Thay vì điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, ông từ chối vì muốn "thử" uống thuốc nam và tin rằng thuốc nam mới có thể "chữa khỏi ung thư".

Theo thông tin từ Vietnamnet, bác sĩ Lê Văn Thành - Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 62 tuổi, đến tái khám ung thư thực quản. Bệnh nhân phát hiện u thực quản vào tháng 12/2022. Tại thời điểm đó, khối u còn ở kích thước nhỏ, phần thực quản lành còn lại vẫn rộng rãi để bệnh nhân ăn uống được. Tuy nhiên, thay vì điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, ông từ chối vì muốn "thử" uống thuốc nam và tin rằng thuốc nam mới có thể "chữa khỏi ung thư".

Sau 2 tháng, bệnh nhân quay lại bệnh viện khám vì nghe nói u sẽ nhỏ lại và thầy lang cũng "hứa hẹn" teo u. Kết quả khám khiến bệnh nhân bất ngờ vì u to lên. Ngoài ra, các hạch cũng to lên nhanh chóng. Thậm chí, hạch di căn còn xâm lấn và ăn thủng vào dạ dày. Bệnh nhân từ chối sinh thiết lại và tiếp tục từ chối điều trị. Dù bác sĩ không biết trước kết quả nhưng nam bệnh nhân khẳng định rằng do ông uống thuốc nam như vậy là chưa đủ liều và thời gian nên về uống tiếp. Lần thứ 3 đến khám, bác sĩ Thành cho biết bệnh nhân gầy sút cân nhiều, ăn uống khó khăn, gần như không thể ăn được thức ăn đặc, cơ thể ốm yếu. Khi nội soi, các bác sĩ thấy khối u đã to lên chiếm gần hết lòng thực quản, dây soi qua khó khăn. Các hạch cũng tiếp tục phát triển. Dạ dày bệnh nhân cũng có vết loét. U dạ dày đã được sinh thiết và cùng nguồn gốc với u thực quản.

Bệnh nhân xin điều trị theo bác sĩ nhưng đã muộn. Bác sĩ Thành cho biết bệnh đã ở tình trạng nặng, cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn cũng khó hơn. Hình ảnh tổn thương thực quản qua ống nội soi của bệnh nhân - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo thông tin từ VOV, bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cũng tiếp nhận trường hơp một bệnh nhân nam 70 tuổi bị viêm khớp nhiều năm nhưng tự uống thuốc giảm đau tại nhà suốt nhiều ngày liền khiến dạ dày bị thủng. Sau 3 tháng dùng thuốc nam, các loại thuốc giảm đau tại nhà, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội vùng thượng vị mạn sườn phải, điều trị ở một bệnh viện tuyến dưới nhưng không đỡ. Sau đó, được chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân, đau khắp bụng, được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng dạ dày. Kíp trực của Bệnh viện đã tiến hành hồi sức và phẫu thuật khâu lại lỗ thủng, lau rửa sạch ổ bụng và sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không đau, ăn uống sinh hoạt, đi lại bình thường. Theo bác sĩ có 2 nhóm nguyên nhân dẫn đến thủng dạ dày là viêm loét lành tính và ung thư. Trong đó, viêm loét lành tính thường do người bệnh bị stress kéo dài, dùng thuốc giảm đau có chứa corticoid, lạm dụng rượu bia… Hiện nay, rất nhiều người uống thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc. Các loại thuốc này nếu như người bán trộn thêm tân dược vào sẽ rất nguy hiểm. Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh nguy cơ bị viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, thủng dạ dày cần có lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Đặc biệt người dân cần bỏ thói quen tự kê đơn thuốc, tự ý ra quầy mua thuốc về điều trị. Việc uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày tá tràng, hơn thế có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Phẫu thuật thành công bé trai bị thủng dạ dày do thói quen hàng ngày của cha mẹ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu khâu lỗ thủng dạ dày thành công cho ở bệnh nhi N.Đ.Q.T (14 tuổi, phường Phước Hòa, TP.Nha Trang)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-loi-thay-lang-thu-ieu-tri-ung-thu-bang-thuoc-nam-mot-benh-nhan-62-tuoi-thung-da-day-574255.html