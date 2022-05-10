Việt Nam tiếp nhận hơn 7.2 triệu liều Vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 5–12 tuổi do Úc viện trợ

Tin y tế 10/05/2022 20:05

Bộ Y tế tổ chức tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc xin Moderna để tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi do Úc viện trợ.

Thông tin từ báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 10/5, tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã diễn ra lễ bàn giao 7.223.200 liều vắc xin  phòng COVID-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Úc viện trợ.

Việt Nam tiếp nhận hơn 7.2 triệu liều Vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 5–12 tuổi do Úc viện trợ - Ảnh 1
Học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM được tiêm vắc xin COVID-19 sáng 18/4/2022. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, để hỗ trợ Việt Nam nguồn vắc xin phòng COVID-19 tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Chính phủ Úc cam kết viện trợ Việt Nam hơn 14 triệu liều vắc xin, trong đó có hơn 7,2 triệu liều vắc xin Moderna và hơn 7 triệu liều vắc xin Pfizer dành cho trẻ em kèm dung môi, vật tư tiêm chủng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Mark Tattersall, phó đại sứ Úc tại Việt Nam, bày tỏ sự tự hào vì được sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. 

Ngay từ đầu cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, Úc đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 7,8 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 để tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên.

Cũng trong buổi lễ, dẫn tin tù báo Nhân Dân, tay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia, cũng như các đại diện ngoại giao của Australia tại Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Việt Nam tiếp nhận hơn 7.2 triệu liều Vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 5–12 tuổi do Úc viện trợ - Ảnh 2
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tiếp nhận tượng trưng hơn 7,2 triệu liều vaccine Australia tặng Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, cùng với việc đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, tiêm hoàn thành mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi, từ đầu năm 2022, Bộ Y tế đã lên kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5đến dưới 12 tuổi, lên kế hoạch tiêm mũi 4 cho một số đối tượng.

Đối với tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm 2022.

Đến ngày 9/5, cả nước đã tiêm hơn 1,85 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ngành y tế phấn đấu tháng 6/2022 sẽ tiêm xong cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện để các cháu yên tâm đến trường.

Cũng tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mong muốn sớm nhận được từ phía Australia thông báo chính thức đối với các lô vaccine còn lại là 7,2 triệu liều Pfizer hỗ trợ cho Việt Nam thông qua UNICEF, để Bộ Y tế chủ động trong kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em.

Ngày 9/5, Việt Nam ghi nhận 2.175 ca bệnh COVID-19, chỉ còn 48 tỉnh - TP có ca mắc trong 24 giờ qua

Ngày 9/5, Việt Nam ghi nhận 2.175 ca bệnh COVID-19, chỉ còn 48 tỉnh - TP có ca mắc trong 24 giờ qua

Tính từ 16h ngày 08/5 đến 16h ngày 09/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 2.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 93 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.767 ca trong cộng đồng).

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