Tổ chức Y tế Thế Giới tại Việt Nam đưa ra năm bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà cần đặc biệt lưu ý

Tin y tế 18/08/2021 12:11

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo 5 bước để theo dõi bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị cách ly tại nhà nhằm phát hiện kịp thời dấu hiệu bệnh chuyển nặng cũng như tránh lây nhiễm cho người thân.

Theo đó, WHO tại Việt Nam cho biết, khi bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc tại nhà, bệnh nhân và gia đình tham khảo 5 bước hướng dẫn sau:

- Nhận biết các triệu chứng của COVID-19

- Tự chăm sóc bản thân

- Cách bảo vệ những người sống cùng

- Trong trường hợp bạn được bác sỹ khuyên dùng máy đo nồng độ Oxy

- Nồng độ oxy và những hướng dẫn chung

 

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