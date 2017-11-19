Bí kíp dùng son lì cho cô nàng môi khô, 'tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng'

Trang điểm 19/11/2017 00:58

Với 5 bí kíp cực đơn giản này, làn môi khô, nứt nẻ sẽ trở nên mềm mượt ngay tức thì, giúp bạn tự tin sử dụng son lì để "hô biến" cho làn môi trở nên quyến rũ hơn.

Đối với những cô nàng môi khô, son lì trở thành một điều “cấm kỵ”, đặc biệt là vào mùa đông, vì loại son môi này sẽ làm “lộ tẩy” những vết nứt nẻ, bong tróc xấu xí. Tuy nhiên, 5 phương pháp cực kỳ đơn giản sau đây sẽ giúp bạn “đánh bay” nỗi lo lắng về làn môi khô và tự tin dùng son lì.

Tẩy tế bào chết cho môi thường xuyên

Bí kíp dùng son lì cho cô nàng môi khô, 'tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng' - Ảnh 1
Loại bỏ tế bào chết cho môi chỉ trong vòng “1 nốt nhạc” với đường và mật ong - Ảnh: Internet

Trước khi sử dụng son bạn phải đảm bảo làn môi của mình đã được làm sạch một cách cẩn thận nhất. Chỉ với một chiếc khăn bông và chút nước ấm bạn có thể tẩy sạch lớp tế bào chết cho môi. Bạn hãy dùng khăn ấm lau nhẹ môi, di chuyển theo hình xoắn ốc để đánh bay lớp da khô, bong tróc. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, đường hay muối… để tẩy tế bào chết.

Son dưỡng là “vật bất ly thân”

Bí kíp dùng son lì cho cô nàng môi khô, 'tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng' - Ảnh 2
Son dưỡng là “cứu cánh” quan trọng dành cho những cô nàng môi khô, chúng giúp cho đôi môi mềm mại và chống nứt nẻ cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Trước khi dùng son lì bạn hãy đánh trước một lớp son dưỡng để làn môi mềm mượt hơn.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa son lì và kem lót cũng là một gợi ý lý tưởng để các nàng xử lý nhanh chóng làn môi khô nứt. Bạn chỉ cần mix nhẹ kem lót và son dưỡng rồi thoa nhẹ lên môi, sau đó dùng khăn giấy chấm nhẹ. Lớp hỗn hợp này sẽ giúp môi bạn trông dày hơn, các vết rạn nứt sẽ bị che phủ giúp bờ môi mềm mượt hơn. Cách này cũng giúp cho lớp son lì bền màu hơn.

Sử dụng kẻ chì môi

Bí kíp dùng son lì cho cô nàng môi khô, 'tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng' - Ảnh 3
Chì kẻ là sự lựa chọn thông minh để bạn tạo khuôn chuẩn cho đôi môi - Ảnh: Internet

Trước tiên, bạn cần dùng chì kẻ môi để tạo viền môi, sau đó dùng tăm bông di chuyển nhẹ nhàng trên môi theo nét vừa kẻ và cuối cùng là đánh một lớp son lì lên trên.

Sử dụng kem che khuyết điểm cho môi

Bí kíp dùng son lì cho cô nàng môi khô, 'tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng' - Ảnh 4
Thoa kem che khuyết điểm là cách làm hiệu quả nhất che đi đôi môi nứt nẻ - Ảnh: Internet

Đây là cách khắc phục tình trạng môi khô được chị em áp dụng nhiều nhất hiện nay. Cách làm này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thoa một lớp kem che khuyết điểm lên sau khi đã sử dụng son dưỡng. Lớp kem này không chỉ che đi những khuyết điểm của làn môi khô mà còn giúp cho lớp son lì trông nhẹ nhàng, màu đều và bền hơn.

Sử dụng cọ và máy sấy

Bí kíp dùng son lì cho cô nàng môi khô, 'tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng' - Ảnh 5
Lớp son sẽ đều và đẹp hơn với sự trợ giúp của cọ - Ảnh: Internet

Với cách này, bạn chỉ cần bật máy sấy thỏi son trong vài giây rồi sử dụng cọ đánh đều son lên môi. Với đôi môi khô thì bạn nên tạo một lớp son đậm và dày hơn để che đi những điểm không hoàn hảo.

Một lưu ý nhỏ dành cho bạn khi sử dụng son lì đó là phải tẩy trang môi mỗi tối. Son lì không dễ trôi như những loại son có thành phần dưỡng, vì vậy bạn cần phải sử dụng loại nước tẩy trang chuyên biệt để bảo vệ môi.

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