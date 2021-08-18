Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo 5 bước để theo dõi bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị cách ly tại nhà nhằm phát hiện kịp thời dấu hiệu bệnh chuyển nặng cũng như tránh lây nhiễm cho người thân.

Theo đó, WHO tại Việt Nam cho biết, khi bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc tại nhà, bệnh nhân và gia đình tham khảo 5 bước hướng dẫn sau:

- Nhận biết các triệu chứng của COVID-19

- Tự chăm sóc bản thân

- Cách bảo vệ những người sống cùng

- Trong trường hợp bạn được bác sỹ khuyên dùng máy đo nồng độ Oxy

- Nồng độ oxy và những hướng dẫn chung

TP HCM: Danh sách 136 bệnh viện cấp cứu bệnh nhân Covid-19 và bệnh thông thường Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách 136 cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận người bệnh (cả mắc COVID-19 và bệnh thông thường) đến khám, điều trị.

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