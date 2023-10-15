Tự mua cao dán về điều trị mụn, người phụ nữ biến dạng vùng cằm

Tin y tế 15/10/2023 11:46

Nổi mụn nhỏ ở vùng cằm, ấn vào đau, sốt nên tự mua thuốc, cao dán về điều trị. Người phụ nữ phải nhập viện gấp vì vùng cằm ngày càng sưng nề, tấy đỏ lan rộng đau đớn.

Dẫn theo thông tin từ Người Đưa Tin, theo Sở Y tế Bắc Giang, mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận trường hợp chị N.T.T., 48 tuổi ở phường Trần Nguyên Hãn, Tp.Bắc Giang trong tình trạng đau đớn, sưng nề, tấy đỏ vùng cằm kèm theo sốt.

Khai thác tiền sử bệnh, chị T. kể lại, cách hôm vào viện 4 ngày, chị thấy xuất hiện nốt mụn nhỏ ở vùng cằm, ấn vào đau, sốt nên tự mua thuốc về uống nhưng không đỡ. Sau đó, nghe người quen mách, chị dán cao lên nốt mụn nhưng khỏi đâu không thấy, vùng cằm ngày càng sưng nề, tấy đỏ lan rộng, nốt mụn có mủ trắng. Nhận thấy tình trạng nặng, chị lo lắng nên mới đến bệnh viện để khám.

Tự mua cao dán về điều trị mụn, người phụ nữ biến dạng vùng cằm - Ảnh 1
Chị T. nhập viện với vùng cằm sưng tấy, đau đớn, biến dạng - Ảnh: Người Đưa Tin

Sau khi nhập viện vào khoa Răng hàm mặt, chị T. được thăm khám và chỉ định sử dụng kháng sinh liều cao, kết hợp hạ sốt nhưng không tiến triển. Người bệnh đau nhiều, vùng cằm có mủ chảy ra và xuất hiện nhiều ổ áp xe. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chuyển người bệnh đến Trung tâm bệnh nhiệt đới tiếp tục điều trị.

Tại viện, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm cấy mủ tại vị trí tổn thương. Kết quả tìm thấy trong mẫu cấy sự có mặt của vi khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus aureus. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn mủ và được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật trích rạch viêm tấy lan tỏa, dẫn lưu ổ mủ; dùng thuốc kháng sinh theo phác đồ điều trị. 5 ngày sau phẫu thuật, vết mổ đã khô, không còn chảy dịch, người bệnh đỡ đau. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Hà, Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cho biết vi khuẩn tụ cầu vàng có thể sống ký sinh trên da và niêm mạc sau đó xâm nhập vào cơ thể thông qua lỗ chân lông, các tuyến dưới da và nang lông. Tiếp sau đó, chúng gây ra tình trạng nhiễm khuẩn kèm mủ với triệu chứng khởi phát là sự xuất hiện của mụn nhọt, chốc lở và các ổ áp xe trên da.

Bác sĩ Hà cũng cho biết thêm bệnh do tụ cầu gây nên ở da thường do môi trường bên ngoài xâm nhập vào, thường ít gây bệnh nếu chỉ cư trú trên da. Tuy nhiên, khi có vết thương hở, mụn kèm theo vệ sinh kém, đề kháng yếu, tụ cầu vàng sẽ có cơ hội gây bệnh nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh tuyệt đối không tự ý chích nặn mụn, nhọt hoặc dùng các loại cao dán, lá cây để đắp vì dễ gây viêm loét rộng, gây nhiễm trùng máu. Khi bị mụn nhọt, nếu thấy sốt cao, mệt mỏi, kèm theo các triệu chứng toàn thân nặng cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế.

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