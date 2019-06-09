Cách thoa kem chống nắng khi đã trang điểm đơn giản không ngờ

Theo khuyến cáo của các hãng, kem chống nắng cần được thoa lại sau 2-3 tiếng sử dụng vì dưới ảnh hưởng của khói bụi, ánh nắng mặt trời, mồ hôi, các hoạt động ngoài trời sẽ khiến lớp kem chống nắng mất dần tác dụng bảo vệ da trước các tia UV. Do vậy, chỉ một lớp kem chống nắng hay thoa kem chống nắng sai cách không thể bảo vệ da trong ngày dài nóng bức.

Nếu đã lỡ quên thoa kem chống nắng trước lúc trang điểm hay đã đến lúc phải dặm lại kem chống nắng sau 2 tiếng thì cách thoa kem chống nắng khi đã trang điểm sẽ là một mẹo nhỏ làm đẹp hữu ích cho các bạn gái.

Kem chống nắng dạng bột đơn giản, gọn nhẹ, dễ mang theo bên mình, có thể dùng bất cứ lúc nào trong mọi hoàn cảnh, giúp bạn dặm lại lớp chống nắng bảo vệ da mà không lo làm hỏng đi lớp trang điểm.

Có nhiều cách thoa kem chống nắng khi đã trang điểm rất dễ thực hiện. Cùng tìm hiểu và áp dụng cách phù hợp nhất cho bản thân.



Bước thoa lại kem chống nắng sẽ tiện lợi hơn nếu dùng sản phẩm chống nắng dạng bột

Dùng bông mút hoặc cọ phấn lấy bột chống nắng và dặm đều khuôn mặt và cổ. Bột chống nắng có tác dụng kháng nước và sẽ mang lại cho bạn một hình ảnh trang điểm thêm hoàn hảo. Những loại bột này còn giúp kiểm soát dầu trên khuôn mặt và giữ lớp trang điểm bám trên mặt không bị nhòe trong những ngày ẩm ướt.

2. Cách dặm lại kem chống nắng sau khi trang điểm với kem chống nắng dạng xịt

Kem chống nắng dạng xịt là một lựa chọn tiện lợi và dễ sử dụng cho các chị em, mặc dù độ che phủ không cao như kem chống nắng dạng kem hay bột nhưng với kết cấu mỏng nhẹ, giữ lớp trang điểm không bong tróc cũng không khiến da bí nhờn, cách sử dụng đơn giản nên nó vẫn được nhiều chị em ưu tiên.



Thoa lại kem chống nắng với kem chống nắng dạng xịt tiện dụng

Cách xịt kem chống nắng sau trang điểm khá đơn giản, giữ bình xịt cách mặt khoảng 15cm rồi xịt đều khắp mặt và cổ đảm bảo kem chống nắng che phù tất cả các vùng da. Lưu ý không xịt quá 3s cho 1 vị trí, không hít thở khi xịt, không chạm vào mặt đến khi lớp xịt đã khô.

Tuy nhiên kem chống nắng dạng xịt có nhược điểm là không kiểm soát được lượng chống nắng xịt lên mặt cũng như sẽ thất thoát ra ngoài môi trường nên khó có được lớp chống nắng hoàn hảo cho mặt. Ngoài ra, kem chống nắng dạng xịt thường là kem chống nắng hóa học thêm thành phần cồn khô sẽ không phù hợp với các bạn có da nhạy cảm hoặc da mụn.

3. Dặm lại kem chống nắng khi đã trang điểm với phấn phủ có SPF chống nắng

Nếu bạn không thích kem chống nắng dạng bột hay kem chống nắng dạng xịt thì bạn có thể sử dụng phấn phủ có tác dụng chống nắng. Có rất nhiều loại phấn phủ kèm tác dụng chống nắng để bạn thoải mái chọn ra loại phù hợp và yêu thích của bản thân. Nên ưu tiên chọn loại có tác dụng chống nước cùng chống nắng phổ rộng.

Với kem chống nắng dạng phấn phủ, các bạn thuộc da khô nên cân nhắc vì sẽ dễ khiến lớp trang điểm bong tróc, nặng mặt hoặc lớp trang điểm kém tự nhiên. Giải pháp phần nào cho vấn đề này là sử dụng xịt khoáng kèm theo.

4. Sử dụng Cushion có tác dụng chống nắng dặm lại sau trang điểm



Tận dụng Cushion để thoa kem chống nắng khi đã trang điểm đơn giản

Nên cân nhắc sử dụng cushion có SPF nếu phải ở ngoài nắng mặt trời lâu. Với 1 hộp cushion nhỏ gọn, chỉ số chống nắng SPF cao từ 35-50, trang điểm không làm ảnh hưởng đến lớp phấn nền trước đó, thích hợp với nhiều loại da, sử dụng nhanh chóng và linh hoạt, đảm bảo độ che phủ đều khắp các khu vực trên khu mặt và cổ, giúp giảm dầu và tăng cường chống nắng bảo vệ da.

5. Tẩy trang và trang điểm lại từ đầu có kèm chống nắng

Đây là một giải pháp cuối cùng khi các cách trên không thể nào sử dụng được, sẽ giúp da mềm, thoáng lớp trang điểm tự nhiên và bảo vệ da được tốt nhất nhưng không khả thi đối với những bạn thường xuyên di chuyển, hoạt động mạnh và nhiều trong thời gian dài, đòi hỏi phải mang theo toàn bộ hộp trang điểm bên mình khắp nơi.

Các cách thoa kem chống nắng khi đã trang điểm trên đây sẽ giúp các bạn giữ một lớp trang điểm tự nhiên mà vẫn bảo vệ làn da của mình toàn diện trong cả một ngày dài.