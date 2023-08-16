Để giảm nhanh chóng các triệu chứng đau, sưng, viêm của bệnh gout, người đàn ông 81 tuổi đã tự mua thuốc điều trị bệnh gout không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật, ngày 16/8, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới (Quảng Bình), cho biết các bác sĩ của bệnh viện đang điều trị phục hồi cho nam bệnh nhân tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh gout.

Bệnh nhân này là ông T.V.L (81 tuổi, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy). Ông L nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng bàn chân trái và nhiều vùng trên cơ thể, chảy dịch mủ hôi, mặt phù nề, suy gan, suy thận...

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành hội chẩn và loại bỏ tổ chức hoại tử, điều trị tích cực, sử dụng kháng sinh liều cao, nâng cao thể trạng cho ông L.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, sau một thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, qua giai đoạn nguy kịch, nhưng tiên lượng còn nặng.

BS. Võ Việt Đức, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình cho biết, corticoid nếu được sử dụng đúng sẽ là thần dược đặc biệt trong điều trị các bệnh hệ thống miễn dịch. Nếu lạm dụng để điều trị các bệnh thông thường hoặc sử dụng không đúng liều lượng chỉ định của bác sĩ sẽ dẫn đến các hậu quả khôn lường.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ tổ các chức hoại tử cho nam bệnh nhân - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tránh việc tự ý sử dụng các loại thuốc để điều trị bệnh. Khi có bệnh cần thăm khám tại các cơ sở y tế để được đánh giá đúng bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp.

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