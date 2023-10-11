Tự ý kết hợp nhiều loại thuốc đông y và tây y, người đàn ông có nguy cơ hoại tử cẳng chân

Tin y tế 11/10/2023 19:20

Người đàn ông 32 tuổi dùng nhiều loại thuốc Đông, Tây y để điều trị bệnh đau khớp. Đến khi chân sưng to, đau nhiều, đi khám tại Bệnh viện phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, có nguy cơ hoại tử cẳng chân.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị đau khớp, đã tự kết hợp nhiều loại thuốc đông y, tây y để điều trị, đến khi chân sưng to, đau nhiều, đi khám bác sĩ cho biết có nguy cơ hoại tử cẳng chân.

Người bệnh T.T.N 32 tuổi trú tại Việt Trì, cách thời điểm nhập viện 4 tháng, người bệnh có biểu hiện đau từ ngón chân lên khớp gối, đã đi khám tại nhiều bệnh viện và phòng khám khác nhau, được chẩn đoán gout, tràn dịch khớp gối, viêm khớp dạng thấp.

Sau đợt điều trị theo đơn, tình trạng bệnh chưa đỡ, người bệnh đã tự mua thuốc vừa uống, vừa nhờ người tiêm, kết hợp dùng thuốc nam để điều trị với tâm lý "Đông – Tây y kết hợp sẽ khỏi nhanh hơn". Nhưng hiệu quả chưa thấy, chân phải của người bệnh ngày càng sưng to, phù nề, gây đau đớn, đi lại khó khăn.

Tự ý kết hợp nhiều loại thuốc đông y và tây y, người đàn ông có nguy cơ hoại tử cẳng chân - Ảnh 1

Người bệnh đau khớp, được phẫu thuật dẫn lưu ổ dịch làm sạch ổ hoại tử cơ - Ảnh: VietNamNet

Tại bệnh viện, người bệnh N được chỉ định thực hiện các xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang, cộng hưởng từ… Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị tụ máu, hoại tử cơ dép cẳng chân phải – viêm và tràn dịch khớp gối hai bên, gout.

Người bệnh đã được hội chẩn bởi các bác sĩ chuyên khoa chấn thương, xác định hoại tử cẳng chân có nguy cơ lan rộng nếu không được can thiệp điều trị sớm và đúng cách. Sau khi hội chẩn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu ổ dịch làm sạch phần hoại tử cơ, duy trì kháng sinh, thay băng hàng ngày kết hợp tập phục hồi chức năng cải thiện khớp gối.

Theo thông tin từ VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Khoa Chấn thương 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhận định đây là ca bệnh khá phức tạp, người bệnh có chảy máu, tụ máu trong cơ cẳng chân, gây chèn ép dẫn đến hoại tử một phần cơ, nguy cơ hoại tử lan rộng nếu không điều trị sớm và đúng cách. 

Việc điều trị cần phải dẫn lưu ổ tụ máu, giải phóng chèn ép, làm sạch những phần hoại tử, kết hợp với dùng thuốc điều trị chống viêm cũng như các biện pháp phục hồi chức năng mới cải thiện khả năng vận động của chân.

Tự ý kết hợp nhiều loại thuốc đông y và tây y, người đàn ông có nguy cơ hoại tử cẳng chân - Ảnh 2

3 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ba ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng. Thầy thuốc dự kiến anh mất hơn 10 ngày điều trị ổn định với cẳng chân. Riêng với tình trạng gout và viêm tràn dịch khớp gối hai bên, quá trình điều trị phải lâu dài.

Bác sĩ Đức khuyến cáo khi có triệu chứng đau cơ, đau khớp, người bệnh không nên tự ý mua thuốc hoặc kết hợp các loại thuốc, phương pháp điều trị mà không có chỉ dẫn của người có chuyên môn. Điều này có thể làm bệnh nặng thêm, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm. 

 

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