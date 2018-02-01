Các mẹ chú ý: Cách trang điểm mẹ bầu ngày Tết xinh đẹp rạng ngời, an toàn tuyệt đối đây rồi

Mang thai là một món quà tuyệt vời dành cho các mẹ, nhưng món quà này cũng gây ra nhiều thay đổi về làn da của mẹ. Da trở nên tối màu, dễ bị mụn trứng cá, trở nên quá khô hoặc quá dầu và các mẹ vẫn phải chấp nhận, coi như là "sống chung với lũ" vậy. Nhưng Tết đang đến rất gần rồi, phải ra ngoài gặp gỡ nhiều người, ít nhiều cũng khiến chị em băn khoăn, mất tự tin. Thế nên, đừng chần chờ nữa, bỏ túi ngay những hướng dẫn trang điểm mẹ bầu ngày Tết thông minh và rất an toàn dưới đây giúp mẹ bầu làm đẹp chỉ trong chớp mắt đấy nhé.

Rõ ràng, bây giờ không phải là lúc để các mẹ trang điểm thật nhiều lớp dày cộp trên mặt từ kem dưỡng, kem lót, kem chống nắng, kem nền, kem che khuyết điểm,...rồi. Hóc môn mang thai sẽ khiến da mẹ bầu trở nên nhạy cảm hơn nhiều, vì vậy nên tối giản các lớp để da được thể "thở" và thấy nhẹ nhàng hơn.

Chỉ cần một lớp kem chống nắng (dùng thay cho kem lót) và kem nền BB là đã giúp làn da trở nên tươi sáng, khỏe mạnh hơn hẳn rồi. Các mẹ tán đều phấn, đừng quên thoa cả phần cổ nhé, chú ý tránh làm tổn thương da chỗ có mụn. Sau đó, thoa một lớp phấn phủ mỏng để giữ các lớp kem này lâu trôi hơn là được.

Nếu các mẹ bị nám da đậm màu khi mang thai nhiều thì nên thoa một lớp dưỡng mỏng trước khi dùng kem chống nắng và kem nền.

Mẹo trang điểm mẹ bầu xinh đẹp: Trang điểm tạo độ linh hoạt cho đôi mắt



Các mẹ bầu nhớ tập trung trang điểm mắt che đi quầng thâm và bọng mắt. Ảnh: Internet

Để giảm bọng mắt và quầng thâm vì mệt mỏi và thiếu ngủ khi mang thai, các mẹ hãy sử dụng kem dưỡng mắt, kem dưỡng ẩm cho mắt trước, sau đó sử dụng kem che khuyết điểm để tán đều nhé. Nó sẽ giúp sáng vùng mắt của các mẹ hơn, cũng như xóa tan nét mệt mỏi thường lộ rõ ở mắt với các mẹ bầu.

Đừng lo khi kem che khuyết điểm không che hoàn toàn được vùng thâm quầng, bọng mắt vì còn lớp kem nền (thường là kem BB) và phấn phủ nữa sẽ giúp da láng mịn, đẹp tự nhiên không còn thâm quầng nữa nhé.

Đừng quên trau chuốt phần lông mày nhé, tiến hành kẻ lông và kẻ viền mi cũng giúp nhấn và tạo sức sống cho đôi mắt hơn hẳn. Bấm mi và chuốt thêm mascara là đã xóa ngay được sự mệt mỏi do việc mang thai nặng nề mang lại cho mẹ, thay vào đó là đôi mắt trẻ trung, linh hoạt vô cùng đấy ạ.

Học cách trang điểm bà bầu làm đẹp ngày Tết: Đừng quên phấn má cho khuôn mặt thêm tươi



Trang điểm xinh ngày Tết các mẹ bầu đừng quên phấn má tươi xinh nhé. Ảnh: Internet

Các mẹ dùng phấn má màu tươi như đỏ, hồng hoặc cam tán đều phần gò má là tự nhiên khuôn mặt trở nên bừng sáng, hồng hào và tươi tắn không ngờ đấy các mẹ ạ. Một cách làm đẹp đơn giản, dễ thực hiện các mẹ ai cũng thể làm được tại nhà nhanh chóng.

Bật mí cách trang điểm đẹp cho mẹ bầu: Thoa son làm sáng bừng khuôn mặt

Chỉ cần một cây son thôi cũng có thể thay đổi ngay hình ảnh của các mẹ nhanh không ngờ, giúp khuôn mặt tươi tắn, nổi bật và vui tươi hơn hẳn. Hãy lựa chọn tông màu các mẹ thích, nhưng nghiêng về các màu sáng nhé, có thể dùng son đỏ cho thêm quyến rũ trong dịp Tết này.

Đừng quên một lớp son bóng sẽ giúp chị em có đôi môi mọng và đẹp hấp dẫn hơn nhé.

Lưu ý khi trang điểm ngày Tết cho mẹ bầu:

Đừng quên mang theo xịt khoáng hay nước hoa hồng, dùng cấp ẩm cho mặt ngay khi cần thiết và tránh làm mốc da nhé.

Lựa chọn tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc thiên nhiên để tránh gây hại cho làn da của mẹ cùng với những ảnh hưởng hóa chất không tốt cho bé.

Da mẹ khi mang thai bị thay đổi chất da nên mẹ lựa chọn dòng mỹ phẩm phù hợp nhất nhé.

Chúc các mẹ bầu xinh đẹp và nổi bật nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2018 này cũng như ăn Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nhiều sức khỏe bên gia đình, người thân và bạn bè nhé.