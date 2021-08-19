Từ TP.HCM về quê nhưng không khai báo y tế còn đi dự đám giỗ, lây Covid-19 cho 4 người và cả khu phố bị phong toả

Tin y tế 19/08/2021 11:59

Đi từ vùng dịch về nhưng không khai báo y tế mà còn đi dự đám giỗ, H. đã khiến cho 4 người khác bị lây nhiễm SARS-CoV-2 và khu phố bị phong toả.

Theo VOV.vn đưa tin, sáng ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn H. (SN 1982, trú tại khu phố 6, phường Phước Mỹ) để điều tra về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". 

Trước đó, ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người” đối với Phan Văn H, theo quy định tại điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên thời điểm trên, H. đang bị cách ly chữa bệnh. Vì vậy, sau khi H. chữa khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế, công an sẽ khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam.

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Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm bị phong trong ngày 14/7 - Ảnh: VOV

Theo thông tin của Vietnam plus, trước đó, ngày 6/7, Phan Văn H. cùng Nguyễn Hùng L. (sinh 1976, trú ở Khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) đi xe tải từ vùng dịch ở TP.HCM về Ninh Thuận, không khai báo y tế mà còn di chuyển nhiều nơi. Trong đó, có dự một đám giỗ, tiếp xúc với nhiều người nên đã làm lây nhiễm cho 4 người khác.

Vào ngày 14/7, Phan Văn H. có triệu chứng đau họng, sốt và đã đến Trạm Y tế phường Phước Mỹ để khai báo y tế. Đối tượng H. được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Hùng L.

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