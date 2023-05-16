Vệ sinh giếng, 3 anh em nguy kịch, một người tử vong

Tin y tế 16/05/2023 14:34

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, tiếp nhận 2 anh em đang nguy kịch do bị ngạt khí sau khi xuống giếng sâu để vệ sinh.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ thủ đô, ngày 4/5/2023, anh A xuống giếng sâu gần 10m để vệ sinh giếng trong hồi lâu không thấy lên mặt đất, lần lượt anh X (36 tuổi) và anh N (45 tuổi) trèo xuống cứu. 

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Giếng sâu gần 10m - Ảnh: Internet

Sau khi xuống giếng, anh X và N đều bị khó thở, choáng váng. Ngay lập tức, hai anh được kéo lên mặt đất và được người dân địa phương tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ, tiếp tục sơ cứu tại y tế địa phương, sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức nội và chống độc. Còn anh A đã tử vong tại chỗ. Sau điều trị tích cực đã hồi phục, các bệnh nhân đã xuất viện.

Theo nguồn tin từ VnExpress, ngày 15/5, TS.BS Lê Lan Phương, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện 108, cho biết trong môi trường giếng sâu, đặc biệt những giếng đậy nắp lâu ngày, ít sử dụng, các chất hữu cơ trong giếng phân hủy hình thành nhiều khí độc như CH4, CO2, CO, H2S. Những khí này tỷ trọng nặng hơn ôxy, môi trường càng sâu thì hàm lượng càng đậm đặc.

Vệ sinh giếng, 3 anh em nguy kịch, một người tử vong - Ảnh 2
Những giếng đậy nắp lâu ngày,chứa nhiều khí độc - Ảnh: Internet

Các nạn nhân tử vong do thiếu oxy và hít phải các khí độc trên. Ngoài ra ở những vùng có nhiều mỏ than, quặng dầu hay các bãi rác, chất thải nông nghiệp thì ở những giếng sâu thường xuất hiện nhiều khí mêtan.

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc trước khi xuống giếng. Nếu không có vật dụng bảo hộ, có thể làm thông thoáng khí ở đáy giếng bằng cách dùng một cành cây to, nhiều lá, buộc dây dài thả xuống giếng và rút lên xuống nhiều lần. Một cách tốt hơn là dùng máy sục khí ôxy nguyên chất để bơm khí xuống giếng. Nên chuẩn bị một ống cao su vừa để dẫn khí từ trên mặt đất xuống để hô hấp, vừa để báo tín hiệu cho người phía trên khi gặp sự cố. 

Cần kiểm tra an toàn trước khi xuống giếng bằng cách thắp một ngọn nến hoặc ngọn đèn, thả dần xuống sát mặt nước dưới đáy giếng. Ngọn nến vẫn cháy sáng bình thường chứng tỏ không khí dưới đáy giếng có đủ oxy để hô hấp, ngược lại ngọn nến cháy leo lắt rồi tắt thì không nên xuống dưới giếng.

Trường hợp nghi có người chết ngạt dưới giếng, tuyệt đối không được xuống giếng ngay để cứu mà gọi lực lượng cứu hộ cứu nạn. Cách sơ cứu tốt nhất cho người bị nạn sau khi đưa lên mặt đất là hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ, sau đó chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

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