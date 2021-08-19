UBND TP. Thuận An lên tiếng việc người phụ nữ tử vong bên lề đường sau khi cơ sở y tế từ chối cấp cứu

Tin y tế 19/08/2021 11:18

UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có báo cáo về việc người phụ nữ tử vong bên lề đường sau khi cơ sở y tế từ chối cấp cứu.

Theo thông tin của báo Người Lao động, tối ngày 18/8, UBND TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo bước đầu liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị K. (SN 1971, quê Cà Mau), tạm trú ở phường Thuận Giao, TP. Thuận An do bị một phòng khám từ chối cấp cứu.

Trước đó, sáng 18/8, bà K. có dấu hiệu khó thở và được người nhà đưa đến Phòng khám Đa khoa P.A.K để cấp cứu. Tuy nhiên, tại đây bảo vệ đã chỉ người nhà đưa đến Bệnh viện Columbia. Trên đường đi, bà K. mệt và ngất xỉu. Sau đó, hai nhân viên y tế đã cấp cứu nhưng bà không qua khỏi.

Nhận được thông tin trên, Công an TP. Thuận An đã làm việc với các bên liên quan. Qua trích xuất camera, cơ quan công an xác định sáng 18/8, có 1 người đàn ông đi xe máy chở theo 1 người phụ nữ dừng trước cổng phòng khám Đa khoa Phúc An Khang. Lúc này, nhân viên bảo vệ đi ra nói chuyện khoảng 1 phút, sau đó người đàn ông chở người phụ nữ đi.

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Bà Nguyễn Thị K. được hai nhân viên y tế cấp cứu trên đường nhưng không qua khỏi - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của VOV.vn, ông Lê Hữu D. (SN 1991) - bảo vệ phòng khám cho biết, người đàn ông chỉ hỏi ở đây có khám bệnh hay không, chứ không nói người thân đang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, ông D. trả lời là ở đây có khám bệnh, lấy thuốc. Nếu muốn siêu âm hay chụp X-quang thì phải đi đến bệnh viện lớn (bệnh viện Becamex hoặc Columbia).

Ngay sau đó thì người đàn ông rời đi. Còn ông Nguyễn Bảo Q. (SN 1989) - đại diện theo pháp luật phòng khám cho biết, ở đây vẫn nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24 và khám bệnh thông thường từ 7 giờ đến 8 giờ hàng ngày.

Vừa qua, hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên phòng khám đề nghị bảo vệ hỗ trợ trước cổng để hỏi thông tin bệnh nhân. Sau đó, thông báo cho bộ phận cấp cứu điều phối bác sĩ, điều dưỡng ra tiếp nhận bệnh.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám không được bảo vệ thông báo có người đến khám, cấp cứu. Được biết, qua test nhanh cho kết quả bà K. dương tính với SARS-CoV-2. Khám nghiệm tử thi nhận định nạn nhân tử vong do viêm phổi và phù phổi cấp. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Người phụ nữ khó thở tử vong trên đường cấp cứu ở Bình Dương

Người phụ nữ khó thở tử vong trên đường cấp cứu ở Bình Dương

Sáng 18/8, thấy chị gái khó thở nên anh L. lấy xe máy chở đến Phòng khám Đa khoa P.A.K (phường Thuận Giao, TP Thuận An) để cấp cứu.

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