Đại diện Sở Y tế tỉnh này cho biết đã thành lập hội đồng giám định để xác định nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long hồi tháng 9/2023.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 7/11, tại cuộc họp thông tin báo chí quý 3-2023, ông Nguyễn Văn Bé Hai - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - cho biết đang chờ kết quả pháp y từ cơ quan công an để thành lập hội đồng chuyên môn, mời bệnh viện tuyến trên tham gia xác định có sai sót hay không trong việc tiếp nhận, điều trị cho bé trai 2 tuổi tử vong tại Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long.

Theo ông Bé Hai, sau khi sự việc xảy ra, sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long hỗ trợ gia đình bé trai. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác định vụ việc.

Tối 6/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video dài hơn 20 phút ghi cảnh nhiều người dân tố ê kíp y bác sĩ đang trực tại Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long tắc trách khiến bé trai 2 tuổi tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông cho biết bệnh nhi này nhập viện tại khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long vào chiều 5-9. Trung tâm đã thực hiện các xét nghiệm lâm sàng, đưa bệnh nhi lên khoa nhi tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đến 13h ngày 6/9, bệnh nhi bị sốt, co giật lần 1 và đã được các y, bác sĩ điều trị. Sau đó bệnh nhi co giật lần nữa và cũng được các bác sĩ tiếp tục xử lý cho đến khi hết co giật.

Nhưng khoảng một tiếng sau, bé diễn tiến nặng. Bệnh viện tích cực hồi sức và hội chẩn toàn bệnh viện nhưng sau một giờ không hiệu quả, bé đã tử vong.

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, tối 6/9, một tài khoản facebook phát trực tiếp đoạn clip dài hơn 20 phút với nội dung “tố” ê kíp trực tại TTYT thành phố Vĩnh Long “tắc trách” khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Theo nội dung trong clip, người nhà yêu cầu phía TTYT cung cấp hồ sơ bệnh án, tên các y bác sĩ trong ê kíp trực ở thời điểm xảy ra vụ việc, cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai nhưng do không được cung cấp nên đã có lời lẽ bức xúc…

