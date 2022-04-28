Trung Quốc phát hiện người đầu tiên nhiễm mắc cúm gia cầm H3N8

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm H3N8 đã tiếp xúc với gà và quạ được nuôi tại nhà.

Theo VTV đưa tin, ngày 26/4, giới chức Trung Quốc xác nhận, nước này đã ghi nhận người đầu tiên bị lây nhiễm chủng cúm gia cầm H3N8. Đây là lần đầu tiên virus cúm H3N8 lây nhiễm cho người.

Thông tin được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố ngày 26/4 cho thấy, bệnh nhân là một bé trai, 4 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, được xác định là nhiễm virus cúm H3N8 sau khi bị sốt và xuất hiện những dấu hiệu khác vào hôm 5/4 và được đưa vào một cơ sở y tế địa phương để điều trị do bệnh tình trở nặng vào ngày 10/4.

Trước đó, cậu bé đã tiếp xúc với gia cầm nuôi tại nhà riêng. NHC cho biết, bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm H3N8 đã tiếp xúc với gà và quạ được nuôi tại nhà và xung quanh nhà có đàn vịt trời. Đáng chú ý, không trường hợp nào tiếp xúc gần với bệnh nhi này bị nhiễm bệnh.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc khẳng định, nguy cơ lây truyền H3N8 giữa người với người ở mức thấp.

Một cậu bé 4 tuổi ở trung tâm tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mắc chủng cúm gia cầm H3N8 với triệu chứng sốt và một số triệu chứng khác - Ảnh minh họa: Reuters

Theo thông tin của Zingnews, Nicola Lewis - chuyên gia về cúm tại Đại học Thú y Hoàng gia Anh cho biết, các phân tích trình tự bộ gene chỉ ra rằng H3N8 trong trường hợp người này là loại tái tổ hợp với các gene đã được phát hiện ở gia cầm và chim hoang dã trước đây.

Trong khi đó, Erik Karlsson - Phó khoa Virus học, Viện Pasteur Campuchia cảnh báo, virus này cần được mở rộng giám sát. Điều này rất có ý nghĩa, bởi trong đại dịch cúm năm 1889 (cúm Nga), chúng ta đã từng phát hiện chủng virus nhảy từ động vật sang người và sau đó trở thành mối lo ngại lớn.

Các quần thể chim và động vật hoang dã ở Trung Quốc rất đa dạng, tạo môi trường lý tưởng cho virus gia cầm trộn lẫn, đột biến. Một số lây nhiễm không cho người nhưng không thường xuyên, thường là các ca làm việc, tiếp xúc gia cầm.

Năm 2021, Trung Quốc cũng phát hiện ca nhiễm H10N3 đầu tiên ở người.

Ông Karlsson khuyến cáo mặc dù hiếm gặp, virus này khi lây nhiễm sang người có thể sản sinh ra các đột biến thích nghi với vật chủ, cho phép nó lây lan dễ dàng hơn ở động vật có vú. Do đó, chúng ta cần chú ý tới các sự kiện mang tính lan tỏa.

Covid-19 không nguy hiểm hơn là bao so với cúm mùa thông thường Các số liệu từ một nghiên cứu ở Anh Quốc cho thấy, ở thời điểm hiện tại thì Covid-19 không có nhiều nguy hiểm đáng kể hơn so với bệnh cúm.

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