình sẽ giữ lại phần lông mày cần tạo kiểu, những lông mày không nằm trong miếng dán thì bạn hãy cạo hoặc tỉa bỏ đi.

Cách trang điểm lông mày đơn giản

Sau khi đã tạo được kiểu mẫu phù hợp, bước tiếp theo là tô vẽ cho chân mày thêm đẹp và thêm quyến rũ hơn.

Để bước này thực hiện thành công, bạn cần chuẩn bị chì kẻ mày, lược chuyên dụng cho chân mày, phấn mày, cây cọ đầu mảnh.

Dùng phần nhọn của chì kẻ mày tô viền chân mày theo định hình trước để đảm bảo khi tô chân mày sẽ không bị lệch ra ngoài. Sau đó mới kẻ mắt đều từ đuôi đến chân của lông mày. Tô đều tay để đảm bảo chân mày trông tự nhiên nhất.

Dùng cây cọ chấm lấy ít bột màu nâu tô theo đường chân mày để tạo độ đậm và đẹp hơn.

Cuối cùng, dùng lược chảy lông mày theo hướng chếch từ trên xuống để khi nhìn chúng ta sẽ cảm thấy nó tự nhiên hơn.

Sau khi trang điểm lông mày theo cách này, bạn sẽ thấy sự khác biệt to lớn, gương mặt sẽ trở nên xinh đẹp và có hồn hơn. Chúc bạn thực hiện thành công!

Một số lưu ý khi trang điểm

Ngoài việc tô vẽ chân mày thì phần mắt hay gương mặt cũng cần sự tỉ mỉ không kém. Một chút không hài hòa cũng làm gương mặt trông xấu đi, không được hài hòa.

Do vậy, bạn cần đảm bảo tất cả các bước đều thực hiện đúng nhất nếu có thể. Từ khâu chọn mỹ phẩm trang điểm đến dặm phấn, tô son.

Đầu tiên, phối hợp ăn ý là điều quan trọng cho quá trình trang điểm. Tông màu đậm nhạt cần hòa quyện lại với nhau thì mới đảm bảo sau khi trang điểm, gương mặt mới trở nên trắng sáng như ý.

Tô điểm chân mày hay mắt nếu bạn không phải là người chuyên nghiệp thì nên chọn màu nhẹ, không nên quá đậm sẽ khiến bạn mất công mà thành công cốc.

Muốn có lớp trang điểm đẹp, ngoài việc có kỹ thuật ra thì quá trình chọn bộ trang điểm cũng cần được chú ý nhiều hơn. Sản phẩm làm giả không chất lượng, chứa nhiều hóa chất độc hại sẽ khiến da mặt bị tổn thương và việc trang điểm cũng không đẹp như bình thường. Do vậy, bạn đừng nên tiếc tiền mà hãy chọn những loại mỹ phẩm chất lượng có nguồn gốc rõ ràng. Như vậy thì mới mong da dẻ luôn được trắng hồng, mịn màng và khi trang điểm cũng đơn giản hơn.

Cách trang điểm lông mày nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu không kết hợp hài hòa với tổng thể gương mặt thì sẽ trở thành thảm họa. Do vậy, từng bước cần sự kỹ càng thì sau khi trang điểm, khuôn mặt bạn mới trở nên xinh đẹp, rạng ngời hơn.