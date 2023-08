Cụ thể, dẫn tin từ VTC News, TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu người cho sữa mắc phải các bệnh nguy hiểm như HIV, viêm gan B, bệnh do siêu vi trùng thì trẻ uống sữa có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh.

Thời gian bảo quản có thể là 4 giờ nếu ở nhiệt độ 80 độ F (tương đương 27 độ C), hoặc 10 giờ nếu ở nhiệt độ 70 độ F (tương đương 21 độ C), hoặc 24 giờ nếu ở nhiệt độ 60 độ F (tương đương 16 độ C).

Nếu bảo quản trong tủ lạnh, thời gian cho phép có thể kéo dài hơn trong 5 ngày ở nhiệt độ 4 độ C (vùng ngoài ngăn đá tủ lạnh) hoặc 2 tuần nếu để trong ngăn đá tủ lạnh.

Các bà mẹ có thể làm ấm sữa bằng cách ngâm bình sữa trong một chén nước ấm, không được sử dụng nước sôi hoặc lò vi sóng. Hiện một số bệnh viện xây dựng ngân hàng sữa mẹ nhưng ngân hàng sữa này đều phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Bà mẹ muốn tặng sữa cho ngân hàng cần được sàng lọc loại bỏ nguy cơ bệnh truyền nhiễm và các vấn đề khác.

Một số trường hợp mẹ không thể cho con bú thì vẫn có thể cho con dùng sữa công thức, việc dùng sữa công thức đúng độ tuổi là an toàn cho trẻ. Các bà mẹ không nên vì không có sữa của mình mà tìm kiếm nguồn sữa mẹ khác từ trên mạng, các hội nhóm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ nội dung như sau: "Cùng khoa con em có trường hợp bé 2 tuổi bị HIV. Bố mẹ bình thường không làm sao. Nguyên nhân bảo là xin sữa mẹ lung tung cho con uống. Nghe xong mà choáng váng. Tốt hơn hết là không có sữa mẹ thì sữa ngoài đi mọi người. Em nghe mà sốc ngang sốc thật sự".

Thông tin hiện khiến nhiều mẹ bỉm sữa vô cùng lo lắng. Nhất là những người đã, đang cho con ăn sữa mẹ thông qua nguồn sữa đi xin từ bên ngoài.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản một bệnh viện tại Hà Nội) đã lên tiếng chia sẻ một số vấn đề liên quan.

trẻ uống sữa mẹ qua nguồn xin từ bên ngoài có rủi ro nhiễm HIV. Khi người mẹ bị nhiễm HIV thì lúc sinh con, qua nhau thai, cho con bú... có thể truyền virus HIV sang cho bé.

Ngoài ra, trong quá trình con bú mẹ, mẹ vắt sữa, nếu núm vú mẹ bị sứt, chảy máu thì virus cũng theo máu vào sữa. Khi bé uống sữa, nếu niêm mạc miệng đang có tổn thương thì virus HIV có thể xâm nhập. Đó là lý do mẹ bị HIV thì các bác sĩ đều khuyên không cho con mình bú sữa để hạn chế lây nhiễm sang con.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với sữa mẹ được cấp qua nguồn xin bên ngoài, bạn không thể lường trước được mọi vấn đề, ngay cả khi người mẹ cho sữa trông hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là chưa kể hầu hết các mẹ hiện nay xin sữa qua các hội nhóm trên mạng, người xin có khi không biết gì nhiều về người cho.

Đáng nói, không chỉ HIV mà còn hàng loạt bệnh có thể lây truyền qua đường xin sữa mẹ, bao gồm: Viêm gan B, áp xe, Herpes, virus gây bệnh bạch cầu lympho T, bệnh lao, nhiễm trùng roi... Những loại thuốc mà người mẹ cho sữa đang uống cũng tiết một phần vào sữa. Nếu em bé của bạn chẳng may uống phải sữa của những mẹ gặp các vấn đề nói trên thì bé cũng có thể lây bệnh.